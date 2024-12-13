Generador de Vídeos de Formación Universitaria: Creación de Cursos sin Esfuerzo

Produce vídeos de formación universitaria atractivos e interactivos con avatares de IA y reduce significativamente los costes de producción.

349/2000

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Rompe las barreras del idioma y entrega vídeos de formación de 90 segundos impactantes a formadores corporativos globales y departamentos de RRHH; este vídeo dinámico e inclusivo debe destacar avatares de IA diversos con subtítulos precisos en múltiples idiomas, demostrando el poder de HeyGen para localizar la formación usando texto a vídeo desde un guion.
Prompt de Ejemplo 2
¿Necesitas crear rápidamente vídeos explicativos de productos de 45 segundos o contenido de incorporación? Dirígete a pequeñas empresas y creadores de cursos individuales con un estilo visual rápido y atractivo que muestre la amplia gama de plantillas y escenas preconstruidas disponibles, convirtiendo fácilmente texto en vídeo con el generador de vídeo de IA de HeyGen.
Prompt de Ejemplo 3
Para instrucciones técnicas complejas, desarrolla un módulo de vídeo explicativo detallado de 2 minutos dirigido a educadores técnicos y departamentos de TI; el estilo visual instructivo debe integrar grabaciones de pantalla de la biblioteca de medios/soporte de stock con generación precisa de voz en off de IA y subtítulos de apoyo, enfatizando la facilidad de actualizar contenido en la intuitiva plataforma de vídeo de IA de HeyGen.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona Tu Generador de Vídeos de Formación Universitaria

Produce eficientemente vídeos de formación atractivos para tu universidad con nuestra plataforma impulsada por IA, transformando guiones en contenido profesional sin esfuerzo.

1
Step 1
Crea Tu Guion
Introduce o pega tu contenido de formación, y nuestro generador de texto a vídeo comenzará a convertir tus palabras en un vídeo dinámico.
2
Step 2
Selecciona Tu Avatar de IA
Elige entre una amplia gama de avatares de IA para narrar tu contenido, dando vida a tu material de formación con una voz auténtica.
3
Step 3
Mejora con Plantillas y Branding
Utiliza plantillas preconstruidas y personaliza tu vídeo con la imagen de marca de tu universidad, incluyendo logotipos y colores, para un aspecto pulido y profesional.
4
Step 4
Exporta y Publica
Finaliza tu vídeo seleccionando la relación de aspecto deseada y exportándolo para compartirlo fácilmente o integrarlo en tu sistema de gestión de aprendizaje.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Simplifica Contenido Educativo Complejo

.

Utiliza IA para desglosar temas complejos en módulos de vídeo claros y atractivos, mejorando la comprensión y efectividad educativa para los estudiantes universitarios.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos de formación generados por IA?

El generador de vídeo de IA intuitivo de HeyGen permite a los usuarios transformar texto en vídeos de IA profesionales con facilidad, aprovechando avatares de IA avanzados y voces en off sincronizadas de IA. Este proceso simplificado reduce significativamente la complejidad de la producción tradicional de vídeos de formación.

¿Qué características técnicas ofrece HeyGen para personalizar el contenido de los vídeos de formación?

HeyGen proporciona herramientas de edición de vídeo completas, incluyendo una interfaz de arrastrar y soltar, para personalizar el contenido con precisión. También puedes localizar vídeos de formación utilizando el soporte de HeyGen para más de 140 idiomas, asegurando accesibilidad global.

¿Puedo integrar los vídeos generados por IA de HeyGen en sistemas de gestión de aprendizaje existentes?

Sí, HeyGen permite la exportación de tus vídeos generados por IA como archivos MP4, haciéndolos fácilmente compatibles con varios Sistemas de Gestión de Aprendizaje (LMS). Para un seguimiento avanzado y cumplimiento, HeyGen también ofrece capacidades de exportación SCORM.

¿Cómo puede HeyGen utilizar mis materiales de presentación existentes para la creación de vídeos?

HeyGen facilita la conversión de tu contenido existente en vídeos dinámicos permitiéndote subir archivos PPT o PDF directamente a la plataforma. La IA de HeyGen te ayudará a transformarlos en módulos de vídeo atractivos con avatares de IA y voces en off profesionales.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo