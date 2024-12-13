Herramienta de Vídeo Colaborativa: Crea Más Rápido, Juntos
Empodera a tus equipos con una herramienta de vídeo colaborativa, optimizando los ciclos de retroalimentación y acelerando la creación de contenido con avatares de AI.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Desarrolla un vídeo instructivo de 90 segundos para equipos técnicos y diseñadores instruccionales, mostrando la facilidad de la colaboración en vídeo. El vídeo debe adoptar un estilo visual educativo atractivo y preciso, apoyado por una narración clara y calmada. Enfatiza cómo la función de "Subtítulos/captions" de HeyGen facilita la accesibilidad y los ciclos de retroalimentación dentro de las revisiones de equipo, integrando metraje de archivo relevante de la "Biblioteca de medios/soporte de stock" para ilustrar conceptos técnicos clave de manera efectiva.
Crea un vídeo de demostración de 2 minutos dirigido a especialistas en comunicaciones internas y equipos de documentación de productos. Este vídeo debe adoptar un estilo visual innovador y profesional, con transiciones elegantes y audio claro y sintetizado. Ilustra cómo los "Avatares de AI" de HeyGen pueden presentar actualizaciones técnicas complejas o características de productos, haciendo que la "creación de vídeo impulsada por AI" sea accesible y escalable. Utiliza varios "Plantillas y escenas" para adaptar rápidamente el contenido a las diferentes necesidades departamentales, mostrando una comunicación eficiente.
Produce un vídeo promocional de 45 segundos dirigido a oficiales de cumplimiento y profesionales de marketing, centrado en la solidez de una herramienta de vídeo colaborativa para contenido regulado. El estilo visual debe ser corporativo y pulido, utilizando gráficos nítidos y una locución directa y confiada. Destaca los "Subtítulos/captions" de HeyGen para asegurar el "soporte de subtítulos cerrados" y el cumplimiento de accesibilidad, y demuestra cómo el "Redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones" simplifica la distribución a través de múltiples plataformas después del proceso de "Revisión y Aprobación".
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Optimiza el Desarrollo de Formación en Equipo.
Permite a los equipos crear colaborativamente vídeos de formación atractivos con AI, mejorando la retención del conocimiento y mejorando los resultados de los aprendices.
Acelera la Producción Colaborativa de Anuncios.
Empodera a los equipos de marketing para producir rápidamente vídeos publicitarios de alto rendimiento a través de una colaboración sin fisuras y creación impulsada por AI, aumentando la efectividad de las campañas.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo facilita HeyGen la edición de vídeo colaborativa para equipos?
HeyGen funciona como una poderosa herramienta de vídeo colaborativa, empoderando a los equipos para optimizar su flujo de trabajo en la creación de vídeos impulsada por AI. Permite una colaboración en vídeo eficiente, asegurando que todos los miembros puedan contribuir sin problemas a los proyectos.
¿HeyGen ofrece soporte para subtítulos cerrados y capacidades de exportación flexibles?
Absolutamente, HeyGen ofrece un robusto soporte para subtítulos cerrados, generando automáticamente subtítulos para mejorar la accesibilidad del vídeo. Sus avanzadas capacidades de edición también permiten a los usuarios exportar vídeos en varios formatos de relación de aspecto para diversas plataformas, asegurando una presentación profesional.
¿Qué tipo de tecnología de avatares de AI ofrece HeyGen para contenido de vídeo?
HeyGen proporciona tecnología de avatares de AI de última generación, permitiéndote transformar guiones en narraciones de vídeo atractivas con presentadores digitales realistas. Esta capacidad de creación de vídeo impulsada por AI ayuda a elaborar narrativas convincentes de manera eficiente.
¿Cómo puedo integrar la marca personalizada y utilizar plantillas en los proyectos de HeyGen?
HeyGen hace que la personalización de marca sea sencilla, permitiendo la fácil incorporación de tu logotipo y colores de marca para mantener la consistencia visual en todos tus vídeos. Además, nuestra extensa biblioteca de plantillas profesionales proporciona un punto de partida rápido para cualquier creación de vídeo impulsada por AI, asegurando la alineación de la marca.