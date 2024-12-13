Creador de Vídeos de Prospección en Frío: Reserva Más Reuniones Rápidamente

Impulsa tu generación de leads y aumenta las tasas de respuesta con mensajes de vídeo personalizados creados usando avatares de AI.

495/2000

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Crea un vídeo dinámico y atractivo de 60 segundos para gerentes de marketing que buscan escalar esfuerzos de vídeo personalizado, con un estilo de audio amigable e informativo que destaca la simplicidad de la creación de contenido. La narrativa debe centrarse en cómo la funcionalidad de texto a vídeo desde guion de HeyGen les permite crear y desplegar sin esfuerzo mensajes personalizados de alto volumen diseñados para concertar más reuniones, mostrando varios casos de éxito.
Prompt de Ejemplo 2
Desarrolla un vídeo enérgico de 30 segundos con cortes rápidos, inspirando a propietarios de pequeñas empresas que desean destacarse de la competencia, presentado con un estilo de audio entusiasta. Este prompt se centra en cómo las plantillas y escenas de HeyGen permiten la creación rápida de vídeos de prospección impactantes para la generación inmediata de leads, demostrando que los vídeos profesionales no requieren habilidades de producción complejas.
Prompt de Ejemplo 3
Produce un vídeo pulido y profesional de 50 segundos con un narrador calmado y autoritario, dirigido a reclutadores y profesionales de recursos humanos. El vídeo ilustrará cómo HeyGen funciona como una poderosa herramienta de prospección en vídeo, permitiendo la creación de comunicaciones de vídeo por correo electrónico convincentes con generación de voz en off precisa, capturando efectivamente la atención de los candidatos y transmitiendo la cultura de la empresa o detalles del trabajo con claridad.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Creador de Vídeos de Prospección en Frío

Crea sin esfuerzo mensajes de vídeo personalizados e impactantes que capturan la atención y fomentan el compromiso en tus campañas de prospección en frío.

1
Step 1
Crea Tu Avatar de AI
Selecciona entre una amplia gama de avatares de AI o sube el tuyo propio para comenzar a crear un mensaje de vídeo personalizado único para tu audiencia.
2
Step 2
Añade Tu Guion
Pega tu guion de prospección y utiliza nuestra función de Texto a vídeo desde guion para animar instantáneamente tu avatar con voces en off profesionales, mejorando tu prospección en vídeo.
3
Step 3
Aplica Branding
Aplica la identidad única de tu marca con logotipos y colores personalizados usando los controles de Branding para asegurar que tu herramienta de prospección en vídeo mantenga un aspecto profesional consistente.
4
Step 4
Exporta y Comparte
Exporta tu vídeo terminado en varios formatos de relación de aspecto usando el redimensionamiento y exportaciones de relación de aspecto, listo para una integración perfecta en tu correo electrónico de vídeo u otras plataformas.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Demuestra Confianza con Vídeos de Éxito del Cliente

.

Construye credibilidad y confianza en tu prospección en frío produciendo fácilmente vídeos de AI atractivos que destacan experiencias positivas de clientes y resultados probados.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen mejorar mis esfuerzos de prospección en frío?

HeyGen transforma la prospección en frío en experiencias atractivas, permitiéndote crear mensajes de vídeo personalizados usando avatares de AI y texto a vídeo desde guion. Esto te ayuda a reservar más reuniones y lograr tasas de respuesta aumentadas a través de correos electrónicos de vídeo y prospección en LinkedIn convincentes.

¿Qué hace que HeyGen sea una herramienta de vídeo personalizada efectiva para ventas?

HeyGen empodera a los profesionales de ventas para generar vídeos hiper-personalizados a escala, aprovechando la creación de vídeos de AI y plantillas y escenas personalizables. Esta eficiencia en la creación de mensajes de vídeo únicos aumenta significativamente la generación de leads y el compromiso.

¿Puede HeyGen simplificar la creación de prospección en vídeo profesional?

Absolutamente. HeyGen simplifica la prospección en vídeo profesional permitiendo a los usuarios generar vídeos de alta calidad desde texto a vídeo desde guion, utilizando diversos avatares de AI y plantillas y escenas preconstruidas. Esto hace que la creación de vídeos de AI sea accesible y eficiente para todos.

¿Ofrece HeyGen características para mejorar la efectividad de la prospección en vídeo?

Sí, HeyGen mejora significativamente la efectividad de la prospección en vídeo al permitir una comunicación personalizada que destaca. Junto con valiosos análisis de espectadores e integraciones robustas de CRM, HeyGen proporciona las herramientas para medir el impacto y optimizar continuamente para aumentar las tasas de respuesta.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo