creador de vídeos educativos de codificación para Cursos Interactivos

Empodera a los educadores para crear vídeos explicativos dinámicos y claros usando los avatares de IA realistas de nuestra plataforma impulsada por IA, haciendo que el aprendizaje sea atractivo.

539/2000

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Crea un vídeo explicativo de 60 segundos que demuestre cómo usar un comando específico de Git para el control de versiones, dirigido a programadores intermedios que buscan mejorar rápidamente sus habilidades. Este vídeo necesita un estilo visual profesional y limpio con una voz de IA segura y clara que guíe a través de instrucciones paso a paso. Asegúrate de que la entrega sea precisa e informativa, aprovechando la capacidad de texto a vídeo de HeyGen para transformar explicaciones detalladas en visuales atractivos e incluyendo subtítulos para accesibilidad.
Prompt de Ejemplo 2
Diseña un vídeo promocional dinámico de 30 segundos para atraer nuevos estudiantes a una academia de codificación en línea, dirigido a personas interesadas en un cambio de carrera o mejora de habilidades. El estilo visual y de audio debe ser rápido, moderno e inspirador, mostrando el potencial de crecimiento profesional. Utiliza las diversas plantillas y escenas de HeyGen para ensamblar rápidamente un vídeo de alto impacto, asegurando que pueda adaptarse fácilmente a varias plataformas de redes sociales usando el cambio de relación de aspecto y exportaciones.
Prompt de Ejemplo 3
Produce un vídeo conciso de 15 segundos con consejos animados que muestre un atajo de teclado útil o un truco de depuración en un IDE popular, destinado a desarrolladores de software experimentados que buscan trucos de eficiencia. El estilo visual debe ser elegante y minimalista, centrándose en la demostración práctica, con una voz de IA directa y concisa. Integra grabaciones de pantalla o imágenes relevantes usando la biblioteca de medios/soporte de stock de HeyGen, respaldado por una generación de voz en off precisa para un impacto máximo.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo funciona el creador de vídeos educativos de codificación

Transforma sin esfuerzo tus lecciones de codificación en vídeos educativos atractivos y profesionales con una plataforma impulsada por IA diseñada para educadores y creadores de contenido.

1
Step 1
Crea tu Guion
Comienza escribiendo o pegando el guion de tu lección de codificación. Nuestra plataforma aprovecha el "Texto a vídeo desde guion" para convertir tus palabras en contenido de vídeo dinámico, facilitando la estructuración de tu mensaje educativo.
2
Step 2
Selecciona tu Presentador de IA
Elige entre una amplia gama de "avatares de IA" para presentar tu contenido de codificación, dando a tus vídeos educativos un rostro profesional y accesible. También puedes añadir una voz de IA con sonido natural para narrar tu lección.
3
Step 3
Personaliza Visuales y Marca
Mejora tu vídeo con elementos visuales específicos y aplica "Controles de marca (logo, colores)" para mantener una identidad educativa coherente. Adapta plantillas y escenas para ilustrar perfectamente conceptos de codificación complejos.
4
Step 4
Exporta tu Lección de Alta Calidad
Finaliza tu proyecto seleccionando el formato de salida deseado y logrando "calidad 4k" para tu vídeo educativo de codificación completado. Exporta y comparte sin esfuerzo tu lección profesional con tus estudiantes.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Desarrolla Vídeos Explicativos Cortos

.

Genera rápidamente vídeos explicativos de codificación atractivos y de formato corto para diversas plataformas, simplificando conceptos complejos y alcanzando a más estudiantes.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen ayudarme a crear vídeos animados atractivos?

La plataforma impulsada por IA de HeyGen permite a los usuarios producir vídeos animados profesionales con facilidad. Aprovecha los avatares de IA realistas y personaliza varios elementos para dar vida a tu visión creativa de manera eficiente.

¿Simplifica HeyGen la creación de vídeos explicativos y de formación?

Sí, HeyGen simplifica la producción de vídeos explicativos y de formación atractivos convirtiendo tu guion directamente en vídeo usando voces de IA realistas. Esta potente capacidad de texto a vídeo simplifica la creación de contenido para educadores y empresas por igual.

¿Puedo personalizar las plantillas de vídeo con HeyGen para que coincidan con mi marca?

Absolutamente. HeyGen ofrece una amplia gama de plantillas de vídeo profesionales que los usuarios pueden personalizar completamente con controles de marca, colores y medios para alinearse con su visión creativa. Esto asegura que cada vídeo refleje tu estilo y mensaje únicos.

¿Qué posibilidades creativas desbloquean los avatares de IA de HeyGen?

Los avatares de IA realistas de HeyGen desbloquean diversas posibilidades creativas, permitiéndote narrar tu contenido con un toque profesional. Junto con la generación de guiones, estos avatares pueden protagonizar vídeos animados atractivos, mejorando tu producción de vídeo profesional.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo