Crea formación de cumplimiento atractiva con avatares de IA para fomentar la conducta ética de los empleados y prevenir el acoso.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Diseña un vídeo animado conciso de 45 segundos para empleados existentes que necesiten un repaso sobre la prevención del acoso, enfatizando la ética de respeto en el lugar de trabajo. El estilo de animación atractivo debe presentar visuales vibrantes y un tono amigable e informativo, asegurando que los principios clave se comprendan fácilmente. Utiliza la capacidad de texto a vídeo de HeyGen para convertir rápidamente un guion de política claro en este módulo de formación impactante.
Prompt de Ejemplo 2
Imagina un vídeo profesional de 50 segundos adaptado para todos los empleados, actuando como una introducción impactante a la formación anual de cumplimiento sobre ética general en el lugar de trabajo. Este vídeo debe adoptar una estética de serie de televisión cinematográfica, aprovechando el soporte de la biblioteca de medios/stock de HeyGen para integrar metraje de alta calidad que establezca un tono serio pero atractivo. La narrativa subrayará sutilmente la importancia crítica de adherirse a los estándares de la empresa, reforzada por una voz en off clara y autoritaria.
Prompt de Ejemplo 3
Desarrolla un vídeo de formación sobre el código de conducta de 30 segundos diseñado para empleados que manejan datos sensibles, presentando un escenario rápido de la vida real que demuestre las mejores prácticas de privacidad de datos. El enfoque visual debe ser directo y conciso, con texto en pantalla reforzando los puntos clave, y asegurar la accesibilidad utilizando la función de subtítulos/captions de HeyGen para todo el diálogo. Una voz en off clara e instructiva guiará al espectador a través de la acción correcta.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funcionan los Vídeos de Formación sobre el Código de Conducta

Crea vídeos de formación sobre el código de conducta atractivos y efectivos que resuenen con tu equipo y refuercen el comportamiento ético en el lugar de trabajo.

1
Step 1
Crea Guiones de Formación Atractivos
Desarrolla tu guion, delineando puntos clave para una formación de cumplimiento efectiva. Usa la función de texto a vídeo de HeyGen para transformar instantáneamente tu contenido escrito en escenas de vídeo dinámicas.
2
Step 2
Selecciona Avatares de IA Realistas
Elige de una diversa biblioteca de avatares de IA de HeyGen para representar visualmente roles en escenarios de la vida real, dando vida a tu formación sobre el código de conducta.
3
Step 3
Añade Branding a Tu Vídeo
Personaliza tu vídeo con los controles de branding de HeyGen, incorporando el logo y los colores de tu empresa para reforzar tu mensaje organizacional sobre la ética en el lugar de trabajo.
4
Step 4
Exporta Módulos de Formación Accesibles
Asegúrate de que tus módulos de formación de 5 minutos sean inclusivos añadiendo subtítulos/captions automáticos de HeyGen. Exporta tus vídeos finales en varios formatos para una fácil distribución.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Simplifica Temas Éticos Complejos

Explica claramente dilemas éticos complejos y reglas de cumplimiento, haciendo que los vídeos de formación sobre el código de conducta sean accesibles y fáciles de entender para todos.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen mejorar nuestros vídeos de formación sobre el código de conducta?

HeyGen permite la creación de vídeos de formación sobre el código de conducta altamente atractivos transformando guiones en narrativas dinámicas basadas en el drama con avatares de IA. Esto permite series de estilo cinematográfico de TV realistas, con escenarios diversos de la vida real, haciendo que la formación ética de los empleados sea verdaderamente impactante.

¿Puede HeyGen ayudar a crear formación de cumplimiento personalizada rápidamente?

Sí, HeyGen agiliza la producción de formación de cumplimiento personalizada, ideal tanto para módulos de incorporación como de repaso. Puedes generar rápidamente módulos de formación concisos de 5 minutos con tu marca, asegurando una educación ética profesional y consistente en toda tu organización.

¿Qué características ofrece HeyGen para una formación ética accesible para los empleados?

HeyGen prioriza la accesibilidad para la formación ética de los empleados mediante la generación automática de subtítulos y captions. Esto asegura que contenido crucial, como los módulos de prevención del acoso, esté disponible y sea comprensible para todos los empleados, mejorando el aprendizaje y la comprensión general.

¿Cómo hace HeyGen que los dilemas éticos complejos sean comprensibles?

HeyGen simplifica los dilemas éticos complejos aprovechando avatares de IA y animaciones atractivas para presentar escenarios de la vida real. Este enfoque transforma conceptos abstractos en módulos de formación interactivos y relacionables, fomentando una comprensión más profunda y una mejor toma de decisiones entre los empleados.

