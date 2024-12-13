Tu Herramienta Definitiva de Vídeo en la Nube para Contenido AI
Escala tu creación de vídeos sin esfuerzo utilizando nuestra poderosa herramienta de vídeo en la nube con avatares AI para mensajes personalizados.
¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Desarrolla un vídeo de 2 minutos dirigido a gestores de producto, mostrando una nueva función de software dentro de una "herramienta de vídeo en la nube". Este vídeo debe emplear un estilo visual paso a paso con plantillas animadas y escenas de HeyGen, demostrando una "gestión de flujo de trabajo" sin fisuras. Un tono de audio amigable e instructivo debe guiar a los espectadores a través de cada etapa, con información clave reforzada por subtítulos para accesibilidad y claridad.
Produce un vídeo de 90 segundos para gestores de proyectos, creando "mensajes de vídeo" personalizados para anunciar una actualización técnica crítica. El estilo visual debe ser directo y profesional, con un presentador generado a través de Texto a vídeo desde un guion, simulando un informe cara a cara. El audio debe ser confiado y tranquilizador, transmitiendo eficazmente la actualización mientras demuestra cómo HeyGen mejora la "creación colaborativa de vídeos" dentro de equipos técnicos.
Crea un vídeo promocional de 1 minuto dirigido a partes interesadas técnicas, destacando los beneficios de un nuevo despliegue de "infraestructura escalable". La presentación visual debe ser dinámica e impactante, utilizando imágenes de apoyo de la biblioteca de medios/stock vibrantes para visualizar el crecimiento y la eficiencia. El vídeo debe estar optimizado para varias plataformas sociales utilizando el redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones de HeyGen para asegurar un amplio alcance y comunicación efectiva sobre las capacidades de "renderizar vídeos a escala".
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Crea Anuncios de Vídeo de Alto Rendimiento.
Produce rápidamente anuncios de vídeo impactantes utilizando AI, optimizando tus campañas digitales para obtener mejores resultados.
Genera Contenido Atractivo para Redes Sociales.
Crea sin esfuerzo vídeos y clips dinámicos y cautivadores para redes sociales, aumentando tu presencia en línea e interacción con la audiencia.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo facilita HeyGen la creación de vídeos AI?
HeyGen aprovecha avatares AI avanzados y capacidades de texto a vídeo para transformar guiones en vídeos profesionales de manera eficiente. Esta plataforma de creación de vídeos AI simplifica todo el proceso de producción, desde el concepto hasta el resultado final, utilizando una robusta herramienta de vídeo en la nube.
¿Puede HeyGen integrarse con flujos de trabajo creativos existentes?
Sí, HeyGen está diseñado para integrarse sin problemas en flujos de trabajo creativos existentes, ofreciendo características como la integración con Premiere Pro para edición de vídeo avanzada. Esto asegura que HeyGen complemente tus procesos actuales de creación y postproducción de vídeos, mejorando tu flujo de trabajo creativo en general.
¿Qué infraestructura técnica soporta el renderizado de vídeos de HeyGen?
HeyGen opera sobre una infraestructura escalable, utilizando una robusta herramienta de vídeo en la nube para renderizar vídeos de manera eficiente a escala. Esta base técnica asegura un rendimiento fiable y una salida de alta calidad para todos tus proyectos de vídeo, desde la creación hasta la entrega final.
¿Ofrece HeyGen seguridad de nivel empresarial para los activos de vídeo?
HeyGen proporciona seguridad de nivel empresarial para proteger tus valiosos activos de vídeo y datos a lo largo de su ciclo de vida. Esto incluye gestión segura de archivos y controles de compartición granulares, asegurando que tu contenido permanezca privado y accesible solo para usuarios autorizados.