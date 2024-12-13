Optimiza los Vídeos de Formación en Ensayos Clínicos con Facilidad

Empodera a tu equipo de investigación clínica con vídeos de formación efectivos para el diseño de ensayos clínicos. Crea contenido profesional al instante usando avatares de IA.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un módulo de formación de 1 minuto para el personal de ensayos clínicos, enfatizando la importancia crítica del "Consentimiento Informado" y la navegación de "consideraciones éticas" en las interacciones con los pacientes. Emplea un estilo visual sensible y claro, incorporando representaciones de escenarios realistas, y utiliza los "avatares de IA" de HeyGen para retratar diversas interacciones entre pacientes y personal con un tono de audio tranquilizador.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo de repaso conciso de 45 segundos dirigido al personal experimentado de ensayos clínicos sobre "Conceptos Básicos de Eventos Adversos y Recolección". La presentación visual debe ser procedimental y directa, con resaltes de texto en pantalla para los puntos clave, complementada por una voz directa e instructiva. Asegura la máxima accesibilidad y comprensión aprovechando los "Subtítulos/captions" de HeyGen.
Prompt de Ejemplo 3
Diseña una guía comprensiva de 2 minutos para coordinadores de investigación clínica y gestores de datos, explicando las complejidades del "Sistema de Registro de Protocolos y Resultados" para optimizar la "experiencia del usuario". Este vídeo debe combinar visuales estilo grabación de pantalla con un avatar experto que entregue una voz precisa y orientadora, totalmente potenciada por la "Generación de voz en off" de HeyGen para una explicación fluida.
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funcionan los Vídeos de Formación en Ensayos Clínicos

Simplifica la creación de vídeos de formación atractivos y conformes para el personal e investigadores de ensayos clínicos, asegurando una comprensión clara de protocolos de investigación complejos.

1
Step 1
Crea tu Guion de Formación
Desarrolla tu contenido de formación comprensivo para el diseño o protocolos de ensayos clínicos. Luego, aprovecha la función "Texto a vídeo desde guion" de HeyGen para transformar instantáneamente tu guion en un borrador de vídeo profesional.
2
Step 2
Elige tu Presentador de IA
Selecciona un "avatar de IA" que mejor represente a tu organización para guiar a los participantes a través de temas como el Consentimiento Informado o Eventos Adversos. Esto mejora el compromiso del personal de ensayos clínicos.
3
Step 3
Añade Visuales y Accesibilidad
Mejora la comprensión de temas complejos como las fases de los ensayos clínicos incorporando visuales relevantes de la "biblioteca de medios/soporte de stock" de HeyGen. Además, asegura que tu contenido sea accesible con subtítulos generados automáticamente.
4
Step 4
Exporta y Comparte tus Vídeos
Finaliza tu contenido de formación de alta calidad y utiliza los "Controles de marca" de HeyGen para aplicar tu logo y colores. Exporta fácilmente tus vídeos para una integración fluida en tu biblioteca de vídeos de formación.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Aumenta el Compromiso en la Formación de Investigación Clínica

Eleva el impacto de tus vídeos de formación en ensayos clínicos, asegurando un mayor compromiso y mejor retención de información crítica para todos los participantes.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen mejorar la creación de vídeos de formación en ensayos clínicos?

HeyGen permite a los profesionales de investigación clínica producir rápidamente vídeos de formación atractivos usando avatares de IA y capacidades de texto a vídeo desde guion. Esto agiliza el desarrollo de contenido crucial para ensayos clínicos, asegurando una eficiente difusión del conocimiento.

¿Qué características técnicas ofrece HeyGen para desarrollar vídeos detallados sobre el diseño y fases de ensayos clínicos?

HeyGen proporciona características robustas como la generación de texto a vídeo, controles de personalización de marca y soporte de biblioteca de medios para articular claramente los complejos principios de diseño de ensayos clínicos y las diversas fases de los ensayos. Estas herramientas permiten la creación de contenido técnico preciso y visualmente atractivo.

¿Puede HeyGen ayudar en la producción de vídeos de formación para el personal e investigadores de ensayos clínicos sobre temas como el Consentimiento Informado o Eventos Adversos?

Absolutamente. HeyGen permite la creación rápida de vídeos de formación dirigidos al personal e investigadores de ensayos clínicos, cubriendo fácilmente temas esenciales como el Consentimiento Informado y los Conceptos Básicos de Eventos Adversos y Recolección. Su funcionalidad de texto a vídeo y generación de voz en off hacen que la producción de materiales educativos comprensivos sea sencilla.

¿Cómo apoya HeyGen la distribución de contenido de formación en investigación clínica bajo demanda o en streaming?

HeyGen facilita la exportación fácil de tus vídeos de formación en investigación clínica de alta calidad en varios formatos de aspecto, haciéndolos adecuados para plataformas de vídeo bajo demanda, servicios de streaming o incluso como vídeos de YouTube. Esto asegura un acceso flexible y amplio para experiencias de aprendizaje efectivas.

