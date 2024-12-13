creador de vídeos de anuncios de liquidación para un éxito rápido en ventas

Transforma tus promociones de ventas en anuncios de vídeo cautivadores al instante con nuestra plataforma fácil de usar y la conversión de texto a vídeo impulsada por AI para un impacto máximo.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo de liquidación de 15 segundos para marcas de comercio electrónico que se dirigen a compradores móviles en redes sociales. Este vídeo necesita una estética moderna y rápida con visuales brillantes y efectos de sonido de tendencia, asegurando un claro llamado a la acción. Utiliza el redimensionamiento de Aspecto y exportaciones de HeyGen para ajustarse perfectamente a varias plataformas sociales.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un sofisticado vídeo publicitario de 45 segundos para profesionales del marketing que muestre una línea de productos en liquidación. El estilo visual debe ser profesional y elegante, presentando un avatar de AI para explicar el valor y los descuentos de manera autoritaria pero atractiva. El audio debe ser una locución clara e informativa.
Prompt de Ejemplo 3
Crea un vídeo de anuncio de 60 segundos dirigido a gerentes de tiendas que requieren vídeos promocionales detallados tanto para exhibiciones en tienda como para campañas en línea. El estilo visual y de audio debe ser explicativo y atractivo, con un toque ligeramente cinematográfico y una generación de locución cálida e invitante que describa el evento de liquidación integral y sus diversas categorías de productos.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo funciona el Creador de Vídeos de Anuncios de Liquidación

Crea vídeos publicitarios atractivos para tu venta de liquidación de manera rápida y sencilla con nuestro intuitivo creador de anuncios de vídeo.

1
Step 1
Elige una Plantilla
Comienza seleccionando entre una amplia gama de plantillas de vídeo diseñadas profesionalmente. Estas plantillas y escenas preconstruidas proporcionan una base perfecta para tu anuncio de liquidación.
2
Step 2
Personaliza tu Anuncio
Personaliza la plantilla elegida añadiendo detalles del producto, ofertas especiales y el estilo único de tu marca. Usa las opciones de personalización y los controles de Marca (logo, colores) para asegurar que tu anuncio de liquidación se alinee perfectamente con la identidad de tu marca.
3
Step 3
Genera Locución
Mejora tu anuncio con una locución profesional que explique los detalles de tu venta de liquidación. Nuestra función de generación de locución te permite crear audio atractivo a partir de tu guion, añadiendo impacto a tus vídeos publicitarios.
4
Step 4
Exporta y Comparte
Una vez que tu vídeo de anuncio de liquidación esté completo, expórtalo fácilmente en varios formatos. Usa el redimensionamiento de Aspecto y exportaciones para optimizar tu vídeo para cualquier plataforma, asegurando que esté listo para llegar a tu audiencia.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Motiva la Acción del Cliente

Inspira acción inmediata y decisiones de compra con vídeos persuasivos que destacan la urgencia y el valor de la venta de liquidación.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen ayudar a crear vídeos de anuncios de liquidación atractivos?

HeyGen simplifica la creación de vídeos de anuncios de liquidación impactantes al aprovechar avanzados avatares de AI y capacidades de conversión de texto a vídeo, haciendo que tus vídeos promocionales destaquen efectivamente.

¿Puede HeyGen simplificar el proceso de hacer vídeos promocionales para redes sociales?

Absolutamente, HeyGen es un creador de anuncios de vídeo fácil de usar que ofrece una amplia gama de plantillas de vídeo y opciones de personalización, asegurando que tus vídeos publicitarios estén perfectamente optimizados para plataformas de redes sociales con redimensionamiento de aspecto.

¿Qué características ofrece HeyGen para mejorar los vídeos publicitarios?

HeyGen proporciona herramientas robustas para mejorar tus vídeos publicitarios, incluyendo generación de locuciones de AI, controles de marca integrales y acceso a una vasta biblioteca de medios, permitiéndote crear contenido profesional con fuertes llamados a la acción.

¿Incluye HeyGen características como avatares de AI y animaciones para anuncios de vídeo?

Sí, HeyGen integra avatares de AI y capacidades para animaciones directamente en tus anuncios de vídeo, permitiéndote crear vídeos promocionales atractivos y dinámicos de manera rápida y eficiente usando el editor de vídeo integrado.

