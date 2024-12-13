Creador de Vídeos Educativos para el Aula Fácil para Profesores

Empodera a los profesores para crear vídeos educativos atractivos con plantillas y escenas profesionales, mejorando el aprendizaje de los estudiantes.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo de 45 segundos dirigido a estudiantes de educación superior, resumiendo conceptos clave de una teoría científica compleja para "vídeos educativos" dentro del contexto de "sistemas de gestión de aprendizaje". La estética visual debe ser profesional y limpia, con texto en pantalla y "subtítulos/captions" accesibles, todo generado eficientemente a partir de un guion proporcionado usando "Texto a vídeo desde guion".
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo de 60 segundos para profesores que buscan aumentar la "participación estudiantil" ilustrando el ciclo del agua a través de un viaje animado. Emplea "avatares de IA" dinámicos y coloridos dentro de diversos "plantillas y escenas", enriquecidos con visuales atractivos del "soporte de biblioteca de medios/stock" para crear una experiencia de aprendizaje interactiva y atractiva.
Prompt de Ejemplo 3
Crea un vídeo promocional de 30 segundos para educadores que comercializan sus "cursos en línea", enfatizando la conveniencia de este "creador de vídeos para profesores". El estilo visual debe ser moderno e inspirador, optimizado para varias plataformas sociales usando "redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones", y construido rápidamente a partir de "plantillas y escenas" pre-diseñadas para resaltar los beneficios clave del curso.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona un Creador de Vídeos Educativos Potenciado por IA

Transforma sin esfuerzo tus lecciones en vídeos educativos cautivadores que aumentan la participación estudiantil, todo sin necesidad de habilidades técnicas.

1
Step 1
Crea tu Guion
Comienza introduciendo fácilmente el contenido de tu lección. Nuestra plataforma utiliza Texto a Vídeo Potenciado por IA para transformar tu texto en un esquema de vídeo dinámico.
2
Step 2
Selecciona Visuales
Mejora tu vídeo eligiendo entre una amplia gama de plantillas de vídeo, personajes animados y recursos de la biblioteca de medios para ilustrar perfectamente tus conceptos.
3
Step 3
Añade Voces de IA y Subtítulos
Utiliza Voces de IA para añadir una narración clara y atractiva, y genera automáticamente subtítulos de IA precisos para hacer tu contenido accesible a todos los estudiantes.
4
Step 4
Exporta y Comparte
Finaliza tu vídeo educativo y utiliza las opciones de exportación para compartirlo sin problemas con los estudiantes a través de sistemas de gestión de aprendizaje o cursos en línea para fomentar la participación estudiantil.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Visualizar Temas Educativos Complejos

Transforma conceptos abstractos o históricos en experiencias de narración de vídeos vívidos potenciados por IA que cautivan y educan a los estudiantes.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen ayudarme a crear vídeos educativos atractivos sin edición compleja?

HeyGen empodera a los educadores para crear vídeos educativos que fomenten la participación estudiantil utilizando una interfaz fácil de usar. Puedes aprovechar nuestras diversas plantillas de vídeo y personajes animados, transformando tu guion en contenido de vídeo dinámico sin necesidad de habilidades técnicas.

¿Qué características de IA ofrece HeyGen para agilizar el proceso de producción de vídeos educativos?

HeyGen utiliza edición avanzada de IA para acelerar significativamente tu flujo de trabajo. Nuestro Creador de Vídeos Educativos Potenciado por IA te permite generar vídeos a partir de texto, añadir voces de IA realistas e incluir automáticamente subtítulos de IA, haciendo que la creación de vídeos sea eficiente y accesible.

¿Puedo personalizar los vídeos educativos creados con HeyGen para diferentes sistemas de gestión de aprendizaje o plataformas?

¡Absolutamente! HeyGen proporciona herramientas robustas para personalizar tu vídeo, incluyendo controles de marca para que coincida con la apariencia de tu institución. Esto asegura que tus vídeos educativos se integren perfectamente en sistemas de gestión de aprendizaje y cursos en línea, listos para compartir con tu comunidad escolar.

¿Cómo hace HeyGen que sea fácil para los profesores producir presentaciones de vídeo de alta calidad para el aula?

HeyGen es un creador de vídeos intuitivo para profesores, simplificando la creación de presentaciones de vídeo de alta calidad para el aula. Con características como grabación de pantalla y web, una rica biblioteca de medios y una interfaz de arrastrar y soltar fácil de usar, los profesores pueden producir contenido profesional fácilmente.

