Creador de Anuncios Cinematográficos: Crea Anuncios Impresionantes Rápidamente
Escala tu producción creativa de anuncios en video cinematográficos con avatares de AI, generando contenido impactante más rápido que nunca.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Desarrolla un anuncio dinámico de 45 segundos en video AI que explique los beneficios de un servicio de suscripción, dirigido a propietarios de pequeñas empresas que buscan soluciones de productividad. El video debe emplear un estilo visual moderno y enérgico con gráficos en movimiento nítidos y transiciones rápidas, acompañado de una pista pop corporativa motivacional y animada. Aprovecha la capacidad de texto a video de HeyGen para transformar sin problemas el texto de marketing en narrativas visuales atractivas.
Produce un anuncio conmovedor de 60 segundos al estilo UGC que promueva una marca de moda sostenible, específicamente para millennials y la Generación Z conscientes del medio ambiente. La estética visual debe ser auténtica y cálida, utilizando iluminación natural y escenarios de la vida real diversos, complementados con un fondo musical de folk acústico suave. Mejora la narrativa empleando la generación de voz en off de HeyGen para añadir testimonios genuinos de clientes satisfechos.
Diseña un video promocional cautivador de 15 segundos para un evento de venta flash, dirigido a compradores impulsivos en redes sociales que buscan grandes ofertas. El estilo visual y de audio debe ser rápido, vibrante y llamativo, con tipografía audaz, transiciones enérgicas y una pista pop moderna y emocionante. Acelera el proceso de creación utilizando las plantillas y escenas de HeyGen para ensamblar rápidamente un comercial profesional e impactante.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Creación de Anuncios de Alto Rendimiento.
Produce rápidamente anuncios en video de alta calidad y atractivos usando AI, mejorando significativamente el rendimiento de la campaña.
Anuncios Atractivos para Redes Sociales.
Crea sin esfuerzo videos cautivadores para redes sociales y clips de anuncios, aumentando el compromiso y el alcance.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo puede HeyGen mejorar la creación de anuncios en video cinematográficos?
HeyGen es un creador de anuncios en video AI que te permite producir anuncios en video cinematográficos de alta calidad de manera eficiente. Aprovecha la personalización impulsada por AI, plantillas impresionantes y avatares de AI realistas para crear historias visuales atractivas que capturen la atención.
¿Puede HeyGen ayudar a escalar la producción creativa de anuncios en video?
Absolutamente, HeyGen está diseñado para ayudarte a escalar la producción creativa de anuncios en video. Genera fácilmente múltiples variaciones de anuncios en video con diferentes voces de AI y avatares de AI a partir de un solo guion, ahorrando tiempo y recursos.
¿Qué capacidades de AI ofrece HeyGen para la creación de videos?
HeyGen integra capacidades avanzadas de AI como avatares de AI realistas y diversas voces de AI para transformar texto en videos atractivos. Esta personalización impulsada por AI simplifica todo el flujo de trabajo de producción de video.
¿Qué tipos de videos de marketing se pueden hacer usando las plantillas de HeyGen?
HeyGen ofrece una variedad de plantillas para crear contenido de video diverso, incluyendo videos explicativos atractivos, videos promocionales dinámicos y anuncios UGC efectivos. Estas plantillas agilizan la creación de anuncios en video profesionales para diversos propósitos.