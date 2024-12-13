Creador de Anuncios Cinematográficos: Crea Anuncios Impresionantes Rápidamente

Escala tu producción creativa de anuncios en video cinematográficos con avatares de AI, generando contenido impactante más rápido que nunca.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un anuncio dinámico de 45 segundos en video AI que explique los beneficios de un servicio de suscripción, dirigido a propietarios de pequeñas empresas que buscan soluciones de productividad. El video debe emplear un estilo visual moderno y enérgico con gráficos en movimiento nítidos y transiciones rápidas, acompañado de una pista pop corporativa motivacional y animada. Aprovecha la capacidad de texto a video de HeyGen para transformar sin problemas el texto de marketing en narrativas visuales atractivas.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un anuncio conmovedor de 60 segundos al estilo UGC que promueva una marca de moda sostenible, específicamente para millennials y la Generación Z conscientes del medio ambiente. La estética visual debe ser auténtica y cálida, utilizando iluminación natural y escenarios de la vida real diversos, complementados con un fondo musical de folk acústico suave. Mejora la narrativa empleando la generación de voz en off de HeyGen para añadir testimonios genuinos de clientes satisfechos.
Prompt de Ejemplo 3
Diseña un video promocional cautivador de 15 segundos para un evento de venta flash, dirigido a compradores impulsivos en redes sociales que buscan grandes ofertas. El estilo visual y de audio debe ser rápido, vibrante y llamativo, con tipografía audaz, transiciones enérgicas y una pista pop moderna y emocionante. Acelera el proceso de creación utilizando las plantillas y escenas de HeyGen para ensamblar rápidamente un comercial profesional e impactante.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Cómo Funciona el Creador de Anuncios Cinematográficos

Transforma tus conceptos de anuncios en videos impresionantes y de alta calidad usando nuestra plataforma impulsada por AI, diseñada para aportar un toque cinematográfico a tus campañas sin esfuerzo.

1
Step 1
Crea Tu Guion de Video
Comienza introduciendo tu guion de anuncio directamente o utiliza la escritura de guiones AI para generar contenido atractivo. Nuestra plataforma admite la conversión de texto a video, sentando las bases para tu proyecto de creador de anuncios cinematográficos.
2
Step 2
Elige Tus Elementos Visuales
Selecciona entre una amplia gama de avatares de AI para representar tu marca o producto. Personaliza escenas y fondos usando nuestras plantillas o sube tus propios medios, asegurando que tu video tenga un aspecto cinematográfico profesional y atractivo.
3
Step 3
Añade Audio Profesional y Branding
Mejora tu anuncio con generación de voz en off de alta calidad, eligiendo entre varias voces de AI para coincidir con el tono deseado. Incorpora el logo y los colores de tu marca usando nuestros controles de branding para mantener la consistencia e impacto.
4
Step 4
Exporta Tu Anuncio de Alta Calidad
Genera tu video cinematográfico final, aprovechando nuestras robustas opciones de exportación. Redimensiona fácilmente tu anuncio para varios formatos de aspecto y descarga tus videos de alta calidad, listos para su despliegue inmediato en todos tus canales de marketing.

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Anuncios de Historias de Clientes Atractivos

Transforma historias de éxito de clientes en anuncios en video poderosos y atractivos, construyendo confianza y credibilidad.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen mejorar la creación de anuncios en video cinematográficos?

HeyGen es un creador de anuncios en video AI que te permite producir anuncios en video cinematográficos de alta calidad de manera eficiente. Aprovecha la personalización impulsada por AI, plantillas impresionantes y avatares de AI realistas para crear historias visuales atractivas que capturen la atención.

¿Puede HeyGen ayudar a escalar la producción creativa de anuncios en video?

Absolutamente, HeyGen está diseñado para ayudarte a escalar la producción creativa de anuncios en video. Genera fácilmente múltiples variaciones de anuncios en video con diferentes voces de AI y avatares de AI a partir de un solo guion, ahorrando tiempo y recursos.

¿Qué capacidades de AI ofrece HeyGen para la creación de videos?

HeyGen integra capacidades avanzadas de AI como avatares de AI realistas y diversas voces de AI para transformar texto en videos atractivos. Esta personalización impulsada por AI simplifica todo el flujo de trabajo de producción de video.

¿Qué tipos de videos de marketing se pueden hacer usando las plantillas de HeyGen?

HeyGen ofrece una variedad de plantillas para crear contenido de video diverso, incluyendo videos explicativos atractivos, videos promocionales dinámicos y anuncios UGC efectivos. Estas plantillas agilizan la creación de anuncios en video profesionales para diversos propósitos.

