Generador de Vídeos de Formación en Ventas de Canal: Mejora el Rendimiento de los Socios

Despliega rápidamente vídeos de formación y bienvenida atractivos para tus socios de canal utilizando avatares de IA realistas.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Crea un vídeo tutorial conciso de 60 segundos dirigido a nuevos usuarios o clientes existentes, demostrando una función compleja con visuales limpios y paso a paso, acompañado de música de fondo animada. Emplea la capacidad de texto a vídeo de HeyGen desde el guion para traducir fácilmente tus instrucciones en una presentación atractiva, complementada con subtítulos automáticos para accesibilidad.
Prompt de Ejemplo 2
Desarrolla un vídeo de bienvenida de 30 segundos para nuevos socios de canal, con un diseño profesional y limpio y música de fondo inspiradora con una cálida voz de IA. Este vídeo debe aprovechar las plantillas y escenas de HeyGen para establecer rápidamente la consistencia de la marca e incorporar visuales relevantes de la biblioteca de medios/soporte de stock para causar una fuerte primera impresión.
Prompt de Ejemplo 3
Produce un vídeo inspirador de 40 segundos para empleados internos o partes interesadas externas, articulando la visión de tu empresa usando metraje de stock de alta calidad y música cinematográfica. Construye esta narrativa sin problemas convirtiendo tu guion cuidadosamente elaborado en vídeo a través de texto a vídeo desde el guion, asegurando que los elementos de tus kits de marca se apliquen consistentemente a lo largo del vídeo.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Cómo Funciona Tu Generador de Vídeos de Formación en Ventas de Canal

Transforma sin esfuerzo tus materiales de formación en ventas de canal en vídeos atractivos impulsados por IA, listos para educar y empoderar a tus socios a nivel global.

1
Step 1
Pega Tu Guion de Formación
Comienza pegando tu detallado guion de formación en ventas de canal en el editor. Este contenido será la base de tu vídeo atractivo.
2
Step 2
Selecciona un Avatar de IA
Elige entre una amplia gama de avatares de IA realistas para ser el presentador de tu módulo de formación, asegurando una presencia profesional y consistente en pantalla.
3
Step 3
Añade una Locución de IA
Mejora tu vídeo añadiendo una locución de IA de alta calidad para narrar tu guion, proporcionando un audio claro y atractivo para tus socios de canal.
4
Step 4
Genera Vídeos de Formación
Con tu guion, avatar y locución en su lugar, genera tus vídeos de formación completos, listos para su distribución y para empoderar tus canales de ventas.

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Destaca Historias de Éxito para Ventas

Desarrolla vídeos de IA atractivos para presentar historias de éxito de clientes, equipando efectivamente a los socios de canal con poderosas herramientas de ventas.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen ayudarme a crear vídeos de formación atractivos de manera rápida y creativa?

HeyGen permite a los usuarios producir rápidamente vídeos de formación profesional utilizando una vasta biblioteca de plantillas y avatares de IA realistas. Simplemente proporciona tu guion, y la tecnología de texto a vídeo de HeyGen dará vida a tu contenido con locuciones de IA.

¿Qué hace de HeyGen un generador de vídeos de IA efectivo para diversas necesidades de contenido?

HeyGen es un potente generador de vídeos de IA que transforma texto en vídeo con avanzadas capacidades de locución de IA. Soporta diversas aplicaciones, incluyendo vídeos de bienvenida y tutoriales, y ofrece soporte multilingüe para llegar a una audiencia global.

¿Puede HeyGen personalizar los vídeos de formación en ventas de canal para reflejar nuestra marca?

Absolutamente, HeyGen funciona como un excelente generador de vídeos de formación en ventas de canal, ofreciendo robustos controles de marca para asegurar la consistencia. Puedes integrar fácilmente tus kits de marca con logotipos y colores, mejorando tu contenido de habilitación de ventas.

¿Cómo mejora la IA generativa de HeyGen la creación de vídeos de bienvenida?

HeyGen aprovecha la avanzada IA generativa para simplificar y acelerar la creación de vídeos de bienvenida impactantes. Los usuarios pueden seleccionar entre una diversa gama de avatares de IA y convertir su guion en contenido de vídeo atractivo sin esfuerzo.

