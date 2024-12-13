Generador de Vídeos de Formación de Changelog para Actualizaciones Instantáneas

Crea rápidamente vídeos de formación para empleados atractivos utilizando nuestra capacidad de Texto a vídeo desde guion para una comunicación clara y precisa.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo explicativo informativo de 60 segundos dirigido a usuarios finales, guiándolos a través de una nueva función en un vídeo de formación. Visualmente, apunta a una estética limpia e instructiva con demostraciones claras paso a paso y texto en pantalla que resalte acciones clave, apoyado por una narración calmada y alentadora. Asegúrate de que el vídeo utilice efectivamente los Subtítulos/captions de HeyGen para accesibilidad y refuerzo, haciendo que los procesos complejos sean fácilmente comprensibles para una amplia audiencia interesada en vídeos de formación.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo promocional enérgico de 30 segundos dirigido a profesionales de L&D, enfatizando la facilidad de crear contenido atractivo con un generador de vídeos de IA. El tono visual debe ser dinámico y visualmente atractivo, mostrando transiciones rápidas entre diferentes escenarios de formación, encabezado por un avatar de IA confiado y expresivo. Este vídeo debe resaltar la eficiencia y las posibilidades creativas ofrecidas por los avatares de IA de HeyGen, demostrando lo fácil que es ensamblar contenido profesional utilizando varias plantillas.
Prompt de Ejemplo 3
Diseña un vídeo de formación corporativa de 50 segundos dirigido a gerentes de L&D, ilustrando cómo personalizar vídeos para diversas necesidades de formación de empleados. La presentación visual debe ser profesional e informativa, con una mezcla de gráficos animados y escenarios del mundo real, acompañada de una voz en off clara y articulada. Utiliza la capacidad de Plantillas y escenas de HeyGen para mostrar la amplitud de opciones personalizables disponibles, asegurando que el contenido sea fácilmente adaptable para cualquier requisito de generador de vídeos de formación.


Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Cómo Funciona un Generador de Vídeos de Formación de Changelog

Crea vídeos de formación dinámicos para tus changelogs sin esfuerzo. Genera actualizaciones atractivas con avatares de IA, voces en off y fácil personalización para tu audiencia.

1
Step 1
Crea tu Guion
Comienza pegando los detalles de tu changelog o escribiendo tu guion directamente. Nuestra función de Texto a vídeo desde guion convierte rápidamente tu contenido en la base para vídeos de formación efectivos.
2
Step 2
Selecciona tus Visuales y Narración
Elige entre diversos avatares de IA para presentar tus actualizaciones. La plataforma genera automáticamente una narración de sonido natural a partir de tu guion, mejorando tu creación de vídeo de IA.
3
Step 3
Personaliza tu Vídeo
Personaliza tu vídeo con la apariencia de tu marca utilizando controles de Branding para logotipos y colores. Añade medios relevantes, música y subtítulos para personalizar los vídeos para un máximo impacto.
4
Step 4
Exporta y Comparte tu Actualización
Finaliza tu producción y utiliza nuestra función de redimensionamiento y exportación de relación de aspecto para obtener un ajuste perfecto para cualquier plataforma. Entrega una salida visual de alta calidad que comunique claramente tus actualizaciones de changelog.

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Desmitificar Actualizaciones Complejas

Transforma detalles intrincados de changelog y formación técnica en vídeos explicativos claros y concisos utilizando avatares de IA y herramientas intuitivas.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen mejorar la calidad creativa de los vídeos de formación?

HeyGen permite a los usuarios producir vídeos de formación de alta calidad con sus avanzadas capacidades de IA. Aprovecha las plantillas personalizables, los Avatares de IA y los subtítulos animados para hacer que tu contenido sea visualmente atractivo y memorable para cualquier audiencia.

¿Qué hace que HeyGen sea un generador de vídeos de IA efectivo para diversas necesidades de formación?

HeyGen actúa como un potente generador de vídeos de IA, simplificando la creación de vídeos de formación efectivos para diversos propósitos como la incorporación de empleados o explicaciones de productos. Nuestra plataforma te permite transformar texto en vídeo sin problemas, incorporando voces en off de IA y branding personalizado.

¿Puede HeyGen ayudar a crear visuales y avatares atractivos para mi contenido de formación?

Sí, HeyGen sobresale en la creación de visuales atractivos y Avatares de IA para elevar tu contenido de formación. Elige de una diversa biblioteca de Avatares de IA y personalízalos, junto con visuales dinámicos y grabaciones de pantalla, para ofrecer experiencias educativas impactantes.

¿Cómo simplifica HeyGen el proceso de edición y creación de vídeos para obtener resultados profesionales?

HeyGen simplifica significativamente el proceso de creación de vídeos a través de su interfaz intuitiva y potentes herramientas de IA. Convierte guiones en vídeos pulidos sin esfuerzo, añade elementos de múltiples capas y utiliza Traducciones con un solo clic para un alcance global, asegurando resultados profesionales de manera eficiente.

