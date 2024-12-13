Generador de Vídeos de Formación en Gestión del Cambio con IA
Optimiza la formación de empleados con vídeos explicativos dinámicos, fácilmente generados con avatares de IA.
Desarrolla un vídeo explicativo de 45 segundos para nuevos empleados y personal existente, detallando las actualizaciones recientes de nuestras políticas de recursos humanos. El estilo visual debe ser limpio y similar a una infografía, empleando visuales fáciles de entender y una narración de IA calmada y tranquilizadora. Utiliza la función de texto a vídeo de HeyGen desde el guion para generar rápidamente el contenido y subtítulos/captions para accesibilidad en este módulo de formación para empleados.
Crea un vídeo de comunicación interna de 90 segundos para gerentes y líderes de equipo, anunciando una reestructuración organizativa significativa. El estilo visual y de audio debe ser autoritario pero empático, presentando un avatar de IA profesional en un entorno formal, complementado con metraje de archivo relevante de la biblioteca de medios/soporte de stock de HeyGen para transmitir estabilidad y visión de futuro, asegurando vídeos efectivos de gestión del cambio.
Diseña un vídeo de consejos rápidos de 30 segundos para empleados remotos e híbridos, ofreciendo consejos sobre cómo adaptarse a los nuevos arreglos de trabajo flexibles. El estilo visual debe ser optimista y dinámico, utilizando las plantillas y escenas de HeyGen para un inicio rápido y una narración de IA enérgica para entregar mensajes concisos y motivadores que fomenten el compromiso de los empleados y resalten aspectos clave de los vídeos de formación en IA.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Desarrolla Programas de Formación Integrales.
Escala tu formación en gestión del cambio produciendo eficientemente numerosos cursos y entregándolos a una fuerza laboral global.
Mejora el Compromiso de Aprendizaje.
Aumenta la comprensión y el recuerdo de nuevas políticas o procesos a través de vídeos de formación altamente atractivos impulsados por IA.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo puede HeyGen mejorar la creatividad de mis vídeos de formación?
HeyGen permite a los usuarios crear vídeos de formación altamente creativos con facilidad al ofrecer plantillas de vídeo personalizables y una rica biblioteca de medios. Puedes incorporar la identidad de tu marca con logotipos y colores para asegurar visuales profesionales y atractivos.
¿Qué capacidades de IA ofrece HeyGen para generar contenido de vídeo atractivo?
HeyGen aprovecha la IA avanzada para generar contenido de vídeo atractivo directamente desde guiones de texto, presentando una amplia gama de avatares de IA realistas. Este generador de vídeos de IA simplifica la producción, permitiendo a los usuarios crear vídeos de alta calidad de manera rápida y eficiente.
¿Puede HeyGen usarse para crear vídeos de formación en gestión del cambio efectivos?
Absolutamente, HeyGen es un generador de vídeos de IA ideal para producir vídeos de formación en gestión del cambio impactantes. Su plataforma intuitiva permite la creación rápida de vídeos explicativos y módulos de aprendizaje corporativo, asegurando una comunicación clara durante la transformación digital o el cambio organizativo.
¿HeyGen admite voces en off y subtítulos multilingües para la formación global de empleados?
Sí, HeyGen ofrece un soporte robusto para voces en off multilingües y subtítulos automáticos de IA, haciendo que tus vídeos de formación para empleados sean accesibles a una audiencia global. Esto asegura una comunicación y comprensión efectivas entre diversos grupos lingüísticos dentro de tu organización.