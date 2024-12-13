Generador de Vídeos de Formación en Gestión del Cambio con IA

Optimiza la formación de empleados con vídeos explicativos dinámicos, fácilmente generados con avatares de IA.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo explicativo de 45 segundos para nuevos empleados y personal existente, detallando las actualizaciones recientes de nuestras políticas de recursos humanos. El estilo visual debe ser limpio y similar a una infografía, empleando visuales fáciles de entender y una narración de IA calmada y tranquilizadora. Utiliza la función de texto a vídeo de HeyGen desde el guion para generar rápidamente el contenido y subtítulos/captions para accesibilidad en este módulo de formación para empleados.
Prompt de Ejemplo 2
Crea un vídeo de comunicación interna de 90 segundos para gerentes y líderes de equipo, anunciando una reestructuración organizativa significativa. El estilo visual y de audio debe ser autoritario pero empático, presentando un avatar de IA profesional en un entorno formal, complementado con metraje de archivo relevante de la biblioteca de medios/soporte de stock de HeyGen para transmitir estabilidad y visión de futuro, asegurando vídeos efectivos de gestión del cambio.
Prompt de Ejemplo 3
Diseña un vídeo de consejos rápidos de 30 segundos para empleados remotos e híbridos, ofreciendo consejos sobre cómo adaptarse a los nuevos arreglos de trabajo flexibles. El estilo visual debe ser optimista y dinámico, utilizando las plantillas y escenas de HeyGen para un inicio rápido y una narración de IA enérgica para entregar mensajes concisos y motivadores que fomenten el compromiso de los empleados y resalten aspectos clave de los vídeos de formación en IA.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Cómo Funciona el Generador de Vídeos de Formación en Gestión del Cambio

Crea sin esfuerzo vídeos de formación en gestión del cambio profesionales y atractivos usando IA, empoderando a tu equipo con comunicación clara y mensajes consistentes.

1
Step 1
Pega Tu Guion
Comienza pegando tu contenido o guion de gestión del cambio en nuestra plataforma para aprovechar las capacidades de texto a vídeo de IA, transformando texto en narrativas visuales dinámicas.
2
Step 2
Elige Tus Visuales
Selecciona de una diversa biblioteca de avatares de IA y plantillas de vídeo personalizables para representar visualmente tu mensaje de gestión del cambio. Adapta las escenas para ajustarse a la identidad de tu marca.
3
Step 3
Añade Narración y Pulido
Mejora tu vídeo con narración de IA, eligiendo entre una variedad de voces, y genera automáticamente subtítulos precisos para asegurar accesibilidad y claridad para todos los aprendices.
4
Step 4
Exporta Tu Vídeo de Formación
Finaliza tu vídeo de formación en gestión del cambio y expórtalo en varios formatos de aspecto. Comparte fácilmente tu contenido generado por IA de alta calidad para comunicar cambios de manera efectiva en toda tu organización.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Impulsa la Adopción a Través de la Comunicación

Comunica efectivamente la visión y los beneficios del cambio organizativo, fomentando la aceptación y preparación entre los empleados.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen mejorar la creatividad de mis vídeos de formación?

HeyGen permite a los usuarios crear vídeos de formación altamente creativos con facilidad al ofrecer plantillas de vídeo personalizables y una rica biblioteca de medios. Puedes incorporar la identidad de tu marca con logotipos y colores para asegurar visuales profesionales y atractivos.

¿Qué capacidades de IA ofrece HeyGen para generar contenido de vídeo atractivo?

HeyGen aprovecha la IA avanzada para generar contenido de vídeo atractivo directamente desde guiones de texto, presentando una amplia gama de avatares de IA realistas. Este generador de vídeos de IA simplifica la producción, permitiendo a los usuarios crear vídeos de alta calidad de manera rápida y eficiente.

¿Puede HeyGen usarse para crear vídeos de formación en gestión del cambio efectivos?

Absolutamente, HeyGen es un generador de vídeos de IA ideal para producir vídeos de formación en gestión del cambio impactantes. Su plataforma intuitiva permite la creación rápida de vídeos explicativos y módulos de aprendizaje corporativo, asegurando una comunicación clara durante la transformación digital o el cambio organizativo.

¿HeyGen admite voces en off y subtítulos multilingües para la formación global de empleados?

Sí, HeyGen ofrece un soporte robusto para voces en off multilingües y subtítulos automáticos de IA, haciendo que tus vídeos de formación para empleados sean accesibles a una audiencia global. Esto asegura una comunicación y comprensión efectivas entre diversos grupos lingüísticos dentro de tu organización.

