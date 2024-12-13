Eleva tus Cursos con Nuestro Creador de Vídeos Educativos de Certificación

Simplifica temas complejos y mejora tus programas de formación con avatares de IA atractivos y realistas para vídeos educativos de certificación.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Crea un vídeo explicativo de 60 segundos dirigido a estudiantes actuales que tienen dificultades con un módulo complejo, con el objetivo de simplificar temas complejos para certificaciones. Este vídeo debe adoptar un estilo visual limpio y pedagógico, utilizando texto claro en pantalla y plantillas y escenas cuidadosamente elegidas para ilustrar conceptos abstractos. El audio contará con una voz en off calmada y autoritaria, mejorada con subtítulos precisos para ayudar a la comprensión de todos los espectadores en un contexto de vídeos educativos.
Prompt de Ejemplo 2
Desarrolla un vídeo promocional de 30 segundos dirigido a equipos de L&D y RRHH, destacando lo fácil que es mejorar los programas de formación y certificación. El estilo visual debe ser elegante y profesional, incorporando controles de marca personalizados y soporte de biblioteca de medios/stock relevante para reflejar la identidad corporativa. Una generación de voz en off dinámica transmitirá rápidamente el poder de nuestro Creador de Vídeos de Certificación, haciendo que la creación de contenido sea fluida e impactante.
Prompt de Ejemplo 3
Produce un vídeo animado conciso de 15 segundos que entregue una actualización crucial a profesionales certificados. El estilo visual debe ser brillante, amigable y visualmente accesible, utilizando elementos de vídeo animados sencillos. El audio debe ser un mensaje directo e informativo creado con Texto a vídeo desde guion, asegurando un alto impacto en un corto periodo de tiempo. Este vídeo, optimizado con redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones para varias plataformas, servirá como una notificación rápida y esencial.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Creador de Vídeos Educativos de Certificación

Produce fácilmente vídeos educativos profesionales y atractivos para tus programas de certificación con IA, simplificando temas complejos y mejorando los resultados de aprendizaje.

1
Step 1
Crea el Contenido de tu Curso
Comienza introduciendo tu guion educativo o aprovechando nuestra IA para generar contenido a partir de tu plan de estudios. Nuestra función de Texto a vídeo desde guion transforma eficientemente tu texto en un formato listo para vídeo, ahorrándote tiempo.
2
Step 2
Selecciona tu Presentador de IA
Mejora el compromiso del estudiante eligiendo entre una diversa selección de avatares de IA realistas. Estos avatares de IA sirven como instructores virtuales consistentes y profesionales, simplificando temas complejos para certificaciones.
3
Step 3
Aplica Personalización de Marca
Refuerza la identidad de tu organización aplicando controles de personalización de marca como logotipos y colores de marca. Esto asegura que todos tus vídeos educativos de certificación mantengan un aspecto profesional y cohesivo.
4
Step 4
Exporta Vídeos de Alta Calidad
Finaliza tu proyecto exportando tus vídeos educativos profesionales en varios formatos de relación de aspecto, optimizados para diferentes plataformas. Entrega contenido convincente para tus cursos en línea y programas de formación.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Simplifica Certificaciones Complejas

.

Transforma temas intrincados en vídeos educativos claros y fácilmente comprensibles, haciendo que los temas complejos de certificación sean accesibles para todos.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen mejorar nuestros programas de formación y certificación?

HeyGen transforma la forma en que los equipos de L&D y RRHH desarrollan cursos en línea al permitir la creación rápida de vídeos educativos atractivos. Utiliza nuestras extensas plantillas de vídeo y avatares de IA para simplificar temas complejos para certificaciones, haciendo que el aprendizaje sea más impactante.

¿Ofrece HeyGen personalización de marca para vídeos educativos?

Sí, HeyGen proporciona robustos controles de personalización de marca, permitiéndote incorporar el logotipo y los esquemas de color de tu organización en todos tus vídeos de certificación. Esto asegura consistencia y refuerza la identidad de tu marca en todo el contenido educativo.

¿Qué hace de HeyGen una herramienta efectiva para la creación de vídeos educativos?

HeyGen es una herramienta efectiva para la creación de vídeos porque aprovecha los avatares de IA y las capacidades de Texto a vídeo desde guion, simplificando la producción de vídeos educativos de alta calidad. Esto te permite crear rápidamente contenido dinámico que ayuda a simplificar temas complejos para certificaciones sin necesidad de habilidades avanzadas de edición de vídeo.

¿Puede HeyGen convertir guiones de texto en vídeos educativos animados?

Absolutamente. HeyGen puede convertir sin esfuerzo tus guiones de texto en vídeos educativos animados, completos con generación de voz en off de IA y subtítulos automáticos. Esto agiliza el proceso de creación de contenido para vídeos de certificación, haciéndolo accesible y eficiente.

