HeyGen aprovecha la tecnología de texto a vídeo de IA de vanguardia para convertir tu contenido escrito en vídeos de dibujos animados completamente animados. Simplemente introduce tus indicaciones de texto, y la IA de HeyGen generará visuales y voces en off acompañantes, dando vida a tu guion. Esta potente función facilita la creación de animaciones de dibujos animados atractivas directamente desde tus ideas.