Creador de Vídeos para la Página de Carreras: Atrae Talento de Primera al Instante
Produce sin esfuerzo vídeos profesionales de marca empleadora que atraen talento de primera. Convierte cualquier guion en vídeo con nuestras avanzadas capacidades de texto a vídeo.
¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Desarrolla una descripción de trabajo en vídeo de 60 segundos dirigida a candidatos potenciales para un puesto técnico, proporcionando una visión clara de las responsabilidades y la dinámica del equipo. Este vídeo profesional y directo debe presentar imágenes nítidas de un entorno de oficina moderno y una entrega de audio clara y autoritaria. Aprovecha la funcionalidad de texto a vídeo de HeyGen para transmitir con precisión los requisitos del trabajo y las perspectivas del equipo, asegurando que cada detalle esté perfectamente articulado para los candidatos.
Produce un vídeo de reclutamiento de 30 segundos para tu página de carreras, dirigido a recién graduados y solicitantes de nivel inicial con un atractivo fresco y enérgico. El estilo visual debe ser brillante y optimista, incorporando gráficos en movimiento y una pista de fondo animada, mientras que el audio es entusiasta y acogedor. Emplea las plantillas de vídeo versátiles de HeyGen y las opciones de personalización de marca para crear rápidamente una pieza pulida y de marca que resuene con un público más joven.
Crea un sofisticado vídeo de reclutamiento de 45 segundos con AI para atraer talento de alto nivel en posiciones ejecutivas, destacando la visión de tu empresa y las oportunidades de liderazgo. La estética visual debe ser elegante y minimalista, utilizando imágenes de archivo de alta calidad de tecnologías innovadoras e interacciones ejecutivas, acompañadas de una voz en off calmada y persuasiva. Integra la generación de voz profesional de HeyGen para ofrecer una narrativa convincente, junto con subtítulos para una mayor accesibilidad e impacto en varias plataformas.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Crea vídeos de marca empleadora atractivos para atraer talento de primera.
Genera rápidamente anuncios de reclutamiento de alto impacto y contenido de marca que capte la atención de los candidatos en varias plataformas.
Produce descripciones de trabajo en vídeo atractivas para redes sociales.
Transforma sin esfuerzo descripciones de trabajo en texto en vídeos dinámicos para plataformas como LinkedIn, aumentando el compromiso de los candidatos.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo puede HeyGen mejorar nuestros vídeos de marca empleadora y atraer talento de primera?
HeyGen te permite crear vídeos de marca empleadora atractivos con avatares de AI y personalización de marca, mostrando efectivamente la cultura de tu empresa. Esta interfaz intuitiva permite una narración profesional y visuales atractivos, haciendo que tu página de carreras y reclutamiento en redes sociales destaquen para atraer talento de primera.
¿Qué hace de HeyGen un creador eficiente de vídeos de reclutamiento con AI para descripciones de trabajo en vídeo?
HeyGen simplifica la creación de descripciones de trabajo en vídeo, permitiéndote generar vídeos profesionales a partir de texto con avatares de AI y sin necesidad de edición. Nuestras plantillas de vídeo y herramientas de AI agilizan el proceso, permitiendo un despliegue rápido en plataformas como LinkedIn para una adquisición de talento efectiva.
¿Puede HeyGen servir como nuestro creador de vídeos para la página de carreras con personalización de marca?
Absolutamente, HeyGen está diseñado para ser tu creador de vídeos para la página de carreras, ofreciendo amplias opciones de personalización de marca para alinearse perfectamente con la identidad visual de tu empresa. Puedes integrar fácilmente tu logo y colores de marca en cada vídeo de reclutamiento.
¿Cómo apoyan las herramientas de AI dentro de HeyGen las estrategias modernas de adquisición de talento?
Las potentes herramientas de AI de HeyGen, incluyendo avatares de AI y capacidades de narración profesional, apoyan significativamente la adquisición de talento al permitir la creación rápida de contenido de vídeo diverso. Esto permite a los reclutadores producir eficientemente vídeos atractivos para el reclutamiento en redes sociales y atraer talento de primera.