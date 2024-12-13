Creador de Vídeos para la Página de Carreras: Atrae Talento de Primera al Instante

Produce sin esfuerzo vídeos profesionales de marca empleadora que atraen talento de primera. Convierte cualquier guion en vídeo con nuestras avanzadas capacidades de texto a vídeo.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla una descripción de trabajo en vídeo de 60 segundos dirigida a candidatos potenciales para un puesto técnico, proporcionando una visión clara de las responsabilidades y la dinámica del equipo. Este vídeo profesional y directo debe presentar imágenes nítidas de un entorno de oficina moderno y una entrega de audio clara y autoritaria. Aprovecha la funcionalidad de texto a vídeo de HeyGen para transmitir con precisión los requisitos del trabajo y las perspectivas del equipo, asegurando que cada detalle esté perfectamente articulado para los candidatos.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo de reclutamiento de 30 segundos para tu página de carreras, dirigido a recién graduados y solicitantes de nivel inicial con un atractivo fresco y enérgico. El estilo visual debe ser brillante y optimista, incorporando gráficos en movimiento y una pista de fondo animada, mientras que el audio es entusiasta y acogedor. Emplea las plantillas de vídeo versátiles de HeyGen y las opciones de personalización de marca para crear rápidamente una pieza pulida y de marca que resuene con un público más joven.
Prompt de Ejemplo 3
Crea un sofisticado vídeo de reclutamiento de 45 segundos con AI para atraer talento de alto nivel en posiciones ejecutivas, destacando la visión de tu empresa y las oportunidades de liderazgo. La estética visual debe ser elegante y minimalista, utilizando imágenes de archivo de alta calidad de tecnologías innovadoras e interacciones ejecutivas, acompañadas de una voz en off calmada y persuasiva. Integra la generación de voz profesional de HeyGen para ofrecer una narrativa convincente, junto con subtítulos para una mayor accesibilidad e impacto en varias plataformas.
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Cómo Funciona Tu Creador de Vídeos para la Página de Carreras

Crea rápidamente vídeos atractivos de marca empleadora para tu página de carreras y descripciones de trabajo usando AI, atrayendo talento de primera con contenido profesional y personalizado.

1
Step 1
Elige una Plantilla
Selecciona de una biblioteca de plantillas de vídeo profesionales o pega tu propio guion para comenzar a crear tu vídeo de reclutamiento.
2
Step 2
Personaliza Tu Marca
Personaliza tu vídeo con elementos de marca personalizables y selecciona un avatar de AI para representar la cultura de tu empresa.
3
Step 3
Genera la Narración
Transforma tu guion en una presentación pulida con generación de voz profesional, asegurando un mensaje claro y atractivo.
4
Step 4
Exporta Tu Vídeo
Produce vídeos de marca empleadora de alta calidad listos para tu página de carreras, reclutamiento en redes sociales y descripciones de trabajo en vídeo para atraer talento de primera.

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Muestra la cultura de la empresa para inspirar a posibles contrataciones.

Desarrolla vídeos inspiradores que destaquen la cultura única, los valores y el equipo de tu empresa, resonando con los candidatos ideales.

¿Cómo puede HeyGen mejorar nuestros vídeos de marca empleadora y atraer talento de primera?

HeyGen te permite crear vídeos de marca empleadora atractivos con avatares de AI y personalización de marca, mostrando efectivamente la cultura de tu empresa. Esta interfaz intuitiva permite una narración profesional y visuales atractivos, haciendo que tu página de carreras y reclutamiento en redes sociales destaquen para atraer talento de primera.

¿Qué hace de HeyGen un creador eficiente de vídeos de reclutamiento con AI para descripciones de trabajo en vídeo?

HeyGen simplifica la creación de descripciones de trabajo en vídeo, permitiéndote generar vídeos profesionales a partir de texto con avatares de AI y sin necesidad de edición. Nuestras plantillas de vídeo y herramientas de AI agilizan el proceso, permitiendo un despliegue rápido en plataformas como LinkedIn para una adquisición de talento efectiva.

¿Puede HeyGen servir como nuestro creador de vídeos para la página de carreras con personalización de marca?

Absolutamente, HeyGen está diseñado para ser tu creador de vídeos para la página de carreras, ofreciendo amplias opciones de personalización de marca para alinearse perfectamente con la identidad visual de tu empresa. Puedes integrar fácilmente tu logo y colores de marca en cada vídeo de reclutamiento.

¿Cómo apoyan las herramientas de AI dentro de HeyGen las estrategias modernas de adquisición de talento?

Las potentes herramientas de AI de HeyGen, incluyendo avatares de AI y capacidades de narración profesional, apoyan significativamente la adquisición de talento al permitir la creación rápida de contenido de vídeo diverso. Esto permite a los reclutadores producir eficientemente vídeos atractivos para el reclutamiento en redes sociales y atraer talento de primera.

