Añade vídeos en PowerPoint sin esfuerzo
Mejora tu presentación de PowerPoint integrando vídeos sin esfuerzo. Descubre lo fácil que es usar nuestra generación de voz en off y subtítulos para hacer tu presentación de diapositivas realmente cautivadora.
Cómo usar el creador de vídeos de HeyGen
Crear tu vídeo con nuestro creador de vídeos con IA es rápido, intuitivo y flexible. Así es como pasas de la idea al vídeo final:
Cómo agregar vídeo en PowerPoint
Aprende a integrar vídeos sin esfuerzo en tus presentaciones de PowerPoint con nuestra guía paso a paso para una narración multimedia eficaz.
Selecciona la diapositiva
Empieza seleccionando la diapositiva de tu presentación de PowerPoint en la que quieres que aparezca el vídeo. Asegúrate de que sea la diapositiva correcta para mantener la fluidez y el contexto.
Usa la pestaña Insertar
Ve a la pestaña «Insertar» en la cinta de opciones de PowerPoint. Desde ahí puedes agregar distintos tipos de contenido multimedia, incluidos vídeos, a tu presentación.
Elige la fuente de vídeo
Haz clic en «Vídeo» en la pestaña Insertar y, a continuación, selecciona «Vídeo en línea» o «Vídeo en mi PC». Si eliges una fuente en línea, puedes usar enlaces de YouTube o Vimeo.
Ajustar la configuración de reproducción
Después de incrustar el vídeo, utiliza la pestaña «Reproducción» para configurar opciones como reproducción automática, bucle y recorte. Esto garantiza una integración y reproducción fluidas durante tu presentación.
¿Tienes preguntas? Tenemos respuestas
¿Cómo añado un vídeo en PowerPoint usando HeyGen?
Incorporar un vídeo en tu presentación de PowerPoint con HeyGen es muy sencillo. Puedes crear un vídeo utilizando los avatares de IA de HeyGen y la generación de voz en off, y luego insertarlo directamente en tu diapositiva a través de la pestaña Insertar en PowerPoint. Asegúrate de que el vídeo esté guardado en un formato compatible, como H.264.
¿Puede HeyGen ayudarme a incrustar vídeo en línea en mi presentación?
Sí, HeyGen admite la inserción de vídeos en línea. Al generar un código de inserción a partir de tu vídeo creado con HeyGen, puedes insertarlo fácilmente en tu PowerPoint utilizando la opción «Vídeo en línea» en la pestaña Insertar, añadiendo dinamismo a tu presentación.
¿Qué formatos de vídeo son compatibles con PowerPoint y HeyGen?
HeyGen exporta vídeos en formatos populares como .mp4, que son compatibles con PowerPoint. Esto garantiza una integración fluida cuando añades tu vídeo a las diapositivas o compartes presentaciones a través de plataformas como Microsoft 365.
¿Es posible añadir subtítulos a mi vídeo con HeyGen antes de incrustarlo en PowerPoint?
Por supuesto. HeyGen ofrece herramientas para generar subtítulos o rótulos que puedes superponer en tus vídeos. Esto garantiza una mayor accesibilidad y comprensión cuando el vídeo se incrusta en tu presentación de PowerPoint.
