Crea Vídeos de Formación Atractivos en Minutos
Transforma tu contenido de aprendizaje en vídeos de formación profesionales sin esfuerzo con potentes avatares de AI.
¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.
Desarrolla un vídeo de marketing dinámico de 45 segundos para servir como explicador de producto para una nueva característica, dirigido a clientes potenciales con su diseño innovador. Aprovecha la capacidad de texto a vídeo de HeyGen para transformar tus mensajes clave en una presentación energética y visualmente moderna, mejorada con una banda sonora animada.
Produce un vídeo de formación interna de 90 segundos para empleados actuales sobre una actualización crítica de software, diseñado para una fácil comprensión. El estilo visual debe ser informativo y paso a paso, con una voz calmada e instructiva y subtítulos precisos para asegurar la accesibilidad y retención en todos los departamentos.
Genera un vídeo de 30 segundos para redes sociales dirigido a equipos de creación de contenido, con el objetivo de inspirar nuevas ideas y mostrar las mejores prácticas. Utiliza una amplia gama de plantillas y escenas para establecer un estilo visual artístico y motivador, acompañado de una pista de audio inspiradora para cautivar y atraer a una audiencia creativa.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Aumenta el Compromiso y la Retención en la Formación.
Mejora los resultados de aprendizaje y aumenta la retención para los participantes de tu campaña creando vídeos de formación atractivos e interactivos.
Escala la Formación y los Cursos a Nivel Global.
Expande el alcance de tu campaña y ofrece contenido de formación consistente y de alta calidad a una audiencia mundial de manera efectiva.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo puede HeyGen mejorar nuestros vídeos de formación con AI?
HeyGen aprovecha avanzados avatares de AI y cabezas parlantes para transformar tu material existente en vídeos de formación altamente atractivos. Este innovador generador de vídeos AI agiliza la creación de contenido, haciendo el aprendizaje más dinámico y memorable para tu audiencia.
¿Qué herramientas creativas ofrece HeyGen para una producción de vídeo eficiente?
HeyGen proporciona una extensa biblioteca de plantillas y características de edición intuitivas que simplifican la producción de vídeos. Nuestra plataforma actúa como un potente generador de vídeos de formación, permitiendo un desarrollo rápido y profesional de vídeos AI para diversas aplicaciones creativas.
¿Puede HeyGen ayudar a mantener la coherencia de marca en el contenido de marketing y formación?
Absolutamente. HeyGen apoya tus esfuerzos de branding permitiendo la creación de avatares personalizados e integrando elementos de marca en tus vídeos de marketing y formación. Esto asegura que todo tu contenido de vídeo con avatares digitales se mantenga cohesivo y profesional.
¿Cómo convierte HeyGen texto en experiencias de vídeo cautivadoras?
HeyGen destaca como un generador de texto a vídeo, transformando sin esfuerzo guiones escritos en contenido de vídeo profesional con voces AI y visuales atractivos. Esta capacidad impulsa significativamente tu creación de contenido al producir visuales cinematográficos a partir de simples indicaciones de texto.