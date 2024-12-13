Generador de Vídeos de Formación para Centros de Llamadas: Mejora el Rendimiento de los Agentes

Mejora el rendimiento de los agentes y simplifica temas de formación complejos generando vídeos atractivos rápidamente usando avatares de IA.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Crea un vídeo de formación de 1 minuto para centros de llamadas dirigido a gerentes de formación, diseñado para mejorar las habilidades de servicio al cliente a través de escenarios de juego de roles realistas. Emplea visuales dinámicos de una interacción simulada con un cliente, con un avatar de IA atractivo que muestra expresiones variadas, acompañado de una locución alentadora y empática. Enfatiza el poder de los 'Avatares de IA' de HeyGen para ofrecer experiencias de formación consistentes y comprensibles, haciendo que la formación en servicio al cliente sea más impactante.
Prompt de Ejemplo 2
Imagina un módulo de formación corporativa de 90 segundos dirigido a equipos de L&D, ilustrando cómo escalar rápidamente la formación en cumplimiento en una gran organización. El vídeo debe presentar gráficos modernos y elegantes que demuestren el rápido ensamblaje de contenido y la integración perfecta en los sistemas de gestión de aprendizaje existentes, con una locución profesional y autoritaria. Muestra la extensa biblioteca de 'Plantillas y escenas' de HeyGen, que permite la creación de vídeos de formación consistentes y de alta calidad para diversas necesidades corporativas sin un esfuerzo de diseño extenso.
Prompt de Ejemplo 3
Produce un vídeo introductorio de 2 minutos para empresas globales, explicando la facilidad de localizar materiales de incorporación de empleados para diversos equipos internacionales. Visualmente, el vídeo debe demostrar el cambio automático entre idiomas y visuales culturalmente apropiados, apoyado por una locución de IA calmada e informativa que cambia sutilmente su acento para diferentes segmentos de idioma. Destaca cómo la capacidad de 'Subtítulos/captions' de HeyGen asegura la accesibilidad y comprensión para todos los aprendices globales, rompiendo las barreras del idioma en la formación técnica.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Generador de Vídeos de Formación para Centros de Llamadas

Genera rápidamente vídeos de formación profesionales y atractivos para tus equipos de centros de llamadas para mejorar el aprendizaje y la productividad con herramientas impulsadas por IA.

1
Step 1
Sube Tu Contenido
Comienza subiendo tus guiones existentes, PPTs o PDFs, o pega directamente tu texto de formación. Nuestra plataforma aprovecha el texto a vídeo desde guion para generar instantáneamente escenas y diálogos de vídeo iniciales.
2
Step 2
Selecciona Tu Avatar de IA
Elige entre una diversa biblioteca de avatares de IA realistas para que sean tus presentadores en pantalla, dando vida a tu contenido de formación para centros de llamadas con expresiones naturales.
3
Step 3
Personaliza Locuciones y Marca
Refina tu vídeo personalizando las locuciones de IA para que coincidan con el tono y el idioma deseados. También puedes aplicar controles de marca, añadiendo el logotipo y los colores de tu empresa.
4
Step 4
Exporta y Comparte
Finaliza tu vídeo de formación profesional ajustando la relación de aspecto según sea necesario. Exporta tu contenido de alta calidad para compartirlo fácilmente o integrarlo sin problemas en tu sistema de gestión de aprendizaje.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Aclarar Información Compleja

Transforma detalles de productos intrincados o directrices de políticas en módulos de formación fácilmente comprensibles y visualmente atractivos para los agentes.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo crea HeyGen vídeos de formación atractivos con su generador de vídeos de IA?

El generador de vídeos de IA de HeyGen aprovecha avatares de IA avanzados y la conversión de texto a vídeo para producir vídeos de formación altamente atractivos. Simplemente introduce tu guion, y nuestra plataforma genera automáticamente locuciones y visuales de IA realistas, lo que lo hace ideal para vídeos de formación de empleados eficientes.

¿Puedo personalizar los elementos de marca y visuales dentro de HeyGen para la formación corporativa?

Sí, HeyGen ofrece amplios controles de marca, permitiéndote integrar el logotipo, colores y fuentes de tu empresa directamente en tus vídeos de formación corporativa. Utiliza nuestras plantillas personalizables y biblioteca de medios para crear visuales impactantes que se alineen con la identidad de tu marca.

¿Qué integraciones y características de localización ofrece HeyGen para programas de formación globales?

HeyGen admite una integración perfecta con LMS, incluyendo SCORM, para un fácil despliegue de tu contenido de formación corporativa. Nuestras robustas capacidades de localización de vídeos y traducción automática te permiten ofrecer contenido multilingüe a nivel global, haciendo que la incorporación de empleados y la formación en cumplimiento sean accesibles para equipos diversos.

¿Es HeyGen fácil de usar para crear vídeos de formación profesional para empleados?

Absolutamente, HeyGen cuenta con una interfaz intuitiva y fácil de usar diseñada para facilitar su uso, incluso para aquellos sin experiencia previa en edición de vídeos. Puedes crear y actualizar rápidamente vídeos de formación de alta calidad para empleados con nuestra conversión de texto a vídeo simplificada y plantillas predefinidas.

