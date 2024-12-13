Tu Herramienta Definitiva de Video Empresarial para el Crecimiento
Transforma sin esfuerzo tus ideas en videos de marketing atractivos con nuestra capacidad de texto a video desde el guion, perfecta para involucrar a tu audiencia.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Para los gerentes de producto que presentan las últimas actualizaciones de una plataforma de video en línea, produce un anuncio de 90 segundos. Este video debe contar con un estilo visual atractivo y moderno, aprovechando avatares de AI para presentar las mejoras clave, asegurando una presentación cautivadora de las nuevas características de análisis de video.
Desarrolla un video de consejo rápido de 45 segundos para usuarios finales sobre cómo optimizar su flujo de trabajo de edición de video dentro de la plataforma. El estilo debe ser conciso y altamente práctico, enfatizando pasos fáciles de seguir con visuales de apoyo de la biblioteca de medios/soporte de stock para simplificar la resolución técnica de problemas.
Imagina que eres un administrador de TI que necesita mostrar una nueva integración dentro de tus flujos de trabajo de ventas usando HeyGen; crea un tutorial de 2 minutos. El video debe adoptar un estilo visual profesional y detallado, empleando subtítulos/captions para articular claramente cada paso del proceso de integración y sus beneficios para CRM.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Creación de Anuncios de Alto Rendimiento.
Genera anuncios de video de alto impacto en minutos utilizando AI, maximizando el rendimiento de tu campaña sin esfuerzo.
Contenido Atractivo para Redes Sociales.
Produce rápidamente videos y clips atractivos para redes sociales, aumentando tu presencia en línea e interacción con la audiencia.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo simplifica HeyGen la creación de videos con AI para empresas?
HeyGen es una avanzada herramienta de video empresarial que transforma guiones en videos profesionales utilizando avatares de AI realistas y voces en off. Esta plataforma de creación de videos con AI simplifica significativamente el proceso de producción de videos, haciéndolo altamente eficiente para todas tus necesidades de marketing de video.
¿Puede HeyGen integrar branding personalizado y soportar varias opciones de exportación de video?
Sí, HeyGen ofrece controles de branding robustos, permitiendo a los usuarios incorporar fácilmente sus logotipos y colores de marca en cada video. Como una plataforma de video en línea versátil, también soporta el cambio de tamaño de la relación de aspecto y diversas opciones de exportación para asegurar que tu contenido de video profesional se ajuste a cualquier canal de distribución, mejorando las capacidades de tu plataforma de marketing de video.
¿Qué características ofrece HeyGen para crear mensajes de video personalizados y accesibles?
HeyGen permite a los usuarios crear mensajes de video altamente personalizados utilizando plantillas de video personalizables y avatares de AI que entregan tu guion. Además, incluye soporte esencial para subtítulos cerrados, asegurando que tu contenido sea accesible y atractivo para una audiencia más amplia.
¿Proporciona HeyGen una biblioteca de medios para mejorar el contenido de video?
Absolutamente. HeyGen cuenta con una extensa biblioteca de medios con diverso soporte de stock, incluyendo imágenes, videos y música para enriquecer tus producciones. Esta poderosa capacidad de edición de video te permite mejorar fácilmente tus videos de marketing y de producto con elementos visuales y de audio de alta calidad.