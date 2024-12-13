Domina la Formación con Nuestro Generador de Vídeos de Formación en Radiodifusión

Optimiza la formación de empleados y el aprendizaje corporativo utilizando avatares de IA realistas para una documentación en vídeo impactante.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Imagina un vídeo de descomposición técnica de 2 minutos diseñado para usuarios avanzados y desarrolladores, detallando el flujo de trabajo intrincado de convertir un guion técnico complejo directamente en un vídeo. Este vídeo, centrado en las capacidades del generador de vídeo de IA, debe emplear un estilo visual detallado y explicativo, incorporando diagramas animados y superposiciones de texto precisas, apoyado por una generación de voz en off clara para explicar los matices del proceso de texto a vídeo desde el guion.
Prompt de Ejemplo 2
Desarrolla un vídeo de documentación interna de 1 minuto para gerentes de producto y equipos de control de calidad, presentando una nueva actualización de funciones dentro de un módulo de aprendizaje corporativo. El estilo visual y de audio debe ser atractivo pero informativo, utilizando las plantillas y escenas de HeyGen para ensamblar rápidamente un vídeo de formación conciso que destaque los cambios clave, apoyado por elementos de soporte de biblioteca de medios/stock relevantes para ilustrar escenarios de uso de manera efectiva.
Prompt de Ejemplo 3
Produce una guía concisa de 45 segundos dirigida a creadores de contenido y formadores, centrada en las mejores prácticas para exportar y compartir contenido de generador de vídeo de formación técnica para diversas plataformas. El vídeo debe tener un estilo visual práctico, paso a paso, con una voz de IA clara e instructiva, asegurando que la audiencia entienda cómo utilizar el cambio de tamaño de aspecto y las exportaciones para una visualización óptima en diferentes dispositivos y entornos de visualización.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Cómo Funciona el Generador de Vídeos de Formación en Radiodifusión

Crea vídeos de formación profesionales y atractivos de manera eficiente con la plataforma de IA de HeyGen, perfecta para el aprendizaje corporativo y la incorporación de empleados.

1
Step 1
Crea Tu Guion
Redacta tu contenido de formación y utiliza la función "Texto a vídeo desde guion" de HeyGen para generar instantáneamente el vídeo inicial. Esto forma el núcleo de tus "vídeos de formación".
2
Step 2
Selecciona Tu Presentador de IA
Elige entre una amplia gama de "avatares de IA" para transmitir tu mensaje. Estos presentadores virtuales añaden un toque profesional a tus materiales de "aprendizaje corporativo".
3
Step 3
Añade Voz Generada por IA
Genera una narración de sonido natural para tu contenido utilizando el avanzado "generador de voz de IA" de HeyGen. Esta capacidad asegura que tus vídeos de "incorporación de empleados" tengan una calidad de audio profesional.
4
Step 4
Exporta y Distribuye
Finaliza tu vídeo de formación de alta calidad y aprovecha las opciones para "exportar, compartir o incrustar" fácilmente. Llega a tu audiencia dondequiera que estén, listos para una visualización inmediata.

Aclara Temas Complejos para la Formación

Transforma información intrincada en vídeos de formación fácilmente digeribles y visualmente atractivos para una mejor comprensión.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo crea HeyGen vídeos de formación con su plataforma de IA generativa?

HeyGen aprovecha la tecnología avanzada de IA para transformar guiones en documentación en vídeo convincente. Integra capacidades de avatares de IA y generador de voz de IA para producir vídeos de formación profesional de manera eficiente, convirtiéndola en una plataforma de IA generativa robusta.

¿Qué características técnicas permiten una documentación en vídeo eficiente con HeyGen?

HeyGen ofrece una potente funcionalidad de guion a vídeo, permitiendo a los usuarios producir rápidamente documentación en vídeo detallada. El editor de vídeo de IA de la plataforma proporciona herramientas para refinar visuales, añadir subtítulos automáticos y asegurar una salida de alta calidad para el aprendizaje corporativo.

¿Pueden integrarse fácilmente los vídeos de HeyGen en sistemas de gestión de aprendizaje existentes?

Sí, HeyGen ofrece opciones flexibles para exportar, compartir o incrustar tus vídeos de formación generados por IA. Esto asegura una integración fluida en varias plataformas, mejorando la accesibilidad con características como subtítulos automáticos y soporte para visuales diversos.

¿HeyGen admite personalización de marca para vídeos de formación de empleados?

Absolutamente, HeyGen permite a los usuarios incorporar controles de marca, incluidos logotipos y colores, directamente en sus plantillas de vídeo. Esto asegura que todo el contenido de formación y incorporación de empleados se alinee perfectamente con la identidad corporativa utilizando avatares de IA profesionales.

