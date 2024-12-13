Generador de Vídeos de Formación de Marca: Crea Aprendizajes Atractivos

Produce sin esfuerzo vídeos de formación profesional con avatares de IA para involucrar a tu equipo y estandarizar el conocimiento de la marca.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo instructivo de 90 segundos que actúe como una guía clara sobre una característica específica del software, dirigido a equipos internos o de atención al cliente. El estilo visual y de audio debe ser directo e informativo, utilizando grabaciones de pantalla y una locución profesional. Utiliza la capacidad de texto a vídeo de HeyGen para transformar rápidamente instrucciones detalladas en documentación de vídeo atractiva, asegurando precisión y consistencia.
Prompt de Ejemplo 2
Crea un vídeo de formación de 2 minutos para equipos de L&D, mostrando un nuevo módulo de cumplimiento con un formato estructurado y visualmente atractivo. El audio debe ser autoritario pero accesible, apoyado por texto en pantalla. Implementa las plantillas y escenas de HeyGen para crear contenido de formación de calidad de manera eficiente, permitiendo un despliegue rápido y una marca consistente en todos los materiales educativos.
Prompt de Ejemplo 3
Diseña un tutorial de producto dinámico de 45 segundos para usuarios generales, detallando una función principal de nuestra nueva actualización de software. El estilo visual debe ser rápido, con elementos animados y demostraciones claras de la interfaz de usuario, mientras que el audio debe ser una locución enérgica y articulada. Aprovecha la generación de locuciones de HeyGen para producir una pista de audio pulida y clara para este tutorial del generador de vídeo de IA, asegurando una adición accesible a tu biblioteca de vídeos tutoriales.
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Cómo Funciona el Generador de Vídeos de Formación de Marca

Crea vídeos de formación profesionales y atractivos sin esfuerzo con nuestro generador de vídeos de IA, transformando texto en contenido visual dinámico en minutos.

1
Step 1
Pega Tu Guion
Comienza pegando tu guion de formación en el generador. Nuestra plataforma utiliza tu texto para generar la base de tu vídeo, asegurando precisión y eficiencia para tu vídeo de formación de marca.
2
Step 2
Elige Tu Avatar de IA y Voz
Selecciona entre una amplia gama de Avatares de IA para representar tu marca. Estos Avatares se combinan perfectamente con voces generadas por IA, proporcionando un presentador convincente y personalizado para tu formación.
3
Step 3
Aplica Personalización de Marca
Aplica el estilo único de tu marca utilizando nuestras plantillas profesionales. Incorpora fácilmente tus logotipos, colores y medios de fondo para asegurar que tu vídeo de formación esté alineado con la marca y sea pulido.
4
Step 4
Exporta y Comparte Tu Vídeo
Una vez que tu vídeo de formación esté completo, expórtalo en el formato y la relación de aspecto deseados. Comparte fácilmente tu contenido de alta calidad generado por IA con tu equipo o audiencia para una creación de vídeos eficiente.

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Simplifica la Formación Técnica Compleja

Transforma información técnica intrincada y especificaciones de productos en documentación de vídeo fácilmente digerible, haciendo accesible la formación de marca compleja para todos.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica el generador de vídeos de IA de HeyGen la creación de vídeos?

HeyGen aprovecha su avanzado generador de vídeos de IA para transformar guiones de texto en vídeos atractivos con Avatares de IA realistas. Esta plataforma de IA generativa agiliza todo el proceso de creación de vídeos, permitiendo a los usuarios producir rápidamente contenido de alta calidad sin habilidades complejas de edición de vídeo.

¿Puede HeyGen apoyar un mensaje de marca consistente en los vídeos de formación?

Absolutamente, HeyGen funciona como un potente generador de vídeos de formación de marca, ofreciendo plantillas prediseñadas y controles de marca para mantener la consistencia visual. Sus capacidades aseguran que todos tus vídeos de formación y guías prácticas se alineen perfectamente con la estética y la voz de tu marca.

¿Qué capacidades técnicas ofrece HeyGen para la localización de vídeos?

HeyGen proporciona características técnicas robustas para la localización de vídeos, incluyendo un traductor de vídeo de IA y soporte para más de 140 idiomas. Esto permite una generación de locuciones sin problemas y audio sincronizado, facilitando la adaptación de la documentación en vídeo para una audiencia global.

¿Es eficiente la edición de vídeos de HeyGen para actualizaciones rápidas?

Sí, la edición basada en texto y el editor de vídeo de IA de HeyGen simplifican las revisiones, permitiendo actualizaciones sin esfuerzo a tu contenido de vídeo. Esta suite de edición de vídeo eficiente permite a los equipos de L&D modificar rápidamente vídeos de formación y otras comunicaciones según sea necesario.

