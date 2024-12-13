Crea Tu Vídeo de Historia de Marca: Eleva Tu Narrativa

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo de marca dinámico de 30 segundos dirigido a propietarios de pequeñas empresas ocupados que buscan soluciones eficientes. Este vídeo debe emplear una narrativa visual limpia y moderna con gráficos en movimiento vibrantes que ilustren un desafío común y su rápida resolución, acompañado de una banda sonora optimista y animada. Aprovecha las plantillas y escenas de HeyGen para construir rápidamente una secuencia convincente de problema-solución, mostrando cómo el producto optimiza su flujo de trabajo.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo de 60 segundos sobre los valores de la marca diseñado para socios comunitarios existentes y clientes leales, destacando los valores compartidos de la marca y su impacto social. El estilo visual será un enfoque genuino, tipo documental, con testimonios auténticos de beneficiarios y empleados, acompañado de música edificante y conmovedora. Asegura la accesibilidad y el compromiso utilizando subtítulos/captions de HeyGen para todo el diálogo hablado.
Prompt de Ejemplo 3
Diseña un vídeo inspirador de presentación de producto de 50 segundos específicamente para entusiastas de la tecnología y primeros adoptantes ansiosos por la innovación. La estética visual debe ser elegante y futurista, utilizando gráficos en movimiento de vanguardia para revelar las características avanzadas del producto y su visión futura, subrayado por música electrónica enérgica. Presenta este mensaje visionario a través de un avatar de IA atractivo generado con la capacidad de avatares de IA de HeyGen.
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Cómo Crear un Vídeo Publicitario de Historia de Marca

Crea narrativas de marca convincentes que resuenen con tu audiencia objetivo y mejoren tus esfuerzos de marketing en vídeo con un proceso de creación simplificado.

1
Step 1
Crea Tu Guion Narrativo
Comienza escribiendo un guion convincente que describa la historia única de tu marca y su mensaje central. La función de texto a vídeo desde guion de HeyGen te permite transformar sin problemas tu narrativa escrita en una base de vídeo dinámica.
2
Step 2
Elige Tus Elementos Visuales
Selecciona los visuales perfectos para encarnar la personalidad de tu marca. Incorpora avatares de IA para representar tu marca o sus valores, añadiendo un toque humano y mejorando la conexión emocional con tus espectadores, formando una narrativa visual sólida.
3
Step 3
Aplica Tu Identidad de Marca
Integra la identidad visual distintiva de tu marca a lo largo del anuncio. Utiliza los controles de marca de HeyGen (logotipo, colores) para asegurar la consistencia, reforzando el mensaje de tu marca y haciendo que tu anuncio sea instantáneamente reconocible.
4
Step 4
Exporta y Comparte Tu Historia
Finaliza tu vídeo publicitario de historia de marca y prepáralo para varias plataformas. Usa las opciones de redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones de HeyGen para optimizar tu vídeo para diferentes canales, maximizando su alcance e impacto en tu estrategia de marketing en vídeo.

Casos de Uso

Crea Narrativas Inspiradoras de Marca

Desarrolla vídeos de historias de marca inspiradoras que resuenen profundamente con los espectadores, fomentando conexiones emocionales y reforzando valores compartidos.

Preguntas Frecuentes

¿Qué elementos hacen un vídeo de historia de marca convincente usando HeyGen?

HeyGen te permite crear un vídeo de historia de marca convincente transformando tu guion en una poderosa narrativa visual usando avatares de IA. Esto te ayuda a construir conexiones emocionales con tu audiencia objetivo a través de contenido auténtico y narración creativa, elevando tus esfuerzos de marketing en vídeo.

¿Cómo puede HeyGen agilizar el proceso de producción de vídeos para historias de marca?

HeyGen simplifica la producción de vídeos para historias de marca permitiéndote generar texto a vídeo desde un guion con avatares de IA y voces en off. Esto reduce significativamente los costos de producción de vídeo tradicionales y los tiempos de entrega, facilitando la producción de contenido creativo de alta calidad de manera eficiente.

¿Puede HeyGen mantener la consistencia de la marca en varios esfuerzos de marketing en vídeo?

Sí, HeyGen asegura la consistencia visual en todos tus vídeos de historias de marca a través de controles de marca robustos, incluyendo logotipos personalizados y esquemas de color. Utilizando sus plantillas y soporte de biblioteca de medios, tu marketing en vídeo siempre se alineará con el mensaje general de tu marca.

¿Por qué debería mi empresa usar HeyGen para sus vídeos de historias de marca?

HeyGen empodera a las empresas para crear vídeos de historias de marca atractivos que humanizan la marca y resuenan con su audiencia objetivo. Sus capacidades avanzadas de IA facilitan la narración convincente, ayudándote a crear contenido auténtico rápidamente para aumentar el compromiso y generar acción dentro de tus campañas de marketing.

