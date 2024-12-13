Generador de Vídeos de Formación en Defensa de Marca: Crea Contenido Impactante

Crea sin esfuerzo vídeos atractivos para mensajes de marca poderosos utilizando voces en off generadas por IA.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo instructivo de 60 segundos centrado en la defensa de marca efectiva en redes sociales, dirigido a defensores existentes que buscan maximizar su alcance. El vídeo debe tener un estilo visual claro y dinámico, incorporando metraje de archivo relevante y una entrega de audio nítida y autoritaria utilizando la función de generación de voz en off de HeyGen para guiar a los espectadores a través de estrategias clave para vídeos de marketing.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un inspirador vídeo explicativo de 30 segundos que muestre los beneficios personales y profesionales de convertirse en un defensor de marca, diseñado para potenciales defensores entre clientes y personal. Este vídeo debe presentar diversos avatares de IA en un estilo visual tipo testimonio con un fondo musical edificante, destacando lo fácil que es crear mensajes poderosos usando los avatares de IA de HeyGen.
Prompt de Ejemplo 3
Diseña un vídeo de consejos de 20 segundos a ritmo rápido para defensores de marca sobre cómo crear contenido de marca atractivo rápidamente, específicamente para compartir en redes sociales. Dirigido a defensores de marca que necesitan ideas rápidas de contenido, empleando un estilo visualmente atractivo con gráficos brillantes y cortes rápidos. Aprovecha las Plantillas y escenas de HeyGen para una creación de contenido rápida, asegurando la consistencia de la marca en todos los elementos visuales.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Cómo Funciona el Generador de Vídeos de Formación en Defensa de Marca

Transforma tu contenido de formación en vídeos dinámicos y atractivos para defensores de marca usando IA, asegurando mensajes consistentes y una entrega profesional con facilidad.

1
Step 1
Pega Tu Guion de Formación
Comienza pegando tu guion de formación en defensa de marca en la plataforma HeyGen. Nuestro sistema inteligente usará tu texto para generar un vídeo coherente, aprovechando la funcionalidad de 'Texto a vídeo desde el guion'.
2
Step 2
Selecciona Tu Avatar de IA
Elige de una diversa biblioteca de 'avatares de IA' para representar tu marca. Selecciona el presentador perfecto para entregar tu mensaje de formación con una presencia profesional y atractiva en pantalla.
3
Step 3
Añade Elementos de Marca
Mejora tu vídeo incorporando la identidad única de tu marca. Utiliza 'Controles de marca (logotipo, colores)' para mantener la consistencia y asegurar que tu vídeo de formación se alinee con tus pautas de 'contenido de marca'.
4
Step 4
Exporta Tu Vídeo
Finaliza tu vídeo de formación en defensa de marca. 'Expórtalo' usando nuestra función de 'Redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones' en el formato deseado, listo para su distribución y compartición efectiva de 'creación de vídeo'.

Inspira a los Defensores con Contenido Motivacional

Desarrolla vídeos motivacionales atractivos para energizar a los defensores de marca y reforzar los valores de la marca de manera efectiva.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen el proceso de creación de vídeos atractivos?

HeyGen simplifica la creación de vídeos transformando Texto a vídeo desde el guion con avanzados generadores de vídeo de IA. Los usuarios pueden producir vídeos profesionales y atractivos de manera sencilla utilizando plantillas personalizables y avatares de IA realistas, haciendo que el proceso sea rápido y eficiente.

¿Puede HeyGen ayudar a producir contenido de marca y vídeos de marketing de manera efectiva?

Sí, HeyGen está específicamente diseñado para ayudar a las empresas a crear contenido de marca atractivo y vídeos de marketing efectivos. Con HeyGen, puedes aprovechar los avatares de IA y las voces en off generadas por IA para entregar mensajes de marca consistentes que resuenen con tu audiencia.

¿Qué tipos de vídeos explicativos se pueden crear usando el generador de vídeos de formación de IA de HeyGen?

HeyGen funciona como un potente generador de vídeos de formación de IA, permitiendo la creación de varios vídeos explicativos, desde demostraciones de productos hasta incorporación interna. Sus herramientas de IA simplifican la producción de contenido de generador de vídeos de formación en defensa de marca de alta calidad y otros materiales instructivos.

¿HeyGen ofrece opciones para añadir subtítulos/captions y mejorar elementos visuales?

Absolutamente. HeyGen ofrece características completas para mejorar tus vídeos, incluyendo subtítulos/captions automáticos para accesibilidad y compromiso. Puedes personalizar aún más tus proyectos con una rica biblioteca de medios/soporte de archivo y aplicar controles de marca como logotipos y colores para un aspecto pulido.

