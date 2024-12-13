Desbloquea la Eficiencia con un Generador de Vídeos de Formación para la Junta
Optimiza el aprendizaje corporativo con avatares de IA cautivadores, convirtiendo indicaciones de texto en vídeos de formación profesional al instante.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Desarrolla un vídeo de bienvenida de 45 segundos para nuevos empleados, diseñado para departamentos de RRHH y propietarios de pequeñas empresas. Este vídeo debe tener una estética visual amigable y accesible, utilizando plantillas y escenas predefinidas para construir rápidamente escenas a partir de un guion simple mediante texto a vídeo desde guion, estableciendo un tono positivo para su primer día.
Diseña un clip promocional vibrante de 30 segundos dirigido a profesionales de marketing y creadores de contenido, destacando la facilidad de generar visuales impresionantes para campañas en redes sociales. El estilo del vídeo debe ser dinámico y moderno, aprovechando el amplio soporte de biblioteca de medios/stock para la creación rápida de escenas y el redimensionamiento y exportación de relación de aspecto para varias plataformas, capturando la atención inmediata.
Produce un vídeo tutorial de 60 segundos para entrenadores y consultores, demostrando un flujo de trabajo específico o consejo. La presentación debe ser directa y personalizada, presentando un avatar de IA hablando que entregue el mensaje, complementado con subtítulos generados automáticamente para accesibilidad y mayor compromiso a lo largo del contenido instructivo.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Mejora el Compromiso en la Formación de la Junta.
Utiliza contenido generado por IA para crear materiales de formación dinámicos e interactivos que mejoren significativamente el compromiso de los miembros de la junta y la retención de conocimientos.
Escala el Aprendizaje Corporativo y la Incorporación.
Desarrolla y despliega una gama más amplia de módulos de aprendizaje corporativo y contenido de incorporación de manera eficiente, alcanzando a todos los miembros de la junta y empleados sin importar su ubicación.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo hace HeyGen que la creación de vídeos de formación sea más fácil y atractiva?
HeyGen aprovecha la avanzada IA para transformar indicaciones de texto en vídeos de formación atractivos, con avatares de IA realistas y plantillas predefinidas personalizables. Esto permite la producción rápida de vídeos profesionales que captan la atención y mejoran la formación de los empleados.
¿Puede HeyGen crear vídeos de avatares de IA para diversas necesidades de formación de empleados?
Sí, HeyGen te permite generar vídeos de avatares de IA de alta calidad que son ideales para la formación y la incorporación de empleados. Puedes personalizar avatares y voces, incluso apoyando vídeos multilingües para atender a audiencias diversas a nivel global.
¿Qué características ofrece HeyGen para optimizar la producción de documentación en vídeo?
HeyGen proporciona herramientas de edición completas, incluyendo subtítulos automáticos y un potente generador de voz de IA, para optimizar la documentación en vídeo. Puedes comenzar desde indicaciones de texto o mejorar grabaciones de pantalla para crear contenido claro y profesional de manera eficiente.
¿Cómo puedo personalizar y dar marca al contenido de formación creado con HeyGen?
HeyGen ofrece amplias opciones de personalización, permitiéndote dar marca y personalizar tus vídeos con los logotipos y colores de tu empresa. Utiliza plantillas predefinidas y herramientas de edición robustas para asegurar que tu contenido de formación se alinee perfectamente con la identidad corporativa.