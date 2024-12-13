Desbloquea el Aprendizaje con Vídeos Educativos Breves

Mejora la retención de memoria y los resultados de aprendizaje. Crea microaprendizaje atractivo con la función de texto a vídeo de HeyGen.

439/2000

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo de microaprendizaje de 60 segundos dirigido a clientes existentes, explicando una nueva función de software como parte de su viaje de transformación digital. El vídeo debe emplear un estilo visual moderno y atractivo con gráficos animados y una narración enérgica para ofrecer contenido atractivo. Aprovecha la capacidad de texto a vídeo de HeyGen para producir explicaciones pulidas de manera eficiente.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo dinámico de microaprendizaje de 30 segundos para estudiantes de secundaria, ilustrando las mejores prácticas para la privacidad en línea. El estilo visual y de audio debe ser vibrante e ilustrativo, capturando el interés de los estudiantes con explicaciones claras y concisas y subtítulos prominentes. Emplea la función de subtítulos/captions de HeyGen para asegurar la accesibilidad y una mejor retención de memoria para todos los estudiantes.
Prompt de Ejemplo 3
Imagina un vídeo de formación breve de 50 segundos dirigido a profesionales que buscan adquirir una nueva habilidad técnica relacionada con la automatización. La presentación debe ser altamente instructiva, con visuales paso a paso y una narración calmada e informativa que guíe a la audiencia a través del proceso. Utiliza las plantillas y escenas de HeyGen para ensamblar rápidamente una guía profesional y fácil de seguir.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Vídeo Educativo Breve

Crea vídeos educativos de formato corto impactantes con facilidad, aprovechando la IA para mejorar la retención del conocimiento y el compromiso de tu audiencia.

1
Step 1
Crea Tu Contenido Breve
Redacta tu guion educativo. Utiliza las plantillas y escenas de HeyGen para estructurar rápidamente tu vídeo educativo breve.
2
Step 2
Selecciona Tu Presentador de IA
Elige entre una amplia gama de avatares de IA y genera una narración con sonido natural para tu guion para hacer tu contenido atractivo.
3
Step 3
Aplica Mejoras Visuales
Mejora tu vídeo con subtítulos generados automáticamente, aumentando el compromiso y la retención del conocimiento de tu audiencia.
4
Step 4
Exporta y Comparte Tu Microaprendizaje
Revisa tu vídeo y expórtalo en la relación de aspecto deseada. Comparte tus vídeos de microaprendizaje terminados para lograr resultados óptimos de aprendizaje.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Distribuye Contenido Breve en Redes Sociales

Crea y comparte sin esfuerzo vídeos instructivos cortos y atractivos para plataformas sociales, maximizando el alcance y el compromiso de los estudiantes a través de contenido accesible y atractivo.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo facilita HeyGen la creación de vídeos de microaprendizaje efectivos?

HeyGen aprovecha la IA para simplificar la creación de vídeos de microaprendizaje impactantes. Los usuarios pueden transformar texto en contenido de vídeo educativo breve y atractivo con avatares de IA realistas y narraciones, mejorando la retención del conocimiento y haciendo el aprendizaje más dinámico.

¿Puede HeyGen usarse para la formación corporativa y la incorporación de empleados?

Absolutamente, HeyGen es ideal para la formación corporativa escalable y la incorporación de empleados. Su plataforma impulsada por IA permite la producción rápida de contenido de vídeo de formación breve, asegurando un mensaje consistente y una formación eficiente del personal en toda la organización.

¿Qué características ofrece HeyGen para optimizar los vídeos de microaprendizaje breves para diferentes audiencias?

HeyGen mejora el compromiso a través de avatares de IA dinámicos, plantillas de vídeo personalizables y subtítulos automáticos, ofreciendo contenido conciso y dirigido. Con relaciones de aspecto flexibles y controles de marca, HeyGen asegura que tus vídeos de microaprendizaje breves sean accesibles e impactantes en varias plataformas y dispositivos móviles, mejorando los resultados de aprendizaje y el compromiso de los estudiantes.

¿Cuáles son las ventajas de usar HeyGen para crear vídeos instructivos cortos?

HeyGen ofrece ventajas significativas para la producción de vídeos instructivos cortos al automatizar todo el proceso desde el guion hasta la pantalla. Esto permite un método de enseñanza eficiente, transformando la creación de contenido de eLearning y apoyando iniciativas de transformación digital con un esfuerzo mínimo y tiempos de entrega rápidos.

