Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo promocional de 45 segundos dirigido a profesionales del marketing, destacando el potencial innovador de las herramientas de vídeo de IA para campañas personalizadas. El vídeo debe adoptar una estética elegante y profesional con transiciones dinámicas y una voz clara y segura, enfatizando el atractivo único de usar los diversos "Avatares de IA" de HeyGen para transmitir mensajes de marca memorables directamente a los consumidores.
Prompt de Ejemplo 2
Crea un vídeo promocional convincente de 60 segundos, dirigido a empresas de comercio electrónico y comercializadores de productos, diseñado para presentar un nuevo servicio. Emplea un estilo visual informativo pero persuasivo con presentaciones de productos fluidas y una voz generada por IA que utiliza la avanzada "Generación de voz en off" de HeyGen para articular los beneficios clave, asegurando una experiencia de audio de alta calidad sin necesidad de estudios de grabación tradicionales.
Prompt de Ejemplo 3
Produce un vídeo corto de 15 segundos perfecto para plataformas de redes sociales, dirigido a especialistas en marketing digital y creadores de contenido que necesitan contenido rápido e impactante. El diseño visual debe ser moderno y dinámico con animaciones de texto ágiles, acompañado de una voz enérgica de IA, demostrando la eficiencia de la función "Texto a vídeo desde guion" de HeyGen para transformar texto en bruto en vídeos publicitarios B2C atractivos al instante.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona un Creador de Vídeos Publicitarios B2C

Crea anuncios de vídeo B2C atractivos sin esfuerzo. Nuestra plataforma intuitiva te ayuda a diseñar vídeos de formato corto atractivos para captar la atención de tu audiencia.

1
Step 1
Elige Tu Base
Comienza seleccionando de una biblioteca de plantillas de vídeo profesionales o pega tu guion para generar automáticamente escenas, proporcionando un inicio rápido para tu anuncio B2C.
2
Step 2
Añade Visuales Atractivos
Mejora tu anuncio con visuales atractivos de nuestra biblioteca de medios y selecciona de una amplia gama de avatares de IA para transmitir tu mensaje de manera persuasiva.
3
Step 3
Aplica un Acabado Profesional
Integra generación de locuciones de alta calidad y subtítulos automáticos para asegurar que tu mensaje sea claro y accesible, listo para plataformas de redes sociales.
4
Step 4
Exporta y Comparte Sin Esfuerzo
Finaliza tu anuncio B2C eligiendo la relación de aspecto óptima para varias plataformas de redes sociales y exporta tu vídeo en alta definición con facilidad.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Anuncios de Vídeo de Testimonios de Clientes

Transforma historias de éxito de clientes en atractivos anuncios de vídeo de IA, construyendo confianza y credibilidad para tu marca y productos de manera efectiva.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos publicitarios B2C efectivos?

HeyGen simplifica la creación de vídeos publicitarios B2C atractivos ofreciendo una vasta biblioteca de plantillas de vídeo personalizables. Nuestras herramientas de vídeo de IA permiten a los usuarios producir contenido de vídeo promocional de alta calidad rápidamente, incluyendo llamadas a la acción convincentes para captar la atención de la audiencia.

¿Puedo crear anuncios de vídeo profesionales sin experiencia extensa en edición usando HeyGen?

Sí, HeyGen está diseñado como un editor de vídeo fácil de usar, haciendo que los anuncios de vídeo profesionales sean accesibles para todos. Nuestras herramientas intuitivas de arrastrar y soltar y las avanzadas herramientas de vídeo de IA, incluyendo la generación de locuciones, simplifican todo el proceso creativo para obtener resultados pulidos.

¿Cuáles son las capacidades de los avatares de IA de HeyGen para la creación de vídeos promocionales?

Los avatares de IA de HeyGen dan vida a tus vídeos promocionales, ofreciendo presentadores realistas para cualquier mensaje. Con la funcionalidad de texto a vídeo, puedes generar contenido atractivo fácilmente, y características como los subtítulos automáticos aseguran que tu mensaje sea comprendido universalmente.

¿Cómo puede HeyGen optimizar mis anuncios de vídeo para varias plataformas de redes sociales?

HeyGen te ayuda a adaptar tus anuncios de vídeo para un rendimiento óptimo en todas las plataformas de redes sociales. Ajusta fácilmente la relación de aspecto de tus vídeos de formato corto para cumplir con diversos requisitos, asegurando que tu contenido luzca perfecto dondequiera que tu audiencia interactúe.

