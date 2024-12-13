Creador de Vídeos de Demostración de Software B2B para Demostraciones de Producto Atractivas
Crea rápidamente demostraciones de producto B2B convincentes usando avatares de AI para aumentar el compromiso y aclarar características.
¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Crea un vídeo de demostración de producto de 90 segundos para profesionales de marketing de SaaS, diseñado para resaltar la facilidad de uso de un nuevo módulo de producto. Emplea una estética visual vibrante y moderna con una banda sonora animada, presentando un avatar de AI amigable para guiar a los espectadores a través de la demostración, fácilmente construido usando las Plantillas y escenas diversas de HeyGen.
Produce un vídeo instructivo conciso de 45 segundos para equipos de soporte técnico, explicando un proceso común de resolución de problemas. Este vídeo debe adoptar un enfoque visual claro y paso a paso con un audio calmado y tranquilizador, asegurando la máxima accesibilidad a través de Subtítulos/captions prominentes, y mejorado con visuales relevantes de la biblioteca de Medios/soporte de stock de HeyGen.
Genera un vídeo de resumen comprensivo de 2 minutos centrado en demostraciones interactivas, dirigido a desarrolladores de software empresarial y profesionales de preventa técnica. El estilo visual y de audio debe ser altamente informativo y detallado, incorporando grabaciones de pantalla claras con generación de Voz en off experta, adaptable para distribución multiplataforma usando el redimensionamiento de Aspecto y exportaciones de HeyGen.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Produce Rápidamente Demostraciones de Producto Atractivas.
Genera rápidamente vídeos de demostración de software B2B de alta calidad usando AI, acelerando tus esfuerzos de ventas y marketing.
Mejora la Formación y Onboarding de Productos.
Utiliza vídeos potenciados por AI para aumentar el compromiso y la retención en la formación de software B2B, asegurando una adopción efectiva por parte del usuario.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos de demostración de software y productos B2B?
HeyGen funciona como un avanzado creador de vídeos de demostración de software B2B, permitiendo a los usuarios transformar guiones en demostraciones de producto atractivas. Sus características de AI, incluyendo avatares de AI realistas y voz en off de AI, agilizan todo el proceso de generación de vídeo de principio a fin sin necesidad de herramientas extensas de edición de vídeo.
¿Puedo generar demostraciones de producto a partir de un guion usando AI con HeyGen?
Sí, HeyGen sobresale en Texto a vídeo desde guion, permitiéndote generar demostraciones de producto de alta calidad sin esfuerzo. Nuestra plataforma aprovecha potentes características de AI para convertir tu texto en contenido de vídeo dinámico, completo con voz en off de AI y avatares de AI personalizables.
¿Qué características técnicas ofrece HeyGen para mejorar los vídeos de demostración?
HeyGen proporciona robustas características técnicas para mejorar tus demostraciones de producto, incluyendo subtítulos y captions automáticos para mejorar la accesibilidad. También puedes integrar grabaciones de pantalla directamente en tus proyectos, asegurando vídeos de demostración de software B2B completos.
¿Qué opciones de branding están disponibles para las demostraciones de producto de HeyGen?
Como un completo creador de vídeos de demostración de producto, HeyGen ofrece extensas opciones de personalización de marca. Puedes aplicar fácilmente los logotipos y colores de tu empresa para mantener una marca consistente en todos tus proyectos de generación de vídeo de principio a fin, asegurando un aspecto y sensación profesional.