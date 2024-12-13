Vídeos de Formación en Ventas B2B: Mejora el Rendimiento de tu Equipo

Ofrece formación en ventas impactante y eleva las habilidades de ventas de tu equipo. Aprovecha la función de texto a vídeo desde el guion para una creación de contenido eficiente y personalizada.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Crea un vídeo de 45 segundos atractivo para vendedores B2B experimentados que necesiten un repaso sobre cómo mejorar sus habilidades de escucha activa en el proceso de ventas. Este vídeo debe presentar viñetas cortas basadas en escenarios con gráficos limpios e ilustrativos, apoyados por una voz en off profesional y concisa. Aprovecha las plantillas y escenas de HeyGen para configurar rápidamente escenarios empresariales relevantes.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo informativo de 90 segundos dirigido a gerentes de ventas que buscan implementar nuevos programas de formación en ventas online, destacando los beneficios del contenido personalizado. El estilo visual debe ser profesional y elegante, demostrando flexibilidad y un tono autoritario con visualizaciones de datos bien ubicadas. Asegúrate de que todo el contenido hablado sea accesible a través de subtítulos precisos generados por HeyGen para un mayor alcance.
Prompt de Ejemplo 3
Diseña un vídeo dinámico de 75 segundos dirigido a equipos de ventas B2B remotos, centrado en habilidades avanzadas de presentación y en construir relaciones virtualmente. El vídeo debe tener una sensación interactiva con visuales profesionales y un tono amigable y alentador. Utiliza la función de redimensionamiento de aspecto y exportaciones de HeyGen para asegurar una visualización óptima en varias plataformas y dispositivos.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funcionan los Vídeos de Formación en Ventas B2B

Transforma tu formación en ventas B2B con vídeos personalizados. Crea fácilmente contenido atractivo y profesional para mejorar las habilidades de tu equipo y refinar tu proceso de ventas de manera efectiva.

1
Step 1
Crea tu Guion
Redacta tu guion detallado para "vídeos de formación en ventas B2B" efectivos, luego convierte sin esfuerzo tu texto en contenido de vídeo atractivo usando la función de "texto a vídeo desde el guion" de HeyGen.
2
Step 2
Elige tu Avatar de AI
"Elige" de una diversa biblioteca de "avatares de AI" para presentar tu material de "formación en ventas", asegurando una presencia profesional y consistente en pantalla para tus aprendices.
3
Step 3
Añade Subtítulos y Marca
"Añade" "subtítulos" dinámicos a tus explicaciones del "proceso de ventas", mejorando la accesibilidad y comprensión. Incorpora tus controles de marca para un aspecto cohesivo.
4
Step 4
Exporta y Comparte
"Exporta" tus "programas de formación en ventas online" completados en varias opciones de "redimensionamiento de aspecto y exportaciones", listos para una distribución fluida en todas tus plataformas internas.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Agiliza la Producción de Contenido de Ventas

Genera rápidamente vídeos y materiales de formación en ventas B2B de alta calidad, asegurando actualizaciones oportunas para procesos de ventas en evolución.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen mejorar los vídeos de formación en ventas B2B para mi equipo?

HeyGen te permite crear contenido atractivo y personalizado para tus vendedores B2B, transformando la formación tradicional en programas de formación en vídeo dinámicos. Puedes personalizar los vídeos con avatares de AI y controles de marca para resonar mejor con tus nuevos vendedores.

¿Qué habilidades de ventas puedo enseñar usando los programas de formación en ventas online de HeyGen?

La plataforma de HeyGen es ideal para desarrollar programas de formación en ventas online que cubren habilidades cruciales de ventas como la escucha activa, habilidades de presentación, construcción de relaciones y negociación. Sus capacidades de texto a vídeo permiten una rápida generación y distribución de contenido.

¿Puede HeyGen ayudar a agilizar la formación remota para mi proceso de ventas?

Absolutamente, HeyGen agiliza la formación remota permitiéndote producir rápidamente vídeos de formación en ventas de alta calidad con avatares de AI y generación de voz en off desde un guion. Esto asegura una entrega consistente y escalable del contenido de tu proceso de ventas para tu equipo.

¿Cómo apoya HeyGen la coherencia de marca en el contenido de formación en ventas?

HeyGen proporciona controles de marca integrales, incluyendo personalización de logotipos y colores, asegurando que todos tus vídeos de formación en ventas mantengan una apariencia profesional y unificada. Esto crea una experiencia cohesiva para tu equipo en todo el contenido personalizado y la formación en vídeo.

