Tu Creador de Vídeos Publicitarios B2B para un Crecimiento Rápido
Crea fácilmente anuncios de vídeo corporativos profesionales con plantillas personalizables para aumentar el compromiso.
¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Desarrolla un vídeo explicativo de 60 segundos dirigido a empresas tecnológicas que necesitan aclarar software o servicios complejos para potenciales clientes B2B. El estilo visual debe ser elegante e informativo, con gráficos animados y texto en pantalla, acompañado de una voz en off neutral y autoritaria. Enfócate en mostrar la funcionalidad de texto a vídeo desde guion de HeyGen y los subtítulos/captions automáticos para asegurar una comunicación clara y accesibilidad para todos los espectadores.
Crea un vídeo dinámico de 30 segundos en formato corto para profesionales de ventas B2B o propietarios de pequeñas empresas que buscan aumentar su presencia en plataformas de redes sociales. El estilo visual debe ser rápido, atractivo y vibrante con cortes rápidos, respaldado por música de fondo enérgica y una voz en off animada. Destaca la facilidad de generar contenido atractivo utilizando la generación de voz en off de HeyGen y el amplio soporte de biblioteca de medios/stock para producir anuncios de vídeo impactantes rápidamente.
Produce un vídeo corporativo de 50 segundos para departamentos de comunicaciones corporativas o gerentes de marca que buscan mantener la consistencia de la marca en todo su contenido de vídeo B2B. El estilo visual debe ser sofisticado y autoritario, utilizando colores alineados con la marca y transiciones profesionales, con una voz en off pulida y confiable. Enfatiza la función de redimensionamiento y exportación de relación de aspecto de HeyGen, asegurando que los vídeos se vean perfectos en cualquier plataforma, al tiempo que se hace un guiño a los controles de marca disponibles para proyectos de vídeo corporativo.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Creación de Anuncios B2B de Alto Rendimiento.
Produce rápidamente anuncios de vídeo atractivos para tus campañas B2B utilizando AI, aumentando significativamente el rendimiento y el alcance.
Anuncios de Vídeo Atractivos para Redes Sociales.
Crea fácilmente anuncios de vídeo B2B cautivadores y contenido en formato corto para diversas plataformas de redes sociales para involucrar a tu audiencia.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos utilizando avatares de AI?
HeyGen utiliza avanzados avatares de AI y capacidades de texto a vídeo desde guion para simplificar el proceso de creación de vídeos. Esto permite la producción eficiente de contenido de vídeo B2B de alta calidad para diversas necesidades.
¿Qué controles creativos ofrece HeyGen para la marca de contenido de vídeo corporativo?
HeyGen proporciona robustos controles de marca, incluyendo opciones para logotipos personalizados y colores de marca, junto con una variedad de plantillas. Esto asegura que tus vídeos corporativos y explicativos reflejen consistentemente tu identidad de marca única.
¿Puede HeyGen generar anuncios de vídeo profesionales directamente desde guiones de texto?
Absolutamente, las herramientas de vídeo AI de HeyGen pueden transformar guiones de texto en anuncios de vídeo atractivos con generación de voz en off realista y subtítulos y captions automáticos. Esto lo hace ideal para desplegar rápidamente contenido atractivo en plataformas de redes sociales.
¿Qué herramientas proporciona HeyGen para desarrollar contenido de vídeo en formato corto rápidamente?
HeyGen cuenta con un editor intuitivo de arrastrar y soltar y una extensa biblioteca de medios, lo que permite a los usuarios crear rápidamente vídeos en formato corto y vídeos explicativos atractivos. Esto permite una creación de vídeos eficiente sin necesidad de habilidades complejas de edición de vídeo.