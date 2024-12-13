Herramienta de Vídeo con Avatares: Crea Vídeos con IA con Facilidad

Genera avatares de IA realistas para vídeos de marketing, ventas y redes sociales atractivos.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo explicativo conciso de 60 segundos dirigido a propietarios de pequeñas empresas y equipos de marketing, ilustrando la facilidad de crear contenido profesional. Emplea un estilo visual limpio y profesional con texto claro en pantalla y una narración calmante e informativa para guiar a los espectadores a través del proceso. Utiliza la función de plantillas y escenas de HeyGen para demostrar la rápida producción de vídeos e incluye subtítulos prominentes para accesibilidad, enfatizando la eficiencia de un generador de vídeos con IA.
Prompt de Ejemplo 2
Imagina una historia de 30 segundos para redes sociales dirigida a influencers y narradores de marcas, contando una breve narrativa impactante puramente a través de visuales y texto. El vídeo debe tener un estilo visual cinematográfico y emocionalmente resonante, utilizando el soporte de biblioteca de medios/stock de HeyGen para imágenes impactantes, acompañado de una voz en off emotiva generada a partir de un guion. Enfócate en la libertad creativa que ofrece el texto a vídeo con IA y asegura una presentación óptima en todas las plataformas con el redimensionamiento y exportación de la relación de aspecto.
Prompt de Ejemplo 3
Crea un vídeo rápido de anuncio de producto de 20 segundos dirigido a empresas de comercio electrónico y startups, diseñado para generar entusiasmo por una nueva función. El estilo visual y de audio debe ser animado, moderno y enérgico, presentando un avatar de IA que exponga el beneficio clave de manera directa y dinámica. Aprovecha las capacidades del generador de avatares de IA de HeyGen combinadas con plantillas y escenas prediseñadas para crear un clip pulido y llamativo que muestre tu marca de manera eficiente.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona una Herramienta de Vídeo con Avatares

Transforma texto en vídeos atractivos con avatares de IA realistas sin esfuerzo. Crea contenido profesional para marketing, ventas, redes sociales y más, todo en unos pocos pasos simples.

1
Step 1
Elige tu Avatar
Selecciona entre una amplia gama de avatares de IA realistas o crea uno personalizado para representar tu mensaje. Esto aprovecha la capacidad de avatares de IA de HeyGen, permitiéndote encontrar rápidamente el presentador perfecto.
2
Step 2
Pega tu Guion
Introduce tu guion de texto deseado. Nuestra capacidad de texto a vídeo desde guion animará entonces tu avatar elegido y generará voces en off realistas automáticamente, haciendo que la creación de contenido sea simple.
3
Step 3
Aplica Visuales
Mejora tu vídeo seleccionando entre plantillas y escenas profesionales, añadiendo medios de fondo e incorporando elementos de marca como logotipos y colores para un aspecto pulido.
4
Step 4
Exporta tu Vídeo
Una vez finalizado, exporta fácilmente tu vídeo de alta calidad. Utiliza el redimensionamiento y exportación de la relación de aspecto para asegurarte de que esté optimizado para cualquier plataforma o caso de uso, desde redes sociales hasta presentaciones.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Mejora la Formación y la Educación

.

Mejora el compromiso y la retención del aprendizaje a través de vídeos de formación dinámicos y personalizados impulsados por avatares de IA realistas.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cuál es el enfoque de HeyGen para la generación de vídeos con IA?

HeyGen redefine la creación de vídeos como un generador de vídeos con IA intuitivo, transformando tu guion en vídeos atractivos. Nuestra plataforma permite a los usuarios producir contenido profesional sin esfuerzo utilizando avatares de IA realistas, diversas plantillas y avanzada IA de texto a vídeo.

¿Puedo crear avatares de IA realistas con HeyGen?

Sí, HeyGen es un generador avanzado de avatares de IA, que te permite producir avatares de IA altamente realistas y expresivos. Puedes personalizar estos avatares de IA realistas con diversas voces en off, haciendo de HeyGen una herramienta efectiva de vídeo con avatares para tu contenido.

¿Qué tipos de vídeos puedo crear usando la herramienta de vídeo con IA de HeyGen?

Con la versátil herramienta de vídeo con IA de HeyGen, puedes crear una amplia gama de contenido, incluyendo vídeos de marketing, presentaciones de ventas, vídeos explicativos y publicaciones atractivas para redes sociales. Nuestra extensa biblioteca de plantillas agiliza el proceso creativo para diversas necesidades empresariales.

¿Cómo facilita HeyGen la creación de contenido global?

HeyGen apoya la creación de contenido global ofreciendo amplias capacidades de generación de voces en off en múltiples idiomas. Puedes introducir tu guion y seleccionar una voz de IA en el idioma deseado, facilitando llegar a audiencias diversas con mensajes de vídeo impactantes.

