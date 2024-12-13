Plantillas de Vídeos de Formación con Avatares: Potencia el Aprendizaje de los Empleados
Crea rápidamente vídeos atractivos con avatares humanos para la Formación de Empleados, aprovechando poderosos avatares de IA para ahorrar tiempo y recursos.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Imagina un módulo dinámico de formación en ventas de 45 segundos diseñado para equipos de ventas, enfatizando la construcción de relaciones con los clientes. El estilo visual y de audio debe ser enérgico y motivador, incorporando vídeos personalizados para mostrar escenarios prácticos, con música de fondo vibrante y generación de voz impactante.
Crea un vídeo promocional conciso de 30 segundos para especialistas en L&D y propietarios de pequeñas empresas, destacando la facilidad de crear vídeos atractivos con avatares humanos. La estética debe ser moderna y limpia, demostrando varios estilos de avatares y cambios rápidos de escena utilizando las extensas Plantillas y escenas de HeyGen, todo con un audio nítido e informativo.
Produce un vídeo de formación de empleados de 90 segundos para corporaciones globales, centrado en protocolos de cumplimiento o seguridad. Este vídeo debe adoptar un estilo visual informativo y tranquilizador, diseñado para una fuerza laboral diversa, con visuales claros y gráficos explicativos, aprovechando los Subtítulos/captions para accesibilidad multilingüe y asegurando una visualización óptima en todos los dispositivos con redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Aumenta el Compromiso y la Retención en la Formación.
Mejora la formación de empleados con avatares de IA para aumentar el compromiso y mejorar las tasas de retención.
Crea Más Cursos y Llega a Más Aprendices en Todo el Mundo.
Expande tu alcance de formación a nivel global creando rápidamente cursos multilingües con tecnología de avatares de IA.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo puede HeyGen mejorar la formación de empleados?
HeyGen revoluciona la Formación de Empleados permitiéndote crear Vídeos de Formación con IA atractivos con avatares de IA a partir de texto en minutos. Este enfoque eficiente utiliza plantillas de vídeos de formación para ofrecer vídeos de formación consistentes e impactantes para la incorporación, formación en ventas y más.
¿Qué tipo de plantillas de vídeos de formación con avatares ofrece HeyGen?
HeyGen ofrece una amplia variedad de plantillas de vídeos de formación con avatares diseñadas profesionalmente para agilizar la creación de contenido. Estas plantillas de creación de vídeos con avatares humanos son perfectas para diversos casos de uso, ayudándote a producir vídeos de formación de alta calidad de manera rápida y eficiente.
¿Puede HeyGen crear vídeos multilingües para audiencias diversas?
Sí, HeyGen admite la creación de vídeos multilingües, permitiéndote llegar a audiencias globales diversas con tu contenido. Nuestra avanzada tecnología de IA permite una fácil generación de voz en múltiples idiomas, asegurando que tu mensaje sea comprendido en todo el mundo.
¿Cómo permite HeyGen la personalización de vídeos y la marca?
HeyGen empodera a los usuarios para crear vídeos altamente personalizados a través de avatares de IA personalizados y amplios controles de marca. Puedes incorporar tu logotipo, colores de marca y medios únicos, asegurando que cada vídeo se alinee perfectamente con la identidad de tu marca.