Plantillas de Vídeo Publicitario de Avatar para Campañas de Alta Conversión

Crea anuncios de vídeo de alta conversión sin esfuerzo con avatares de IA realistas, aumentando el compromiso y las ventas de tus campañas.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Crea un anuncio de vídeo convincente de 45 segundos para profesionales del marketing digital y agencias que muestre la eficiencia de la creación de campañas impulsadas por IA. El estilo visual debe ser moderno, limpio y orientado a los datos, utilizando gráficos en movimiento dinámicos para resaltar métricas clave, mientras una voz en off confiada explica los beneficios. Este vídeo debe aprovechar la capacidad de Texto a vídeo desde guion de HeyGen para un mensaje preciso y el redimensionamiento y exportación de relación de aspecto para la entrega multiplataforma, demostrando efectivamente cómo escalar contenido personalizado.
Prompt de Ejemplo 2
Imagina un vídeo de lanzamiento de producto de 60 segundos diseñado para marcas de comercio electrónico que presentan una nueva línea de artículos personalizables. La estética visual debe ser vibrante y atractiva, con un avatar de IA de HeyGen, creado utilizando una Plantilla de Creación de Vídeo de Avatar Humano, mostrando interactivamente las características del producto contra un fondo de biblioteca de medios de estilo de vida/soporte de stock. Asegúrate de que el audio sea animado e informativo, complementado con Subtítulos claros para accesibilidad, y explora opciones para vídeos multilingües para llegar a una audiencia global.
Prompt de Ejemplo 3
Crea un vídeo publicitario rápido y llamativo de 30 segundos para creadores de contenido que buscan promocionar su último trabajo o canal. El estilo visual y de audio debe ser rápido, inspirador y enérgico, con cortes dinámicos y música de fondo impactante, destacando transiciones rápidas entre escenas. Utiliza las Plantillas y escenas de HeyGen y las funcionalidades de Texto a vídeo desde guion para generar rápidamente plantillas de vídeo publicitario de avatar profesional que aumenten el compromiso de contenido generado por el usuario en las plataformas sociales.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funcionan las Plantillas de Vídeo Publicitario de Avatar

Crea anuncios de vídeo atractivos con avatares de IA utilizando plantillas prediseñadas, transformando tus esfuerzos de marketing con rapidez e impacto.

1
Step 1
Selecciona una Plantilla
Comienza eligiendo entre una variedad de plantillas de vídeo publicitario de avatar diseñadas profesionalmente. Nuestra función de Plantillas y escenas proporciona una estructura lista para iniciar tu proceso creativo.
2
Step 2
Añade tu Guion
Pega o escribe tu texto publicitario en el editor de guiones. La capacidad de Texto a vídeo desde guion de nuestra plataforma generará automáticamente una voz en off convincente para tu avatar elegido, dando vida a tu mensaje.
3
Step 3
Elige tu Avatar
Personaliza tu vídeo seleccionando de una diversa biblioteca de avatares de IA. Ajusta la apariencia, gestos y expresiones para que coincidan perfectamente con el estilo y mensaje de tu marca.
4
Step 4
Exporta tu Anuncio de Vídeo
Finaliza tu anuncio revisándolo y luego utilizando nuestra función de redimensionamiento y exportación de relación de aspecto para preparar tus anuncios de vídeo de alta calidad para todas las plataformas.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Automatiza Vídeos de Testimonios de Clientes

.

Aprovecha las plantillas de creación de vídeos de avatar humano para transformar historias de éxito de clientes en contenido de vídeo personalizado y convincente que genere confianza.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen mejorar mis campañas de anuncios en vídeo?

HeyGen aprovecha la tecnología avanzada de generador de vídeos de avatar de IA para ayudarte a crear anuncios de IA atractivos. Puedes utilizar plantillas de vídeo publicitario de avatar personalizables y tecnología de IA de vanguardia para producir anuncios de vídeo de alta calidad de manera rápida y eficiente, optimizando tus herramientas creativas para el marketing.

¿Qué tipos de avatares de IA y plantillas de vídeo ofrece HeyGen para contenido personalizado?

HeyGen ofrece una amplia gama de avatares de IA y plantillas de vídeo, incluidas las Plantillas de Creación de Vídeo de Avatar Humano, para ofrecer contenido altamente personalizado. Nuestra plataforma permite el diseño de avatares personalizables con expresiones naturales, asegurando que tus vídeos de humanos digitales resuenen con tu audiencia.

¿Simplifica HeyGen la creación de vídeos multilingües y de avatares parlantes?

Absolutamente, HeyGen facilita la creación de vídeos multilingües y de avatares parlantes. Con nuestra función de Portavoz de IA y la avanzada Tecnología de Sincronización Labial, puedes generar creación de vídeos de IA atractiva para audiencias globales. El Generador de Subtítulos de IA mejora aún más la accesibilidad y el alcance.

¿Puede HeyGen apoyar la producción de contenido único generado por el usuario para anuncios?

Sí, HeyGen permite a los usuarios crear contenido único generado por el usuario sin esfuerzo, lo cual es perfecto para anuncios de IA. Nuestra plataforma ofrece varias plantillas de vídeo y herramientas de edición intuitivas que sirven como un generador de anuncios efectivo, ayudándote a producir anuncios de vídeo atractivos sin configuraciones complejas.

