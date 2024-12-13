Sí, HeyGen apoya sin problemas la creación de vídeos para cualquier plataforma de mensajería de vídeo, impulsando el crecimiento del concesionario y sirviendo como una solución rápida de integración. Utilizando avatares de AI y texto a vídeo, los equipos pueden producir eficientemente comunicaciones internas consistentes y materiales de formación en vídeo efectivos para los vendedores.