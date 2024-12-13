Generador de Vídeos Tutoriales de Automatización: Crea Guías Atractivas

Produce rápidamente vídeos de éxito del cliente y tutoriales utilizando la potente funcionalidad de Texto a vídeo desde guion.

570/2000

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Produce un vídeo de 1.5 minutos dirigido a gerentes de procesos empresariales, ilustrando las ganancias de eficiencia de "flujos de trabajo orquestados" a través de la "Integración sin fisuras" con HeyGen. El vídeo debe tener un estilo visual dinámico e ilustrativo, con cortes rápidos entre ejemplos de interfaz y una "Generación de voz en off" profesional y optimista. Usa las "Plantillas y escenas" de HeyGen para demostrar cómo se pueden representar visualmente e integrar en un vídeo de formación o actualización cohesivo las diversas etapas de un flujo de trabajo, destacando las mejoras operativas.
Prompt de Ejemplo 2
Desarrolla un "generador de vídeos tutoriales de automatización" de 2 minutos para gerentes de marketing y formación, demostrando cómo crear contenido de formación personalizado "personalizable con tus datos". Emplea un estilo visual atractivo y práctico con un enfoque paso a paso y una voz de IA amigable e instructiva. El vídeo debe usar extensamente "Subtítulos/captions" para accesibilidad y emplear diversos "avatares de IA" para presentar diferentes módulos, guiando claramente a los espectadores a través del proceso de introducir datos personalizados en HeyGen para generar vídeos instructivos a medida.
Prompt de Ejemplo 3
Crea un vídeo de 1.5 minutos dirigido a empresas globales y plataformas de e-learning, destacando el poder de un "generador de vídeos de IA" para alcance internacional, enfocándose específicamente en "Traducción automática a más de 175 idiomas y dialectos". El vídeo debe adoptar una estética visual moderna y global con elementos culturales diversos y una "Generación de voz en off" adaptativa que cambie fluidamente de idioma para mostrar la capacidad de traducción. Utiliza "Redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones" para demostrar cómo el contenido puede optimizarse para varios canales de distribución internacional, reforzando la accesibilidad e impacto global.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona un Generador de Vídeos Tutoriales de Automatización

Transforma sin esfuerzo tus guiones en vídeos tutoriales atractivos utilizando la automatización impulsada por IA. Crea contenido profesional y localizado en minutos para educar a tu audiencia de manera efectiva.

1
Step 1
Crea tu Guion
Comienza escribiendo o pegando tu guion tutorial. Nuestro generador de vídeos de IA utiliza esta entrada de texto para generar automáticamente tu contenido de vídeo, asegurando instrucciones precisas del producto.
2
Step 2
Elige Elementos Visuales
Selecciona un avatar interactivo de nuestra diversa biblioteca para presentar tu tutorial. También puedes elegir entre varias plantillas y escenas para que se adapten mejor a tu contenido y estilo de marca.
3
Step 3
Añade Voz y Marca
Mejora tu vídeo con narración profesional de Voz de IA. Integra la marca de tu empresa, incluyendo logotipos y colores, para mantener la consistencia en todos tus vídeos tutoriales.
4
Step 4
Exporta y Traduce
Genera tu vídeo tutorial de automatización completado. Traduce automáticamente tu vídeo a más de 175 idiomas y dialectos para llegar a una audiencia global con vídeos de formación localizados.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Simplifica Temas Complejos

.

Transforma temas intrincados en contenido educativo fácilmente digerible y atractivo, mejorando la comprensión para cualquier audiencia.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos con automatización?

HeyGen funciona como un avanzado generador de vídeos de IA, permitiendo la automatización de vídeos impulsada por IA para producir vídeos tutoriales y de formación de alta calidad de manera eficiente. Soporta flujos de trabajo orquestados, proporcionando una solución robusta para tus necesidades de contenido.

¿Puede HeyGen ayudar a escalar mi contenido de vídeo a nivel global?

¡Absolutamente! HeyGen te permite traducir automáticamente a más de 175 idiomas y dialectos, haciendo que la distribución de contenido global sea sencilla. Esta función, combinada con nuestras capacidades de Voz de IA, ayuda a escalar el contenido de incorporación y éxito del cliente en todo el mundo.

¿Qué opciones de personalización están disponibles para mi contenido de vídeo con HeyGen?

HeyGen ofrece una amplia personalización, permitiéndote crear vídeos altamente personalizables con tus datos y marca. Puedes aprovechar avatares interactivos y una rica biblioteca de medios para producir vídeos únicos de cómo hacer y de éxito del cliente adaptados a tu audiencia.

¿Ofrece HeyGen integración de API para flujos de trabajo complejos?

Sí, HeyGen proporciona capacidades robustas de integración de API, permitiendo una conexión sin fisuras con tus sistemas existentes y flujos de trabajo orquestados. Esto empodera a las empresas para mejorar su automatización en YouTube y crear vídeos largos de YouTube con mayor control y eficiencia.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo