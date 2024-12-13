Generador de Videos de Formación Automatizado: Crea Cursos Más Rápido

Crea sin esfuerzo videos de formación atractivos para equipos de L&D usando Avatares de IA realistas para aumentar el compromiso de los empleados.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Crea un video instructivo de 90 segundos para los equipos de operaciones, detallando los Procedimientos Operativos Estándar (SOPs) actualizados, que se pueden generar eficientemente usando la función de texto a video de HeyGen. El estilo visual y de audio debe ser limpio, instructivo y presentar visuales paso a paso acompañados de una voz en off precisa e informativa, sirviendo como documentación esencial de video generada por IA.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un módulo de formación integral de 2 minutos dirigido al personal técnico que aprende nuevas funcionalidades de software, aprovechando la generación de voz en off de HeyGen para narrar procesos complejos con claridad. Este video necesita grabaciones de pantalla atractivas y superposiciones gráficas informativas, todo presentado con una voz consistente y autoritaria, demostrando el poder de una plataforma de IA generativa para crear videos de formación robustos.
Prompt de Ejemplo 3
Desarrolla una serie de videos tutoriales dinámicos de 45 segundos para usuarios finales, mostrando guías rápidas de características de software empleando las diversas plantillas y escenas de HeyGen. El estilo visual debe ser dinámico y visualmente atractivo, acompañado de audio conciso y música de fondo animada, demostrando cómo crear rápidamente videos de formación con un Generador de Videos de IA.
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Cómo Funciona el Generador de Videos de Formación Automatizado

Agiliza la creación de videos de formación profesional y documentación con un Generador de Videos de IA, transformando información compleja en contenido atractivo y fácil de entender.

1
Step 1
Crea Tu Guion
Comienza escribiendo o pegando tu contenido de formación. Nuestra plataforma de IA generativa transforma tu guion en un video generado por IA, simplificando la creación inicial de contenido para tus videos de formación.
2
Step 2
Selecciona Tu Avatar de IA y Plantilla
Elige entre una amplia gama de Avatares de IA para presentar tu material. Mejora el atractivo visual y la estructura de tu video aplicando Plantillas diseñadas profesionalmente para varios casos de uso.
3
Step 3
Personaliza la Voz en Off y Añade Subtítulos
Adapta la narración con avanzadas Voces en Off de IA, seleccionando el tono y estilo perfectos. Asegura accesibilidad y claridad añadiendo fácilmente Subtítulos a tu video de formación.
4
Step 4
Genera y Exporta Tu Video
Una vez que tu video esté completo, utiliza el generador de videos de formación automatizado para finalizarlo. Exporta tu video generado por IA de alta calidad en varios formatos, listo para la Integración de Empleados u otras necesidades de los equipos de L&D.

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Mejora el Compromiso en la Formación

Aprovecha la IA para crear contenido de formación dinámico que aumente el compromiso de los aprendices y mejore la retención del conocimiento.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen la generación de videos con IA?

HeyGen es un potente "Generador de Videos de IA" y "plataforma de IA generativa" que permite a los usuarios transformar fácilmente texto en "video generado por IA" atractivo. Utiliza avanzados "Avatares de IA" y "Voces en Off de IA" para crear contenido profesional sin edición compleja.

¿Qué "Herramientas de Creación de Videos" ofrece HeyGen para "videos de formación"?

HeyGen proporciona completas "Herramientas de Creación de Videos" que incluyen "Avatares de IA", "generadores de texto a video" y "Plantillas" personalizables. Estas características agilizan el proceso para que los equipos de "L&D" "creen videos de formación" y "documentación de video generada por IA" de manera eficiente.

¿Puede HeyGen crear "documentación de video generada por IA" a partir de un guion?

Sí, HeyGen es un "generador de videos de formación automatizado" diseñado para producir "documentación de video generada por IA" a partir de tu guion. Simplemente introduce tu texto, y la "plataforma de IA generativa" de HeyGen creará un video profesional completo con "Avatares de IA" y "Voces en Off de IA".

¿Cómo puedo personalizar el contenido de "video generado por IA" dentro de HeyGen?

El "Editor" de HeyGen ofrece amplias opciones de personalización para tu contenido de "video generado por IA". Puedes aplicar "Controles de Marca" como logotipos y colores, integrar medios de una "Biblioteca de Medios" y utilizar varias "Plantillas" para asegurar que tus videos se alineen con tus requisitos específicos.

