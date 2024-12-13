Crea Formación Inmersiva con un Generador de Vídeos de Formación en AR
Revoluciona la formación de empleados con vídeos inmersivos de AR. Crea módulos atractivos fácilmente usando nuestros avatares de AI y herramientas sin código.
Diseña un vídeo dinámico de demostración de producto de 45 segundos para que los gerentes de producto muestren nuevas características habilitadas para AR, utilizando un Creador de Vídeos AR para enfatizar la creación de realidad aumentada de vanguardia. El vídeo debe tener visuales futuristas y atractivos complementados por una banda sonora animada, aprovechando al máximo las plantillas y escenas extensas de HeyGen y el soporte de biblioteca de medios/stock para dar vida al producto.
Desarrolla un módulo de vídeo de formación de 90 segundos para empleados existentes, centrado en actualizaciones de cumplimiento, con un estilo visual interactivo e instructivo y una voz amigable y sincronizada. Este vídeo de formación de AI debe aprovechar la capacidad de texto a vídeo desde guion de HeyGen para generar contenido fácilmente, mejorado con subtítulos/captions completos para accesibilidad y retención de conocimiento.
Imagina crear una guía instructiva concisa de 30 segundos para propietarios de pequeñas empresas, enfatizando una solución sin código y funcionalidad de arrastrar y soltar. Este vídeo necesita un diseño visual simple y accesible con visuales claros paso a paso y una voz directa, perfecto para demostrar cómo hacer rápidamente. Debe utilizar eficientemente el cambio de tamaño de aspecto y exportaciones de HeyGen para varias plataformas y plantillas y escenas disponibles para agilizar la creación.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Aumenta el Compromiso en la Formación.
Usa vídeos generados por AI con avatares y voces en off para crear módulos de formación interactivos que mejoren significativamente el compromiso del aprendiz y la retención del conocimiento.
Escala la Formación y Cursos Globales.
Produce rápidamente cursos de formación diversos y experiencias de AR con generación de vídeos de AI, permitiendo a los equipos de L&D llegar a una audiencia global más amplia de manera eficiente.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo puede HeyGen simplificar la creación de vídeos de formación de AI?
HeyGen empodera a los equipos de L&D y a las empresas para generar vídeos de formación de AI atractivos con facilidad. Aprovecha nuestros avatares de AI y la funcionalidad de texto a vídeo desde guion para crear módulos de formación profesional sin herramientas de edición de vídeo complejas.
¿Puede HeyGen usarse como un generador de vídeos de formación en AR?
HeyGen es un generador de vídeos de AI avanzado diseñado para producir vídeos de formación de alta calidad, que pueden servir como contenido convincente para aplicaciones de Realidad Aumentada (AR). Aunque HeyGen se centra en la creación de vídeos impulsada por AI, los vídeos de formación de AI generados son ideales para mejorar las experiencias de aprendizaje inmersivas.
¿Es HeyGen una solución sin código para generar vídeos de formación?
Absolutamente, HeyGen está diseñado como una solución sin código fácil de usar, permitiendo a cualquiera crear vídeos de formación de AI profesionales sin esfuerzo. Con plantillas prediseñadas y funcionalidad de arrastrar y soltar, puedes producir rápidamente contenido de alta calidad para la formación de empleados sin necesidad de habilidades técnicas especializadas.
¿Qué características ofrece HeyGen para mejorar los vídeos generados por AI?
HeyGen proporciona características completas para mejorar tus vídeos generados por AI, incluyendo generación avanzada de voz en off y traducciones con un solo clic para alcance global. También puedes utilizar avatares de AI y capacidades de texto a vídeo desde guion para crear módulos de formación diversos y atractivos.