Domina el Cumplimiento de AML con Vídeos de Formación en Anti Lavado de Dinero
Mejora el cumplimiento de AML para tus empleados con vídeos de microaprendizaje atractivos, creados fácilmente usando la eficiente función de texto a vídeo de HeyGen.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Se necesita un vídeo de formación basado en escenarios de 60 segundos para el personal de primera línea en bancos, demostrando vívidamente cómo identificar y reportar efectivamente actividades sospechosas. El estilo visual y de audio será realista y sutilmente suspense, empleando la funcionalidad de texto a vídeo de HeyGen para narrar un intento común de lavado de dinero, asegurando así que el personal comprenda su papel crucial en la prevención del crimen financiero.
Los oficiales de cumplimiento y la alta dirección requieren un vídeo conciso de 30 segundos que destaque efectivamente los requisitos regulatorios en evolución para el cumplimiento de AML. Este vídeo explicativo demanda un estilo visual profesional y basado en datos, completo con infografías claras, apoyado por una voz autoritaria y subtítulos/captions de HeyGen para reforzar términos legales complejos y plazos cruciales.
Para involucrar a empleados generales en sectores vulnerables al lavado de dinero, se debe producir un vídeo de aprendizaje basado en historias de 90 segundos, ilustrando dramáticamente las consecuencias reales de no detectar el crimen financiero. Este vídeo empleará un estilo visual de mini-drama convincente con personajes con los que se pueda identificar y música de fondo impactante, aprovechando el soporte de la biblioteca de medios/stock de HeyGen para construir una narrativa inmersiva que enfatice la importancia de la vigilancia.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Escala la Formación Global en Cumplimiento de AML.
Desarrolla rápidamente cursos extensos de AML en línea, alcanzando a todos los empleados a nivel global para asegurar una comprensión y cumplimiento regulatorio generalizados.
Mejora el Compromiso y la Retención en la Formación de AML.
Utiliza vídeo potenciado por AI para aumentar significativamente el compromiso del aprendiz y la retención de conocimiento en temas y procedimientos críticos de cumplimiento de AML.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo puede HeyGen mejorar nuestros vídeos de formación en anti lavado de dinero?
HeyGen permite la creación rápida de vídeos de formación en anti lavado de dinero atractivos utilizando avatares de AI y tecnología de texto a vídeo, haciendo que tu formación en cumplimiento sea más rentable y mejorando la experiencia general de aprendizaje para los empleados.
¿Podemos personalizar el contenido de formación en cumplimiento de AML con HeyGen?
Sí, HeyGen permite amplias personalizaciones de cursos para la formación en cumplimiento de AML, incorporando requisitos regulatorios específicos y escenarios. Puedes crear fácilmente módulos de microaprendizaje o vídeos cortos de aprendizaje basado en historias con tu marca y subtítulos generados por AI.
¿Cuál es la eficiencia de producir formación en AML con HeyGen?
HeyGen acelera drásticamente la producción de vídeos de formación de alta calidad en AML y prevención de crímenes financieros para empleados. Nuestra plataforma de texto a vídeo y avatares de AI permiten la creación eficiente de vídeos cortos sin filmación tradicional, optimizando tus materiales de formación.
¿Cómo apoya HeyGen conceptos clave de AML como KYC y actividades sospechosas?
HeyGen te ayuda a crear vídeos claros y concisos que explican conceptos críticos de AML como Conozca a su Cliente (KYC), diligencia debida y reconocimiento de actividades sospechosas. Esto asegura que tu formación para empleados aborde efectivamente los requisitos regulatorios para prevenir el crimen financiero.