Vídeos de Formación contra el Acoso: Asegura el Cumplimiento Fácilmente

Eleva tu formación en prevención del acoso. Produce vídeos de cumplimiento atractivos con avatares de AI y asegura sin esfuerzo un programa de formación profesional para empleados.

507/2000

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo conciso de 45 segundos, específicamente para gerentes y líderes de equipo, detallando los procedimientos adecuados para reportar y abordar incidentes, crucial para una formación efectiva en Prevención del Acoso Sexual. El estilo visual debe ser informativo y directo, utilizando texto claro en pantalla y escenarios relacionados construidos a partir de tus capacidades de Texto a vídeo desde guion. Asegúrate de que el audio sea autoritario pero accesible, complementado con subtítulos visibles para accesibilidad.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo de formación de empleados de 75 segundos para todo el personal, centrado en la intervención de espectadores y fomentando una cultura positiva e inclusiva como un componente clave de la formación en cumplimiento. La estética visual debe ser moderna y empoderadora, empleando plantillas y escenas dinámicas de la biblioteca de medios/soporte de stock para ilustrar acciones positivas y su impacto. Una banda sonora edificante y una voz en off amigable mejorarán el mensaje de responsabilidad colectiva.
Prompt de Ejemplo 3
Crea un vídeo resumen impactante de 30 segundos para un repaso rápido, destilando los principios fundamentales de la formación en prevención en acciones concretas para fomentar un lugar de trabajo respetuoso. La presentación visual debe ser limpia e impactante, utilizando texto animado y gráficos simples que se puedan adaptar fácilmente usando el cambio de tamaño de relación de aspecto y exportaciones para varias plataformas. Una generación de voz en off confiada y profesional debe entregar los mensajes clave de manera sucinta.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funcionan los Vídeos de Formación contra el Acoso

Produce rápidamente vídeos de formación contra el acoso profesionales y conformes con AI, asegurando que tus empleados reciban educación crucial de manera efectiva y eficiente.

1
Step 1
Crea tu Guion de Formación
Comienza redactando o importando tu contenido de formación contra el acoso. Utiliza la función de HeyGen "Texto a vídeo desde guion" para transformar automáticamente tu material escrito en un vídeo atractivo.
2
Step 2
Elige tu Presentador
Selecciona entre una amplia gama de "avatares de AI" para representar a tu presentador. Esto aporta una cara profesional y consistente a tu Formación en Prevención del Acoso Sexual, mejorando el compromiso.
3
Step 3
Aplica Marca y Mejoras
Personaliza tu vídeo con los "Controles de marca (logo, colores)" de tu empresa para asegurar la consistencia. Añade subtítulos y utiliza plantillas para un vídeo de formación en el lugar de trabajo pulido y profesional.
4
Step 4
Exporta y Distribuye para Cumplimiento
Una vez finalizado, "Exporta" tu vídeo de formación contra el acoso en varios formatos. Distribuye fácilmente tu formación en cumplimiento a través de tu organización y mantén un registro de finalización.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Aclara Temas Complejos de Cumplimiento

.

Transforma políticas de acoso complejas y requisitos legales en lecciones de vídeo claras y fáciles de entender, mejorando la comprensión para todos los niveles de formación de empleados.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen mejorar nuestros vídeos de formación contra el acoso?

HeyGen permite a las organizaciones crear vídeos de formación contra el acoso atractivos utilizando avatares de AI y tecnología de texto a vídeo. Puedes generar fácilmente contenido de formación profesional para empleados con voces en off realistas y plantillas personalizables, asegurando que tus mensajes de prevención del acoso sean claros e impactantes.

¿Qué hace que HeyGen sea ideal para la formación en cumplimiento en el lugar de trabajo?

HeyGen simplifica la creación de formación en cumplimiento en el lugar de trabajo convirtiendo guiones en programas de vídeo dinámicos con avatares de AI. Esto permite la producción rápida de materiales de formación en prevención consistentes, completos con subtítulos y controles de marca, ahorrando tiempo y recursos significativos.

¿Puede HeyGen ayudar a producir formación profesional en prevención del acoso sexual?

Absolutamente, HeyGen es perfecto para desarrollar vídeos de formación en Prevención del Acoso Sexual de alta calidad. Aprovecha los avatares de AI y las capacidades de texto a vídeo de HeyGen para crear contenido de formación para empleados convincente, asegurando que tus vídeos y audio sean profesionales y mantengan la consistencia de la marca a través de la personalización de la marca.

¿Cómo apoya HeyGen las iniciativas de formación integral para empleados?

HeyGen apoya las iniciativas de formación integral para empleados permitiéndote producir fácilmente una amplia gama de vídeos de formación, desde la prevención general del acoso hasta módulos específicos de cumplimiento. Con HeyGen, puedes generar rápidamente programas de vídeo de alta calidad, incluyendo generación de voz en off y subtítulos, adaptables para diversas necesidades de programas de formación en vídeo en streaming.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo