Potente Creador de Anuncios Animados para Resultados Instantáneos

Transforma tus ideas en impresionantes vídeos de marketing animados rápidamente utilizando nuestra potente función de texto a vídeo desde guion.

564/2000

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Un vídeo cautivador de 45 segundos, diseñado para gestores de redes sociales ansiosos por aumentar el compromiso en plataformas como Instagram y TikTok, podría mostrar las características de una nueva aplicación. Su estética visual debe ser moderna y enérgica, con cortes rápidos, texto audaz y una diversa gama de avatares de AI interactuando con la aplicación. Una banda sonora animada con una narración clara complementará los visuales de ritmo rápido, haciendo que este contenido de "vídeos animados" sea ideal para "redes sociales" utilizando los avatares de AI de HeyGen y el soporte de la biblioteca de medios/stock.
Prompt de Ejemplo 2
Considera un vídeo explicativo profesional de 60 segundos dirigido a propietarios de pequeñas empresas, presentando un nuevo servicio que optimiza sus operaciones diarias. El enfoque visual debe ser limpio y claro, empleando animación 2D simplificada para desglosar ideas complejas en segmentos fácilmente digeribles, apoyado por una voz calmada y autoritaria. Las plantillas y escenas de HeyGen facilitan la creación rápida de prototipos, y los subtítulos/captions aseguran la accesibilidad, demostrando su valía como una excelente herramienta para "vídeos explicativos" construidos a partir de "plantillas de vídeo" versátiles.
Prompt de Ejemplo 3
Para un nuevo gadget tecnológico dirigido a los primeros adoptantes conocedores de la tecnología, produce un vídeo de producto impactante de 15 segundos que capte la atención. Los visuales deben ser elegantes, futuristas y de ritmo rápido, enfocándose en las características clave con texto en pantalla impactante y una voz sintetizada y fresca. Emplea los avatares de AI de HeyGen para demostrar dinámicamente el uso del producto y utiliza el redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones para optimizarlo en varias plataformas, creando efectivamente "vídeos de producto" con herramientas de vídeo de AI de vanguardia.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Creador de Anuncios Animados

Crea anuncios de vídeo animados atractivos para redes sociales y marketing con herramientas intuitivas y funciones impulsadas por AI, haciendo que la creación de vídeos profesionales sea accesible para todos.

1
Step 1
Elige Tu Base
Comienza seleccionando entre una amplia gama de "Plantillas y escenas" pre-diseñadas. Estas "plantillas de vídeo" profesionales proporcionan un punto de partida rápido y fácil para tu anuncio animado, asegurando un aspecto pulido desde el principio.
2
Step 2
Crea Tu Contenido Animado
Diseña escenas personalizadas para tus "vídeos animados" con diversos elementos visuales. Integra nuestros poderosos "avatares de AI" para dar vida a los personajes y hacer que tu anuncio sea visualmente dinámico y atractivo para tu audiencia.
3
Step 3
Genera Voces en Off Atractivas
Mejora la narrativa de tu anuncio con la avanzada "generación de voces en off". Nuestra funcionalidad fluida de "texto a voz" convierte tu guion en audio de sonido natural, creando voces en off profesionales sin necesidad de grabaciones externas.
4
Step 4
Exporta y Comparte Sin Problemas
Prepara tu anuncio animado final para un mayor alcance utilizando "redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones". Optimiza tu vídeo para diferentes plataformas, asegurando que se vea perfecto cuando se comparta en varios canales de "redes sociales".

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Muestra Historias de Éxito de Clientes

.

Desarrolla potentes vídeos impulsados por AI para resaltar experiencias positivas de clientes y generar confianza.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen ayudarme a crear anuncios de vídeo atractivos para redes sociales?

HeyGen te permite crear fácilmente anuncios de vídeo profesionales y vídeos de marketing para plataformas de redes sociales. Aprovecha nuestras herramientas de vídeo de AI, avatares de AI y extensas plantillas de vídeo para dar vida a tu visión de manera rápida y eficiente.

¿Puedo producir vídeos animados y personajes únicos con HeyGen?

Sí, HeyGen permite la creación de vídeos animados atractivos utilizando nuestros avanzados avatares de AI y capacidades de texto a vídeo. Puedes transformar tus guiones en contenido animado dinámico, haciendo de HeyGen un eficaz creador de anuncios animados para diversas necesidades creativas.

¿Qué características ofrece HeyGen para crear rápidamente vídeos explicativos atractivos?

HeyGen proporciona una amplia gama de plantillas de vídeo y una rica biblioteca de medios de stock para acelerar la creación de vídeos explicativos atractivos. Simplemente utiliza nuestra función de texto a vídeo y personaliza escenas para producir contenido de alta calidad de manera eficiente.

¿Cómo apoya HeyGen la consistencia de marca en vídeos de producto y contenido de marketing?

HeyGen asegura una fuerte consistencia de marca en tus vídeos de marketing y vídeos de producto a través de controles de marca robustos, permitiéndote integrar tu logo y paletas de colores específicas. Nuestras plantillas personalizables también ayudan a mantener una identidad visual cohesiva para todos tus anuncios de vídeo.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo