Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Reseñas

Cómo Funciona el Generador de Vídeos de Formación AML

Produce rápidamente vídeos de formación AML atractivos y conformes con AI. Simplifica tu educación normativa transformando texto en contenido profesional y personalizable.

1
Step 1
Crea tu Guion de Formación
Comienza pegando o escribiendo tu contenido de formación AML en el generador. Nuestra plataforma utiliza tecnología de conversión de texto a vídeo desde el guion, formando la base de tu curso.
2
Step 2
Selecciona tu Presentador AI
Mejora el compromiso seleccionando de una diversa biblioteca de avatares de AI para narrar tu formación. Personaliza su apariencia y entrega para que coincidan con tu marca y mensaje.
3
Step 3
Personaliza con Visuales y Marca
Utiliza plantillas de vídeo personalizables y añade elementos visuales, logotipos de marca y colores. Esto asegura que tus vídeos de formación AML mantengan la consistencia de la marca y el atractivo visual.
4
Step 4
Genera y Comparte tu Vídeo
Una vez personalizado, genera tu vídeo de formación AML. Incluye captions y subtítulos para accesibilidad, luego expórtalo en varios formatos para compartir fácilmente y cumplir con la normativa.

Casos de Uso

Aclara Temas Normativos Complejos

Simplifica las complejas regulaciones de AML y los conceptos de gestión de riesgos en vídeos de formación claros, comprensibles y efectivos para una mejor comprensión y aplicación.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede el generador de vídeos AI de HeyGen simplificar la creación de vídeos de formación AML?

HeyGen simplifica la creación de vídeos de formación AML convirtiendo texto a vídeo desde tu guion, utilizando avatares de AI para diversos presentadores e integrando la generación de voz en off. Esto asegura que el contenido de cumplimiento normativo se produzca de manera eficiente y consistente.

¿HeyGen admite la integración con sistemas de gestión de aprendizaje (LMS) para la entrega de formación?

Sí, HeyGen ofrece opciones de integración flexibles, permitiéndote exportar o incrustar sin problemas tus vídeos de formación generados por AI en plataformas LMS existentes. Esto facilita el despliegue fluido de cursos de microaprendizaje y otros módulos de formación para empleados.

¿Qué características técnicas ofrece HeyGen para crear y personalizar vídeos de formación atractivos?

HeyGen ofrece características técnicas robustas como plantillas de vídeo personalizables, edición basada en escenas y controles de marca para asegurar la consistencia de la marca. También puedes utilizar avatares de AI, grabaciones de pantalla y subtítulos y captions generados automáticamente para contenido altamente personalizado y accesible.

¿A través de qué métodos asegura HeyGen una producción rentable y escalable de formación para empleados?

El avanzado generador de vídeos AI de HeyGen reduce significativamente el tiempo y los recursos tradicionalmente necesarios para la producción de vídeos, ofreciendo soluciones rentables para la formación de empleados. Sus capacidades de texto a vídeo y activos reutilizables permiten una rápida escalabilidad y actualizaciones fáciles de materiales de formación técnica.

