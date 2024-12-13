Generador de vídeos de formación AML: Mejora el Cumplimiento y el Compromiso
Produce rápidamente vídeos de formación AML atractivos y conformes utilizando la conversión de texto a vídeo desde el guion para una formación de empleados rentable.
¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Imagina un vídeo de microaprendizaje conciso de 90 segundos, perfectamente adecuado para empleados actuales, que proporcione un repaso rápido sobre protocolos críticos de gestión de riesgos. Su estilo visual dinámico debe incluir elementos animados y ráfagas de texto rápidas, mientras que el audio se beneficia de la conversión de texto a vídeo desde el guion para una creación de contenido eficiente. Asegura claridad y accesibilidad a través de subtítulos/captions integrados.
Produce un vídeo instructivo de 1 minuto para gerentes de formación que buscan soluciones rentables para la formación técnica. La presentación visual debe ser moderna y nítida, demostrando un proceso paso a paso utilizando plantillas de vídeo personalizables y un soporte de biblioteca de medios/stock rico para ilustrar aplicaciones prácticas. La voz debe ser segura y autoritaria, enfatizando el proceso de creación simplificado.
Crea un vídeo de resumen técnico de 45 segundos para desarrolladores y profesionales de TI responsables de la integración de LMS. El estilo visual debe ser eficiente y simplificado, mostrando el flujo de datos sin problemas y los puntos de integración de un generador de vídeo AI. El audio debe ser preciso y explicativo, demostrando cómo el cambio de tamaño de la relación de aspecto y las exportaciones aseguran la compatibilidad en varias plataformas y cómo la Integración Flexible simplifica el despliegue.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Desarrolla Cursos de Cumplimiento Integral.
Produce fácilmente numerosos cursos de formación AML y escala el contenido de aprendizaje a empleados a nivel global con la generación de vídeos AI.
Mejora el Compromiso en la Formación AML.
Aprovecha los avatares de AI y las plantillas de vídeo personalizables para crear vídeos atractivos que mejoren la retención de los empleados sobre el conocimiento crítico de AML y el cumplimiento normativo.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo puede el generador de vídeos AI de HeyGen simplificar la creación de vídeos de formación AML?
HeyGen simplifica la creación de vídeos de formación AML convirtiendo texto a vídeo desde tu guion, utilizando avatares de AI para diversos presentadores e integrando la generación de voz en off. Esto asegura que el contenido de cumplimiento normativo se produzca de manera eficiente y consistente.
¿HeyGen admite la integración con sistemas de gestión de aprendizaje (LMS) para la entrega de formación?
Sí, HeyGen ofrece opciones de integración flexibles, permitiéndote exportar o incrustar sin problemas tus vídeos de formación generados por AI en plataformas LMS existentes. Esto facilita el despliegue fluido de cursos de microaprendizaje y otros módulos de formación para empleados.
¿Qué características técnicas ofrece HeyGen para crear y personalizar vídeos de formación atractivos?
HeyGen ofrece características técnicas robustas como plantillas de vídeo personalizables, edición basada en escenas y controles de marca para asegurar la consistencia de la marca. También puedes utilizar avatares de AI, grabaciones de pantalla y subtítulos y captions generados automáticamente para contenido altamente personalizado y accesible.
¿A través de qué métodos asegura HeyGen una producción rentable y escalable de formación para empleados?
El avanzado generador de vídeos AI de HeyGen reduce significativamente el tiempo y los recursos tradicionalmente necesarios para la producción de vídeos, ofreciendo soluciones rentables para la formación de empleados. Sus capacidades de texto a vídeo y activos reutilizables permiten una rápida escalabilidad y actualizaciones fáciles de materiales de formación técnica.