creador de vídeos para anuncios de Amazon: Crea Anuncios Impresionantes al Instante

Crea contenido de vídeo atractivo en minutos con nuestro Generador de Vídeos impulsado por IA, aprovechando plantillas y escenas personalizables para optimizar tiempo y costos.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Crea un vídeo elegante y moderno de 45 segundos para profesionales de Marketing y Vendedores que buscan aumentar la visibilidad de sus productos con contenido de vídeo atractivo. El vídeo debe ilustrar el poder de las plantillas personalizables, permitiendo una integración única de la marca con una partitura musical inspiradora. Utiliza la función de generación de voz en off de HeyGen para narrar el proceso fluido de transformar ideas en anuncios de vídeo pulidos.
Prompt de Ejemplo 2
Desarrolla un vídeo informativo y limpio de 60 segundos para gerentes de comercio electrónico, destacando cómo un Generador de Vídeos impulsado por IA puede contribuir a optimizar tiempo y costos. La narrativa, entregada a través de una voz en off autoritaria, debe demostrar la eficiencia de convertir guiones directamente en vídeo usando Texto a vídeo desde guión, mostrando un ciclo de producción rápido con visuales claros y concisos y música de fondo mínima.
Prompt de Ejemplo 3
Produce un vídeo dinámico de 30 segundos dirigido a Vendedores individuales y creadores de contenido, enfocándose en transformar sus activos creativos existentes, como imágenes de productos de alta calidad, en anuncios de vídeo cortos y cautivadores. El estilo visual debe ser rápido y visualmente rico, acompañado de una melodía moderna y pegajosa. Destaca lo fácil que es importar e integrar medios existentes usando la función de soporte de biblioteca de medios/stock para generar contenido pulido.


Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Creador de Vídeos para Anuncios de Amazon

Produce rápidamente anuncios de vídeo cautivadores para Amazon con nuestro Generador de Vídeos impulsado por IA, agilizando tu proceso creativo y maximizando el compromiso.

1
Step 1
Crea Tu Proyecto
Comienza la creación de tu anuncio de vídeo utilizando nuestro Generador de Vídeos, eligiendo entre plantillas personalizables o comenzando con una escena en blanco.
2
Step 2
Sube Medios y Personaliza
Integra tus imágenes de productos y otros activos creativos aprovechando la biblioteca de medios/soporte de stock, luego personaliza los elementos de texto y visuales.
3
Step 3
Genera Voz en Off y Subtítulos
Mejora tus vídeos generados por IA con generación de voz en off profesional, asegurando que tu mensaje sea claro e impactante para tu audiencia.
4
Step 4
Exporta Tu Vídeo Atractivo
Finaliza tu anuncio y utiliza la función de cambio de tamaño de relación de aspecto y exportaciones para descargar tu contenido de vídeo atractivo, listo para tus campañas de Amazon.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Mostrar Beneficios del Producto

Desarrolla vídeos de IA cautivadores para resaltar características y beneficios del producto, generando confianza y convirtiendo a más compradores de Amazon.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen la creación de contenido de vídeo atractivo?

HeyGen, un Generador de Vídeos impulsado por IA, permite a los usuarios crear contenido de vídeo atractivo rápidamente. Nuestra IA generativa agiliza el proceso desde el guión hasta un vídeo profesional en minutos, haciendo que la producción de vídeos sea accesible y eficiente.

¿Qué activos creativos y opciones de personalización ofrece HeyGen para la generación de vídeos?

HeyGen proporciona una rica biblioteca de activos y plantillas personalizables para mejorar tus proyectos de vídeo. Puedes incorporar fácilmente imágenes de productos, utilizar avatares de IA y controlar elementos de marca como logotipos y colores para crear vídeos únicos generados por IA.

¿Puede HeyGen usarse como un creador de vídeos para anuncios de Amazon?

Absolutamente, HeyGen es un excelente creador de vídeos para anuncios de Amazon para Vendedores y Proveedores. Con características como el cambio de tamaño de relación de aspecto y texto a vídeo desde guión, puedes producir eficientemente anuncios de vídeo atractivos optimizados para Amazon.

¿Por qué debería elegir HeyGen como mi Generador de Vídeos impulsado por IA?

HeyGen te permite producir vídeos de alta calidad optimizando el tiempo y los costos asociados con la producción de vídeo tradicional. Nuestro Generador de Vídeos impulsado por IA permite a cualquiera crear vídeos profesionales sin esfuerzo, aprovechando la avanzada tecnología de IA generativa.

