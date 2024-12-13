HeyGen permite a las organizaciones crear vídeos de formación de cumplimiento precisos con características adaptadas para el cumplimiento normativo. Su plataforma intuitiva permite actualizaciones consistentes de contenido y mensajes precisos, cruciales para temas como la seguridad aérea. Esto asegura que todos los módulos de e-learning cumplan con los estándares requeridos de manera efectiva y confiable.