generador de vídeos de formación con ia para empresas: Impulsa el Aprendizaje
Crea vídeos de formación corporativa y explicativos profesionales sin esfuerzo. Aprovecha los avatares de IA de HeyGen para contenido dinámico y atractivo.
¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Imagina un escenario donde una gran corporación necesita difundir rápidamente un módulo de formación en cumplimiento actualizado de 60 segundos a todos los empleados. Para esto, crea un vídeo dirigido a departamentos de RRHH y gerentes de formación que adopte una estética corporativa seria y profesional con una voz de IA autoritaria, destacando la eficiencia de Texto a vídeo desde guion e integración de Subtítulos/captions.
Inicia el compromiso con un vídeo de marketing de 30 segundos para especialistas en marketing digital, mostrando el lanzamiento de un nuevo producto. Emplea un estilo visual dinámico y rápido con música animada y una voz de IA confiada, utilizando las extensas Plantillas y escenas de HeyGen y el soporte de la biblioteca de Medios/stock para ensamblar contenido atractivo rápidamente.
Rétate a producir un vídeo conceptual de 50 segundos que empuje los límites de los vídeos generados por IA para profesionales creativos y creadores de contenido. Esta pieza debe presumir de un estilo visual artístico y atractivo con una voz de IA expresiva, demostrando cómo el redimensionamiento de la relación de aspecto y las exportaciones pueden adaptar narrativas únicas a través de varias plataformas.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Expande el Alcance de la Formación Globalmente.
Crea más cursos de manera eficiente y entrégalos a una audiencia más amplia, facilitando el acceso global de los aprendices.
Mejora la Eficacia de la Formación Corporativa.
Aprovecha la IA para crear vídeos de formación corporativa atractivos que aumenten significativamente el compromiso y la retención de los aprendices.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo puede HeyGen mejorar la producción creativa de vídeos generados por IA?
HeyGen potencia la producción creativa ofreciendo una amplia selección de Avatares de IA y plantillas predefinidas, permitiendo a los usuarios transformar indicaciones de texto en vídeos generados por IA atractivos con facilidad. Esto agiliza significativamente el proceso para diversas necesidades de contenido.
¿Qué opciones de personalización creativa están disponibles para mi contenido de vídeo con HeyGen?
HeyGen proporciona una robusta personalización creativa a través de sus capacidades de Texto a Vídeo, permitiéndote generar contenido diverso. Puedes crear narrativas atractivas con voces en off de IA y aplicar controles de marca para asegurar que tus vídeos de marketing o explicativos se alineen perfectamente con la identidad de tu marca.
¿HeyGen admite la creación de contenido multilingüe para una audiencia global?
Sí, HeyGen está diseñado para facilitar la creación de contenido multilingüe, ayudando a las empresas a alcanzar una audiencia global más amplia de manera efectiva. Esta capacidad está integrada sin problemas en la plataforma, permitiéndote producir vídeos generados por IA localizados con voces en off profesionales de IA.
¿Cómo hace HeyGen que el proceso de creación de vídeos de marketing y contenido de formación corporativa sea más fácil?
HeyGen simplifica la creación de vídeos de marketing y materiales de formación corporativa proporcionando una plataforma de vídeo de IA fácil de usar para empresas. Al aprovechar los Avatares de IA y convertir indicaciones de texto en vídeo dinámico, HeyGen te ayuda a ahorrar tiempo y costos en la producción de contenido, haciendo que el vídeo profesional sea accesible para todos.