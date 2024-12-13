Creador de Vídeos de Formación con IA: Construye Cursos Atractivos Rápidamente

Aumenta el compromiso de los estudiantes creando potentes vídeos de formación con avatares de IA realistas, transformando la forma en que educas.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Diseña un vídeo de marketing atractivo de 30 segundos para propietarios de pequeñas empresas y gerentes de marketing, con visuales brillantes y dinámicos y una voz en off amigable y optimista. Este vídeo debe resaltar la facilidad de crear vídeos de IA utilizando las plantillas y escenas predefinidas de HeyGen, demostrando lo sencillo que es producir contenido profesional.
Prompt de Ejemplo 2
Imagina crear un vídeo de formación interna de 60 segundos para profesionales de RRHH y L&D corporativos, sirviendo como un creador de vídeos de formación de IA efectivo para la incorporación de nuevos empleados. Este vídeo contará con visuales claros e informativos y una voz de IA calmada y autoritaria, utilizando la robusta generación de voz en off de HeyGen para asegurar un audio consistente y de alta calidad para la documentación esencial en vídeo.
Prompt de Ejemplo 3
Imagina un vídeo dinámico de 15 segundos para redes sociales, dirigido a creadores de contenido y gestores de redes sociales, que emplea gráficos modernos visualmente impactantes y una voz enérgica. Esta breve pieza debe demostrar poderosamente cómo los mensajes de texto pueden crear rápidamente vídeos de IA, optimizados sin problemas para varias plataformas a través de la función de redimensionamiento y exportación de proporciones de HeyGen.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Cómo Funciona el Creador de Vídeos de Formación con IA

Transforma sin esfuerzo tus guiones en vídeos de formación atractivos y profesionales utilizando avatares de IA y capacidades avanzadas de texto a vídeo.

1
Step 1
Pega Tu Guion
Comienza introduciendo tu contenido de formación o guion. Nuestra plataforma utiliza tecnología avanzada de texto a vídeo para convertir tu texto en palabras habladas para tu presentador de IA.
2
Step 2
Selecciona Tu Avatar de IA
Elige entre una diversa biblioteca de avatares de IA realistas para ser la cara de tu formación. También puedes personalizar su apariencia y voz para que coincidan con tu marca.
3
Step 3
Añade Visuales y Música
Mejora tu vídeo con música de fondo, imágenes y clips de vídeo de nuestra biblioteca de medios o sube los tuyos. Utiliza plantillas predefinidas para una personalización rápida.
4
Step 4
Exporta Tu Vídeo de Formación
Finaliza tu vídeo, eligiendo tus configuraciones de proporción de aspecto y calidad preferidas. Una vez exportados, tus vídeos de formación de alta calidad están listos para ser compartidos y desplegados de inmediato.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Simplifica Temas Complejos

.

Transforma fácilmente temas complejos, como temas médicos, en vídeos educativos claros y efectivos para una mejor comprensión.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen ayudarme a crear vídeos de IA de manera eficiente?

HeyGen es un innovador generador de vídeos de IA que transforma tus mensajes de texto en contenido de vídeo pulido. Aprovechando la poderosa tecnología de texto a vídeo, HeyGen agiliza el proceso de creación de vídeos de marketing atractivos y vídeos explicativos para varias plataformas.

¿Qué tipo de avatares de IA están disponibles con HeyGen?

HeyGen ofrece una selección diversa de avatares de IA de alta calidad diseñados para dar vida a tu mensaje. Estos avatares de IA realistas pueden entregar tu guion, mejorando el impacto de tus vídeos de formación y vídeos para redes sociales con un toque humano.

¿HeyGen ofrece plantillas predefinidas para simplificar la producción de vídeos?

Sí, HeyGen cuenta con una extensa biblioteca de plantillas y escenas predefinidas para acelerar tu proceso de creación de vídeos. Estas plantillas son ideales para crear rápidamente vídeos explicativos profesionales, vídeos para redes sociales o documentación en vídeo completa.

¿Puede HeyGen generar voces de IA y eliminar fondos de mis vídeos?

Absolutamente, HeyGen incluye un avanzado generador de voces de IA, proporcionando narraciones de sonido natural para tus vídeos. Además, puedes eliminar fondos sin esfuerzo, asegurando que tus vídeos de IA mantengan una estética pulida y profesional.

