herramienta de video con presentador ai: Crea Videos Atractivos Rápidamente

Transforma sin esfuerzo tu texto en contenido de video atractivo usando la potente función de Texto a video desde guion, ahorrando tiempo y recursos.

350/2000

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Crea un vídeo instructivo de 60 segundos dirigido a educadores y creadores de cursos en línea, adoptando un estilo visual ilustrativo y atractivo junto con una voz en off clara y calmada, para mostrar el poder de los "Avatares AI" de HeyGen en la generación de videos de formación de alta calidad y establecer una fuerte presencia como generador de videos AI.
Prompt de Ejemplo 2
Diseña un vídeo promocional de 30 segundos dirigido a los especialistas en marketing en redes sociales, utilizando un estilo visual rápido e impactante y un audio enérgico con música animada, destacando cómo los "Plantillas y escenas" de HeyGen aceleran la producción de videos explicativos de productos impactantes, haciendo que la creación de videos AI sea accesible y rápida.
Prompt de Ejemplo 3
Desarrolla un vídeo de comunicación corporativa de 90 segundos para departamentos de RRHH, presentando un estilo visual profesional, elegante e informativo acompañado de una voz en off clara y tranquilizadora, ilustrando la eficiencia de la "Generación de voz en off" de HeyGen para crear videos de incorporación consistentes que incluyan diversas voces en off.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona la Herramienta de Video con Presentador AI

Crea videos atractivos con avatares AI y voces realistas, transformando tu texto en presentaciones profesionales con facilidad.

1
Step 1
Crea Tu Guion
Comienza introduciendo tu texto o guion. Nuestro generador de videos AI convertirá sin problemas tus palabras en una presentación dinámica.
2
Step 2
Selecciona Tu Presentador AI
Mejora tu mensaje seleccionando entre una diversa gama de avatares AI realistas que entregarán tu contenido con expresiones naturales.
3
Step 3
Genera Voces en Off
Genera voces en off profesionales a partir de tu guion en más de 140 idiomas, añadiendo un elemento auditivo dinámico y atractivo a tu presentación.
4
Step 4
Exporta e Integra
Exporta tu video de alta calidad en varios formatos, listo para una integración LMS sin problemas para una distribución eficiente de tu contenido de formación.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Escala Contenido Educativo Globalmente

.

Desarrolla y despliega cursos y materiales educativos atractivos de manera eficiente, alcanzando una audiencia global con la generación de videos AI en múltiples idiomas.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen la creación de videos AI?

HeyGen revoluciona la creación de videos AI al transformar tus guiones de texto en videos atractivos con presentadores AI realistas. Esta capacidad de texto a video hace que la generación de contenido sea rápida y eficiente, optimizando tu flujo de trabajo.

¿Puedo personalizar los avatares AI para el contenido de marketing de mi marca?

Por supuesto, HeyGen te permite elegir entre una amplia gama de avatares AI, que pueden personalizarse aún más para alinearse perfectamente con la imagen y el mensaje de tu marca para diversas necesidades de contenido de marketing. Esto asegura que tus videos sean únicos y coherentes con la marca.

¿Qué características creativas ofrece HeyGen para mejorar el contenido de video?

HeyGen proporciona características creativas avanzadas, incluyendo voces en off profesionales y soporte para más de 140 idiomas, permitiéndote producir contenido de video versátil y globalmente resonante. También puedes utilizar plantillas predefinidas para una producción de video rápida e impactante.

¿Cómo se puede usar HeyGen para producir videos explicativos de productos o de incorporación?

HeyGen es un generador de videos AI ideal para crear videos explicativos de productos convincentes y videos de incorporación efectivos rápidamente. Su interfaz fácil de usar y sus capacidades robustas te permiten ofrecer explicaciones visuales claras y atractivas sin necesidad de edición de video compleja.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo