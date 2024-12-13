Plataforma de video tutorial impulsada por AI para un aprendizaje sin esfuerzo

Crea videos de formación atractivos sin esfuerzo. Nuestra plataforma impulsada por AI utiliza texto a video desde guion para convertir tus ideas en poderosos tutoriales.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Optimiza la producción de "videos de formación corporativa" con este video instructivo de 60 segundos diseñado para "equipos de L&D" e iniciativas de "formación de empleados". Imagina una estética profesional y corporativa con una voz segura y autoritaria, utilizando los realistas "avatares AI" de HeyGen para ofrecer contenido consistente y de alta calidad sin necesidad de contratar actores o construir un estudio.
Prompt de Ejemplo 2
Eleva tu "educación al cliente" y reduce drásticamente los "tickets de soporte" con un vibrante video de 30 segundos que muestra una nueva función o consejo rápido. Dirigido a gerentes de éxito del cliente y equipos de marketing de productos, esta pieza debe emplear visuales dinámicos de "contenido de video atractivo" y una voz alegre y servicial, asegurando el máximo alcance y accesibilidad a través de la función automática de "Subtítulos/captions" de HeyGen.
Prompt de Ejemplo 3
¿Necesitas generar rápidamente "documentación en video" para procesos complejos o anuncios rápidos? Crea un segmento conciso de 45 segundos usando el potente "generador de video AI" de HeyGen. Este video está dirigido a desarrolladores de software y redactores técnicos, y contará con visuales minimalistas e informativos junto a una voz calmada y clara, haciendo que la creación sea sencilla comenzando con los "Templates & scenes" pre-diseñados de HeyGen.
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Cómo funciona una plataforma de video tutorial impulsada por AI

Crea videos tutoriales profesionales y atractivos sin esfuerzo con herramientas impulsadas por AI, agilizando tu proceso de documentación.

Step 1
Graba tu contenido
Utiliza las herramientas integradas de Captura de Pantalla y Video para grabar tus procesos o subir medios existentes. Esto forma la base de tu video tutorial.
Step 2
Añade narración impulsada por AI
Transforma tu texto en narraciones con sonido natural usando tecnología de voz AI. Selecciona entre varias voces e idiomas para narrar perfectamente tu tutorial.
Step 3
Elige una plantilla profesional
Selecciona de una biblioteca de plantillas pre-diseñadas para darle a tu tutorial un aspecto pulido y consistente. Aplica controles de marca para una presentación coherente.
Step 4
Exporta y comparte tu tutorial
Exporta fácilmente tu tutorial completado en varios formatos de aspecto y resoluciones. Usa opciones de compartición inteligente para distribuirlo efectivamente a tu audiencia.

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Aclara conceptos complejos visualmente

Convierte temas intrincados en tutoriales de video generados por AI fácilmente digeribles, haciendo que la información compleja sea accesible y mejorando la comprensión para todos los aprendices.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen la creación de videos tutoriales impulsados por AI?

HeyGen es una plataforma de video tutorial impulsada por AI que simplifica la creación de videos transformando texto en videos atractivos. Aprovecha una plataforma generativa AI con avatares AI y capacidades de voz AI, permitiendo a los usuarios producir rápidamente videos de formación de alta calidad y documentación en video a partir de guiones o plantillas. Esto agiliza todo el proceso de producción de video para diversas necesidades.

¿Qué hace de HeyGen una plataforma de video AI ideal para L&D y educación al cliente?

HeyGen sirve como una plataforma de video AI ideal para equipos de L&D y educación al cliente al permitir la producción rápida de videos tutoriales atractivos y documentación en video completa. Sus características apoyan la formación de empleados, la formación en cumplimiento y las iniciativas de éxito del cliente, ayudando a disminuir los tickets de soporte. La facilidad de uso de la plataforma la hace perfecta para crear guías de usuario paso a paso.

¿Puede HeyGen crear documentación en video con avatares AI y personalización de marca?

Sí, HeyGen permite a los usuarios crear documentación en video profesional utilizando avatares AI y controles de personalización de marca. Puedes transformar fácilmente texto en videos, integrar tu logo y colores de marca, y utilizar varias plantillas para mantener una identidad de marca consistente en todos tus esfuerzos de producción de video. Esto asegura que todos tus videos tutoriales se alineen con los estándares de tu organización.

¿HeyGen admite la creación de videos tutoriales en varios idiomas?

Absolutamente, HeyGen está diseñado para admitir la producción de videos en varios idiomas, convirtiéndolo en un generador de video AI versátil para audiencias globales. La plataforma ofrece avanzadas capacidades de voz AI y genera automáticamente subtítulos y captions, asegurando que tus videos tutoriales sean accesibles e impactantes en todo el mundo. Esta capacidad amplía enormemente el alcance de tus videos de educación al cliente y formación.

