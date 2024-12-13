Absolutamente, HeyGen está diseñado para admitir la producción de videos en varios idiomas, convirtiéndolo en un generador de video AI versátil para audiencias globales. La plataforma ofrece avanzadas capacidades de voz AI y genera automáticamente subtítulos y captions, asegurando que tus videos tutoriales sean accesibles e impactantes en todo el mundo. Esta capacidad amplía enormemente el alcance de tus videos de educación al cliente y formación.