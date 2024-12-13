Plataforma de Vídeos de Formación Potenciada por AI para Equipos de L&D
Produce cursos en línea y procesos de incorporación personalizados sin esfuerzo con impresionantes avatares de AI.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Crea un vídeo tutorial práctico de 60 segundos dirigido a propietarios de pequeñas empresas y creadores de contenido abrumados por la producción de vídeos. Visualmente, debe presentar una demostración limpia y paso a paso del proceso de creación de vídeos dentro de HeyGen, con una voz en off amigable e instructiva que guíe al espectador. Este vídeo ilustrará el poder de convertir un guion simple en un vídeo de formación pulido utilizando la función de Texto a vídeo desde guion de HeyGen, simplificando la creación de contenido para un aprendizaje impactante.
Desarrolla un vídeo promocional vibrante de 30 segundos dirigido a equipos de marketing y educadores que buscan producir rápidamente contenido de vídeo profesional. La estética visual debe ser brillante e ilustrativa, utilizando elementos animados y superposiciones de texto claras, acompañadas de una voz en off entusiasta y alentadora. Esta breve pieza mostrará lo fácil que es iniciar cualquier proyecto utilizando las extensas Plantillas y escenas de HeyGen, reduciendo drásticamente el tiempo de producción mientras se mantiene una alta calidad.
Produce un vídeo informativo pulido de 50 segundos para departamentos de RRHH y desarrolladores de e-learning que buscan escalar sus iniciativas de formación global. Visualmente, debe ser elegante y profesional, presentando avatares diversos hablando en diferentes idiomas, apoyados por una voz en off tranquilizadora y autoritaria. El vídeo enfatizará cómo la capacidad avanzada de generación de voz en off de la plataforma elimina las barreras lingüísticas, haciendo que la producción de vídeos profesionales sea accesible y eficiente para el desarrollo de empleados a gran escala.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Crear Cursos en Línea.
Produce sin esfuerzo más cursos en línea y contenido educativo para llegar a una audiencia más amplia de estudiantes a nivel global.
Mejorar el Compromiso en la Formación.
Aprovecha la AI para aumentar significativamente el compromiso y la retención de conocimiento dentro de tus programas de formación.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo puede HeyGen transformar la producción de vídeos de formación para equipos de L&D?
HeyGen permite a los equipos de L&D crear vídeos atractivos sin esfuerzo al aprovechar Avatares de AI y voces en off de AI, simplificando todo el proceso de producción de vídeos. Esto permite la creación rápida de vídeos de formación de alta calidad sin necesidad de filmación o edición compleja.
¿Qué herramientas creativas ofrece HeyGen para crear contenido de vídeo atractivo?
HeyGen proporciona un conjunto de herramientas creativas que incluyen plantillas personalizables y potentes funciones de creación de guiones, permitiendo a los usuarios producir vídeos profesionales y atractivos. Puedes convertir fácilmente texto en contenido de vídeo dinámico con avatares de AI y voces en off.
¿HeyGen admite múltiples idiomas para el desarrollo global de empleados?
Sí, HeyGen admite más de 140 idiomas, permitiendo a los equipos de L&D crear vídeos de formación localizados y voces en off para diversas iniciativas de desarrollo de empleados a nivel global. Esto asegura una incorporación personalizada y un mensaje coherente en todo el mundo.
¿Qué hace de HeyGen una plataforma eficiente de vídeos de formación potenciada por AI?
HeyGen es una plataforma eficiente de vídeos de formación potenciada por AI que aprovecha avatares de AI y plantillas para agilizar la producción de vídeos desde el guion hasta el resultado final. Esto acelera significativamente la creación de contenido para vídeos de formación atractivos.