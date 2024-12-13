Plataforma de vídeos publicitarios impulsada por IA: Crea Anuncios Ganadores Rápidamente
Genera creatividades publicitarias de alto rendimiento y escala la producción con Actores de IA, ahorrando tiempo y aumentando el ROAS para los especialistas en marketing de rendimiento.
Produce un vídeo inspirador de 45 segundos para agencias de marketing, ilustrando el poder de HeyGen como un creador de anuncios de video con IA para generar anuncios de video ganadores sin presupuestos de producción extensos. El vídeo debe adoptar una estética elegante y profesional con una demostración de interfaz de usuario limpia y una voz en off autoritaria, destacando la eficiencia de transformar texto en video pulido utilizando las funciones de texto a video desde guion y generación de voz en off de HeyGen.
Desarrolla un vídeo atractivo de 60 segundos dirigido a marcas D2C, demostrando cómo probar fácilmente tendencias creativas y producir numerosas variantes de video con HeyGen. Este vídeo requiere un estilo visual moderno y rápido con transiciones rápidas entre diferentes versiones de anuncios y música de fondo optimista, enfatizando cómo las capacidades de plantillas y escenas de HeyGen y el cambio de tamaño y exportación de relación de aspecto agilizan todo el proceso de prueba creativa.
Diseña un vídeo informativo de 30 segundos para creadores de contenido, enfatizando la simplicidad de generar anuncios de IA de alta calidad y creatividades publicitarias. El vídeo debe presentar cortes rápidos y un tono claro e instructivo, asegurando accesibilidad con subtítulos/captions mostrados de manera prominente. Muestra cómo el soporte de la biblioteca de medios/stock de HeyGen ayuda a ensamblar rápidamente contenido de aspecto profesional.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Generación Rápida de Creatividades Publicitarias.
Produce rápidamente anuncios de video con IA de alto rendimiento que cautivan a las audiencias y generan resultados superiores para cualquier campaña.
Escala Anuncios de Video en Redes Sociales.
Crea sin esfuerzo anuncios de video atractivos y clips cortos optimizados para todas las plataformas de redes sociales, aumentando el alcance y el compromiso.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo facilita HeyGen la creación de anuncios de video estilo UGC únicos y Actores de IA?
HeyGen empodera a los usuarios para producir anuncios de video estilo UGC auténticos y Actores de IA dinámicos, aprovechando sus avanzadas capacidades de creador de anuncios de video con IA. Esto permite una generación eficiente de videos creativos diversos que capturan la atención y fomentan el compromiso.
¿Qué tipos de variantes de video puedo generar con HeyGen para mis campañas?
Con HeyGen, puedes generar numerosas variantes de video para anuncios de video ganadores, incluidos videos de productos y testimonios, utilizando plantillas personalizadas y una rica biblioteca de medios. Esta versatilidad apoya la creación de una gama de creatividades publicitarias efectivas adaptadas a las necesidades específicas de tu campaña.
¿Puede HeyGen ayudar a personalizar y marcar mis creatividades publicitarias en la plataforma de publicidad de IA?
Absolutamente, HeyGen proporciona controles de marca robustos y plantillas personalizadas para asegurar que tus creatividades publicitarias en la plataforma de publicidad de IA se alineen perfectamente con la identidad de tu marca. Puedes personalizar fácilmente cada video con tu logo, colores y estética específica para mantener la consistencia de la marca.
¿Simplifica HeyGen todo el proceso de creación de videos publicitarios impulsados por IA?
HeyGen simplifica significativamente todo el proceso de creación de videos publicitarios impulsados por IA, actuando como una herramienta integral de IA para la publicidad. Desde la generación de texto a video hasta la creación de voz en off y la inclusión de subtítulos, HeyGen agiliza la forma en que haces videos publicitarios, mejorando tu flujo de trabajo creativo.