Plataforma de vídeos publicitarios impulsada por IA: Crea Anuncios Ganadores Rápidamente

Genera creatividades publicitarias de alto rendimiento y escala la producción con Actores de IA, ahorrando tiempo y aumentando el ROAS para los especialistas en marketing de rendimiento.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Produce un vídeo inspirador de 45 segundos para agencias de marketing, ilustrando el poder de HeyGen como un creador de anuncios de video con IA para generar anuncios de video ganadores sin presupuestos de producción extensos. El vídeo debe adoptar una estética elegante y profesional con una demostración de interfaz de usuario limpia y una voz en off autoritaria, destacando la eficiencia de transformar texto en video pulido utilizando las funciones de texto a video desde guion y generación de voz en off de HeyGen.
Prompt de Ejemplo 2
Desarrolla un vídeo atractivo de 60 segundos dirigido a marcas D2C, demostrando cómo probar fácilmente tendencias creativas y producir numerosas variantes de video con HeyGen. Este vídeo requiere un estilo visual moderno y rápido con transiciones rápidas entre diferentes versiones de anuncios y música de fondo optimista, enfatizando cómo las capacidades de plantillas y escenas de HeyGen y el cambio de tamaño y exportación de relación de aspecto agilizan todo el proceso de prueba creativa.
Prompt de Ejemplo 3
Diseña un vídeo informativo de 30 segundos para creadores de contenido, enfatizando la simplicidad de generar anuncios de IA de alta calidad y creatividades publicitarias. El vídeo debe presentar cortes rápidos y un tono claro e instructivo, asegurando accesibilidad con subtítulos/captions mostrados de manera prominente. Muestra cómo el soporte de la biblioteca de medios/stock de HeyGen ayuda a ensamblar rápidamente contenido de aspecto profesional.
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Cómo Funciona una Plataforma de Videos Publicitarios Impulsada por IA

Transforma sin esfuerzo tus ideas de marketing en anuncios de video de alto rendimiento con IA. Diseña, personaliza y lanza campañas impactantes con facilidad.

Crea tu Concepto de Anuncio
Utiliza el creador de anuncios de video con IA para ingresar tu guion y generar un concepto inicial de video. La plataforma aprovecha la capacidad de texto a video desde guion para agilizar tu proceso creativo.
Selecciona tu Talento y Escena de IA
Elige de una diversa biblioteca de avatares de IA o crea Actores de IA personalizados para transmitir tu mensaje. Esto asegura que tu anuncio resuene efectivamente con tu audiencia objetivo.
Mejora con Elementos Dinámicos
Eleva tus creatividades publicitarias añadiendo voces en off profesionales, música atractiva y subtítulos/captions personalizables para aumentar el compromiso y la accesibilidad para una audiencia más amplia.
Genera y Despliega tus Videos
Aprovecha las herramientas avanzadas de generación de videos para producir múltiples variantes de video y expórtalos fácilmente utilizando el cambio de tamaño y exportación de relación de aspecto, listos para cualquier plataforma.

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Videos Testimoniales Impulsados por IA

Transforma historias de éxito de clientes en videos de IA convincentes, construyendo confianza y credibilidad para los esfuerzos publicitarios de tu marca.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo facilita HeyGen la creación de anuncios de video estilo UGC únicos y Actores de IA?

HeyGen empodera a los usuarios para producir anuncios de video estilo UGC auténticos y Actores de IA dinámicos, aprovechando sus avanzadas capacidades de creador de anuncios de video con IA. Esto permite una generación eficiente de videos creativos diversos que capturan la atención y fomentan el compromiso.

¿Qué tipos de variantes de video puedo generar con HeyGen para mis campañas?

Con HeyGen, puedes generar numerosas variantes de video para anuncios de video ganadores, incluidos videos de productos y testimonios, utilizando plantillas personalizadas y una rica biblioteca de medios. Esta versatilidad apoya la creación de una gama de creatividades publicitarias efectivas adaptadas a las necesidades específicas de tu campaña.

¿Puede HeyGen ayudar a personalizar y marcar mis creatividades publicitarias en la plataforma de publicidad de IA?

Absolutamente, HeyGen proporciona controles de marca robustos y plantillas personalizadas para asegurar que tus creatividades publicitarias en la plataforma de publicidad de IA se alineen perfectamente con la identidad de tu marca. Puedes personalizar fácilmente cada video con tu logo, colores y estética específica para mantener la consistencia de la marca.

¿Simplifica HeyGen todo el proceso de creación de videos publicitarios impulsados por IA?

HeyGen simplifica significativamente todo el proceso de creación de videos publicitarios impulsados por IA, actuando como una herramienta integral de IA para la publicidad. Desde la generación de texto a video hasta la creación de voz en off y la inclusión de subtítulos, HeyGen agiliza la forma en que haces videos publicitarios, mejorando tu flujo de trabajo creativo.

