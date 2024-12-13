Generador de Vídeos de Cursos de IA: Crea Formación Atractiva en Minutos

Convierte sin esfuerzo tus lecciones en vídeos profesionales usando la función de texto a vídeo desde guion de HeyGen, involucrando a los estudiantes más rápido.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Produce un promocional convincente de 45 segundos dirigido a creadores de contenido y coaches en línea, ilustrando cómo un 'creador de cursos de IA' puede lanzar rápidamente un nuevo módulo. El vídeo debe tener un estilo visual moderno y enérgico con música de fondo animada, enfatizando cómo las 'Plantillas y escenas' de HeyGen simplifican el proceso de diseño para fragmentos de aprendizaje rápidos e impactantes.
Prompt de Ejemplo 2
Desarrolla un anuncio de 30 segundos para redes sociales dirigido a propietarios de pequeñas empresas y departamentos de RRHH, demostrando la facilidad de generar contenido breve e informativo con el 'generador de vídeos de IA' para la incorporación de empleados. El estilo visual debe ser amigable y accesible, con 'Subtítulos/captions' claros y fáciles de leer, mostrando lo sencillo que es convertir instrucciones escritas en un explicativo animado.
Prompt de Ejemplo 3
Crea una visión general de producto corporativo de 60 segundos para equipos de marketing y desarrolladores de e-learning, explicando el poder de un 'generador de vídeos de cursos de IA' para la producción de contenido escalable. La estética visual debe ser elegante y profesional, utilizando una 'Biblioteca de medios/soporte de stock' diversa con una voz sofisticada, y demostrando cómo el 'Redimensionamiento de aspecto y exportaciones' de HeyGen permite la reutilización en varias plataformas.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Cómo Funcionan los Generadores de Vídeos de Cursos de IA

Transforma sin esfuerzo tu material de curso en lecciones de vídeo profesionales y atractivas con tecnología avanzada de IA, agilizando tu proceso de creación de contenido.

1
Step 1
Pega Tu Contenido del Curso
Comienza pegando tu guion o plan de lección directamente en el generador. Nuestra plataforma utiliza tu texto para crear segmentos iniciales de vídeo, aprovechando las capacidades de texto a vídeo desde guion.
2
Step 2
Selecciona Tu Avatar y Voz de IA
Personaliza tu curso eligiendo de una diversa biblioteca de avatares de IA y seleccionando un estilo de voz en off apropiado para narrar tu contenido, asegurando una presentación consistente y profesional.
3
Step 3
Añade Visuales y Accesibilidad
Enriquece el contenido de tu curso incorporando medios relevantes de nuestra biblioteca y generando automáticamente subtítulos/captions precisos para asegurar que tus lecciones sean accesibles para todos los estudiantes.
4
Step 4
Exporta y Comparte Tu Curso
Finaliza tu vídeo de curso generado por IA. Exporta fácilmente tu lección completada en varios formatos y relaciones de aspecto, lista para su distribución inmediata en cualquier plataforma de aprendizaje.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Agiliza la Educación en Salud

Transforma información médica compleja en vídeos de cursos de IA claros y atractivos para mejorar la comprensión y los resultados de aprendizaje en la educación sanitaria.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen agilizar la creación de vídeos de cursos de IA?

HeyGen te permite crear eficientemente vídeos de cursos de IA de alta calidad transformando guiones en contenido atractivo usando su avanzado generador de texto a vídeo. Con una rica biblioteca de plantillas, HeyGen simplifica todo el proceso de creación de vídeos de IA para educadores y equipos de L&D.

¿Qué herramientas innovadoras de creación de vídeos ofrece HeyGen para vídeos de formación?

HeyGen ofrece herramientas de creación de vídeos de vanguardia diseñadas específicamente para producir vídeos de formación impactantes. Estas incluyen avatares de IA personalizables y voces en off de IA con sonido natural, todo impulsado por tecnología avanzada de IA generativa.

¿Puede HeyGen aprovechar los avatares de IA para vídeos dinámicos generados por IA?

Absolutamente, HeyGen sobresale en la integración de avatares de IA realistas para producir vídeos dinámicos y atractivos generados por IA. Estos avatares pueden dar vida a tus guiones, mejorando el atractivo visual y el potencial de contenido interactivo en tus materiales educativos.

¿HeyGen admite múltiples idiomas para voces en off de IA?

Sí, HeyGen admite voces en off de IA en más de 140 idiomas, permitiéndote llegar a una audiencia global con tu contenido generado de texto a vídeo. Este extenso soporte de idiomas asegura que tus vídeos de formación educativa sean accesibles y efectivos en todo el mundo.

